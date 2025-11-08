Milliók megélhetése került veszélybe: az amerikai vámok nem várt helyen sújtanak le az indiai gazdaságban

India a világ második legnagyobb garnélarák-termelője Ecuador után, de az ágazat jelenleg jelentős kihívásokkal szembesül az Egyesült Államok által bevezetett vámok következtében. A 2025 márciusában záruló pénzügyi évben az ország 5 milliárd dollár értékben exportált fagyasztott garnélarákot, amelynek közel 48 százaléka az Egyesült Államokba irányult.

Fotó: AFP

A termelés 2024 márciusig 1,1 millió tonnát tett ki, az iparág körülbelül 10 millió embert foglalkoztat, beleértve a gazdákat, keltetőket, feldolgozókat és kapcsolódó munkavállalókat. Donald Trump amerikai elnök viszont idén májusban vámokat vezetett be az indiai árukra, elsősorban az orosz olajimport miatti kereskedelmi szankciók részeként.

A garnélarákra kivetett, 58,26 százalékos vám közvetlen hatással volt az exportpiacra: a termelési költségek 275 rúpián stabilizálódtak, miközben a vannamei garnéla kilónkénti ára 300 rúpiáról 230 rúpiára esett. A gazdák a raktárkészleteiket igyekeznek értékesíteni, de a veszteségek növekednek, ráadásul közülük sokan hitelt vettek fel.

A vámok miatti keresletcsökkenés következtében a keltetők legalább fele ideiglenesen leállt. India versenytársa, Ecuador földrajzi fekvése és alacsonyabb, 15 százalékos vámterhelése miatt megerősödött az amerikai piacon India kárára. Ecuador 2025 első kilenc hónapjában több mint egymillió tonna garnélarákot exportált az Egyesült Államokba, 14 százalékkal többet az előző év azonos időszakához képest.

Ez nyomást gyakorol az indiai exportőrökre, akik alternatív piacokon kénytelenek keresni. Szakértők szerint a belföldi fogyasztás növelése megoldhatná a problémákat, valamint fontos lenne új exportpiacok keresése, mivel az iparág túlságos függ az amerikai exporttól.