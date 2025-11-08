Szijjártó cáfolja a Reuters és a BBC hírét, hiába örvedezett a baloldal - korlátlan mentességet kaptunk

Magyarország korlátlan időre kapta a mentességet a szankciók alól, erről állapodott meg a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton közösségi oldalán. Hangsúlyozta, a magyar emberek továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait fogják fizetni.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A miniszter kijelentette, nem sújtják szankciók a Magyarországra irányuló olaj- és gázszállításokat korlátlan ideig. "Aki ezzel ellentéteset állít, az nem volt ott a tárgyaláson. Sokkal egyszerűbb minket kérdezni, akik ott voltunk" - fogalmazott Szijjártó Péter.

Előbb a Reuters számolt be arról, hogy amerikai tisztviselőktől úgy tudja egy évre kapta Magyarország a mentessége, hírüket azóta javították. Erre ugrott elsőként a Portfolio. Később a BBC is olyan hírt hozott le, miszerint hazánk csak egy évre kapott mentességet, szemben a kormány állításaival. Ezt már szinte az összes baloldali lap átvette,hidezhan, kellemetlen stb. címekkel utalva arra, hogy a kormány nem mondott igazat, amikor a szaknciós mentességről számolt be.

A Világgazdaság korábban beszámolt arról, hogy az Egyesült Államok kormánya mentességet ad az orosz energetikai szektort célzó szankciók alól Magyarország vonatkozásában mindennemű szállításra a Barátság kőolajvezetéken és a Török Áramlat földgázvezetéken keresztül- Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ezt szombaton Washingtonban közölte. A felek közötti friss megállapodás nyomán az Egyesült Államok illetékes hivatala mentességet ad Magyarországnak az orosz energetikai szektort célzó szankciók alól.

A szankciós mentesítés a Török Áramlat földgázvezetéken és a Barátság kőolajvezetéken történő mindennemű szállításra vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy amit eddig Magyarország földgázt be tudott szerezni a Török Áramlat vezetéken, és amit eddig be tudtunk szerezni kőolajat a Barátság vezetéken, arra lehetőség lesz a jövőben is korlátozás nélkül – közölte.

Ez azt jelenti, hogy Magyarország energiaellátása biztonságban van, és ez azt is jelenti, hogy a rezsicsökkentés eredményeit meg tudjuk védeni

– szögezte le Szijjártó Péter.