Ezerforintos benzinárat és háromszoros gázszámlát úszott meg Magyarország a Trumppal kötött megállapodással – videó

Az Orbán–Trump-csúcsról hazafelé tartva a repülőgépen beszélt újságírókkal Orbán Viktor miniszterelnök, több fontos részletről is beszámolt. Pénzügyi védőpajzsot nyújt Amerika Magyarországnak, az energiaellátást is érintő amerikai szankciók alól pedig időkorlát nélkül kaptunk mentességet – írta közösségi oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. A Patrióta YouTube-csatorna oldalán jelent meg a miniszeterelnöki interjú.

„Brüsszel még mindig visszatartja a hazánknak járó uniós források egy részét, illetve a választáshoz közeledve jellemzően pénzügyi spekulációkkal igyekeznek gyengíteni Magyarország gazdasági pozícióját és a kormány gazdasági mozgásterét, emiatt is nagyon fontos az a pénzügyi megállapodás, amelyet Orbán Viktor a washingtoni látogatása során kötött, és amelyről a magyar delegáció hazatérő repülőgépén beszélt” – írta bejegyzésében a szakértő.

Deák Dániel azt írta:

A kormányfő kijelentette, hogy ennek a pénzügyi megállapodásnak – amely különböző pénzügyi eszközöket alkalmaz – köszönhetően a kormány minden olyan stratégiai célkitűzést véghez tud vinni, amit korábban eltervezett. Kiemelte: sem Brüsszel, sem a spekulánsok nem tudják gyengíteni a magyar gazdaság pozícióit, innentől kezdve biztosan nem lesznek pénzügyi gondjai Magyarországnak, ezt az elmúlt időszakban folyamatosan erősödő forint árfolyamán is még inkább érződni fog.

A szakértő bejegyzésében arról számolt be, hogy

Orbán Viktor azt is elmondta, hogy a globalista sajtóban megjelent állításokkal ellentétben nem egy évre, hanem időkorlát nélkül adott Magyarországnak az amerikai elnök mentességet az energiaszektort érintő szankciók alól, ebben állapodott meg Donald Trumppal. Ezzel a megállapodással el lehetett kerülni, hogy akár 1000 forint közelébe emelkedjen Magyarországon az üzemanyag literenkénti ára, illetve meg lehet védeni a rezsicsökkentést.

Szintén nagyon fontos eredménynek nevezte Orbán Viktor, hogy megállapodott az amerikaiakkal arról is, hogy Magyarország számára olyan fegyvereket is elérhetővé tesznek, amelyeket a Biden-adminisztráció korábban nem engedélyezett hazánknak.

Emellett szintén kedvező Magyarország számára, hogy modern technológiát hozó amerikai vállalatok fognak beruházni hazánkban, illetve magyar vállalatok kapnak lehetőségeket az amerikai piacon

– zárta bejegyzését Deák Dániel.