Az USA Trump-lázban ég, New York mégis elesett: miért leng a vörös zászló a kapitalizmus fővárosa felett?

Kedden Zohran Mamdani szocialista jelölt nyerte a New York-i polgármester-választást, több mint egymillió szavazattal maga mögé utasítva Andrew Cuomo függetlent és Curtis Sliwa republikánust. A város, amely a kapitalizmus globális jelképének számított, most a „mindent ingyen” üzenetre szavazott, amely sokakat meglepett – azonban ezt a váratlan fordulatot már több mint harminc évvel ezelőtt megjósolták.

Zohran Mamdani szocialista kampánya a „mindent ingyen” ígéretére épül, és ezzel megnyerte a fiatalok szívét New Yorkban / Fotó: AFP

New York, a felhőkarcolók és a Wall Street városa, mindig is a kapitalizmus egyik legfényesebb szimbóluma volt.

Most azonban egy szocialista politikus, Zohran Mamdani, a Demokratikus Szocialisták Amerikai Szervezetének (DSA) tagja lesz a város új polgármestere.

A választás eredménye történelmi:

Mamdani 50,4 százalékot szerzett;

Andrew Cuomo független jelölt 41,6 százalékot;

míg Curtis Sliwa republikánus mindössze 7,1 százalékot kapott.

A szocialista politikus elsöprő győzelmét kétségtelenül az ütős kampányszlogenjeinek köszönheti: a „befagyasztott lakbérek”, a „városi tulajdonú élelmiszerboltok”, az „ingyenes tömegközlekedés” és az „ingyenes gyermekellátás” mind kiváló ötletnek hangzottak a betondzsungel lakói számára.

Ezek az ígéretek azonban inkább hasonlítanak egy utópisztikus forgatókönyvre, mint egy reális politikára, főleg a több mint 40 milliárd dollárnyi adósságban úszó városban.

Szocialista hatalomátvétel New Yorkban

A város lakói – különösen a demokrata fiatalok és a bevándorlók – a „remény politikája" mellett tették le a voksukat, ám ez sokakat meglepett, mivel New York a kapitalizmus fővárosának számít: a globális gazdaság szíve itt dobog, számtalan óriásvállalatnak itt van a székhelye, az az ország többi részéhez képest pedig az átlagkeresetek magassága csak a helyi felhőkarcolókkal tud versenyezni. Hogy lehet az, hogy egy ilyen helyé élére egy szocialista politikus üljön?