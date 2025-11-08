Új szintre lépett a magyar gyorsétteremlánc – itthon nem lesz konkurenciájuk
Titokzatos kampányba kezdtek a Tóth testvérek: a Simon’s Burger különböző felületein már napok óta több posztban is felvezették, hogy a gyorsétteremlánc új dobásra készül.
A gyorséttermek már nemcsak ételt, hanem életérzést is árulnak, illetve a fiatalabb korosztályt megszólítva játékokat és meséket is dobtak piacra.
Új piaci rést talált a Simon’s Burger
Magyarországon a McDonald’s és a Burger King népszerűségét a gyerekmenük és a hozzájuk tartozó játékok is növelték. Korábban más, itthon még nem elérhető láncok – például a Shake Shack – is igyekeztek megszólítani a gyerekeket, sőt az országba érkező Wendy’s étteremnek is van gyerekmenüje, illetve ahhoz tartozó játékai is.
A Simon’s Burger nemsokára betölti a harmadik életévét, és elkezdte az üzleti modellje kiszélesítését is. Eleinte csak apró részleteket közöltek az új projektről, a kommunikációból nem volt egyértelmű, hogy pontosan miről van szó.
Tóth Simon és Tóth Máté gyorsétteremlánca már korábban is árusított Simon’s Burger merchandise termékeket (pólót, sapkát, zoknit), a termékportfóliót azonban további termékekkel egészítették ki.
„Nem szeretném előre lelőni a poént, de a Simon’s Burger története is egészen másképp alakult volna, ha Jimmy Jam nem csapódik be a Föld bolygóra – egyenesen Simi szobájába” – olvasható az étterem oldalán.
Ezzel a felütéssel hirdeti a Simon’s Burger, hogy már saját meséskönyvet is árul, amelyben a magyar lánc zöld szőrös karakterét mutatja be a közönségnek.
„A Simon’s univerzum első karaktere megszületett. Ezen körülbelül már fél éve dolgoztunk” – mondta el Tóth Simon társalapító a Világgazdaságnak.
Hozzátette, hogy
ezzel a projekttel a gyerekek felé akarnak nyitni: számos merchandise terméket, játékot, programot terveznek ennek apropóján.
„Sok más étteremben vannak hasonló karakterek, és most végre úgy néz ki, hogy a Simon’s-portfólió is bővül egy ilyen karakterrel” – fejtette ki Tóth Simon.
A McDonald’s több évtizeden át építette a saját világát, amelyben a gyorsétterem karakterei is feltűntek, illetve nemcsak reklámokban, hanem játékfigurákban, filmekben és merchandising termékekben is megjelentek. A Ronald McDonald figura az 1970-es évektől az 1990-es évek végéig a világ számos reklámjában és a Happy Meal-játékokban is szerepelt. Mára azonban szinte teljesen kivonták a gyorsétterem arculatából.
A Simon’s Burger most debütáló Jimmy Jam karaktere
- a mesekönyvön kívül
- pólón,
- sapkán is elérhető lesz,
- illetve plüssfigurában is megvásárolható.
Kinőtték már a magyar piacot
Az elmúlt hónapokban a Tóth testvérek több Simon’s Burgert nyitottak országszerte, továbbá egy Smashy Burger, Buddy’s Burger és egy Travis’ Tenders nevű csirkéző almárkát is működtetnek szintén a fővárosban.
Tóth Simon és Tóth Máté már korábban elkezdte a külföldi terjeszkedést: idén márciusban egy Smashy Burgert nyitottak New Yorkban. Akkor már arról is írt a sajtó, hogy a következő nagy lépés további nemzetközi Simon’s Burger egységek megnyitása lehet még az idén, a legvalószínűbb helyszínként Bukarest és Bécs merült fel.
Később a Világgazdaság megírta, hogy az első külföldi Simon’s Burger Kassán nyílik meg. Azóta már az is kiderült, hogy nem októberben, hanem novemberben tudják átadni az új éttermet.
Sőt, a külföldi terjeszkedés decemberben is folytatódik: franchise-partnerük által Ausztriában, Parndorfban nyílik.