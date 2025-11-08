Hónapokig kell várni, hogy bejussanak az érdeklődők ezekbe a gyárakba – kész turistalátványossággá váltak az automatizált kínai gyárak

Új látványosság vált a kínai turizmus legfőbb hajtóerejévé: özönlenek a látogatók a robotokkal működtetett, fejlett technológiával termelő gyárakba. A futószalagoktól a repülési és robotikai bázisokig az ipari turizmus átalakítja a kínai fogyasztók kapcsolatát az ország fejlett gyártási szektorával.

Egyre népszerűbb Kínában az ipari turizmus / Fotó: Hszinhua via AFP

A kínai új generációs autógyártás üstököse, a Xiaomi például tavaly április óta enged be turistákat a Peking külvárosában található autóüzemébe, de a minap már az idei százezredik látogatót fogadták lelkes kis ünneplés közepette.

A South China Morning Post tudósítása szerint

a gyár mára a kínai főváros egyik legfelkapottabb turistacélpontja lett.

Az ötlet annyira sikeres, hogy a Xiaomi novemberben már havi 111 alkalomra növeli a nyilvános túrák számát.

Felkapott hashag lett az ipari turizmus

A kínai közösségi oldalakon felkapottá váltak az olyan hashtagek, mint

a „gyárlátogatások”,

az „ipari turizmus” és

a „szupergyár-látogatások”,

a fiatalok pedig hazatérve elárasztják a platformokat a gyártási helyszínekről készült videókkal.

„Több tízezer ember jelentkezik minden nyílt napra. Több mint fél év várakozás és tíznél is több jelentkezés után végre kiválasztottak” – osztotta meg a tapasztalatait az egyik internethasználó a RedNote közösségimédia-platformon.

Hónapokig kell várni, mire bejut valaki egy-egy népszerűbb üzembe / Fotó: Hszinhua via AFP

A bejegyzésében aztán áradozott a több száz robot által működtetett műhelyről, és reményét fejezte ki, hogy a fia egy szép nap majd ebben az ágazatban fog dolgozni.

Kína az egyetlen, ahol minden ipari kategória megtalálható

A Ctriponline utazási iroda adatai szerint az ipari turizmus volt az egyik legnépszerűbb utazási trend az aranyhétnek is nevezett, október eleji nemzeti ünnep alatt, az oldalon az összes kapcsolódó keresés több mint 20 százalékát a repülési, autóipari és űrhajózási üzemek látogatásai tették ki 0ľ számolt be a Zsenmin Zsipao, a Kínai Kommunista Párt napilapja angol nyelvű kiadásában.

A ChinaIRN iparági kutatócég előrejelzése szerint

az ágazat az elkövetkező években átlagosan évi 18 százalékkal fog növekedni,

és az értéke 2029-re meghaladja a 300 milliárd jüant. (Egy kínai jüan 46,9 forint.)