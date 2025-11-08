Hónapokig kell várni, hogy bejussanak az érdeklődők ezekbe a gyárakba – kész turistalátványossággá váltak az automatizált kínai gyárak
Új látványosság vált a kínai turizmus legfőbb hajtóerejévé: özönlenek a látogatók a robotokkal működtetett, fejlett technológiával termelő gyárakba. A futószalagoktól a repülési és robotikai bázisokig az ipari turizmus átalakítja a kínai fogyasztók kapcsolatát az ország fejlett gyártási szektorával.
A kínai új generációs autógyártás üstököse, a Xiaomi például tavaly április óta enged be turistákat a Peking külvárosában található autóüzemébe, de a minap már az idei százezredik látogatót fogadták lelkes kis ünneplés közepette.
A South China Morning Post tudósítása szerint
a gyár mára a kínai főváros egyik legfelkapottabb turistacélpontja lett.
Az ötlet annyira sikeres, hogy a Xiaomi novemberben már havi 111 alkalomra növeli a nyilvános túrák számát.
Felkapott hashag lett az ipari turizmus
A kínai közösségi oldalakon felkapottá váltak az olyan hashtagek, mint
- a „gyárlátogatások”,
- az „ipari turizmus” és
- a „szupergyár-látogatások”,
a fiatalok pedig hazatérve elárasztják a platformokat a gyártási helyszínekről készült videókkal.
„Több tízezer ember jelentkezik minden nyílt napra. Több mint fél év várakozás és tíznél is több jelentkezés után végre kiválasztottak” – osztotta meg a tapasztalatait az egyik internethasználó a RedNote közösségimédia-platformon.
A bejegyzésében aztán áradozott a több száz robot által működtetett műhelyről, és reményét fejezte ki, hogy a fia egy szép nap majd ebben az ágazatban fog dolgozni.
Kína az egyetlen, ahol minden ipari kategória megtalálható
A Ctriponline utazási iroda adatai szerint az ipari turizmus volt az egyik legnépszerűbb utazási trend az aranyhétnek is nevezett, október eleji nemzeti ünnep alatt, az oldalon az összes kapcsolódó keresés több mint 20 százalékát a repülési, autóipari és űrhajózási üzemek látogatásai tették ki 0ľ számolt be a Zsenmin Zsipao, a Kínai Kommunista Párt napilapja angol nyelvű kiadásában.
A ChinaIRN iparági kutatócég előrejelzése szerint
az ágazat az elkövetkező években átlagosan évi 18 százalékkal fog növekedni,
és az értéke 2029-re meghaladja a 300 milliárd jüant. (Egy kínai jüan 46,9 forint.)
A növekedést alapvetően két faktor hajtja. Az egyik, hogy a lap szerint Kína az egyetlen ország a világon, ahol megtalálható az ENSZ által elismert összes ipari kategória, vagy a hatalmas gyártási bázis bőséges erőforrásokat kínál a fellendüléshez. A másik faktor elemzők szerint a fogyasztói ízlés változása és a kínai ipar iránti növekvő bizalom.
A fiatalabb generációk szeretnének gyakorlati tapasztalatokat szerezni a kínai gyártásról, és ez széles körben tárgyalt téma a közösségi médiában – állítja Simon Csao, aki több száz egyetemistát vezetett már ilyen túrákon.
„Az ipari turizmus szorosan illeszkedik a nemzeti stratégiához, mélyíti a közvélemény technológiai és gyártási fejlesztésekkel kapcsolatos ismereteit, miközben növeli az iparágak társadalmi elfogadottságát” – mondta Csao.
Lehet, hogy propagandafogás, de érdekes
Szerinte a gyárak megnyitása a nyilvánosság előtt nemcsak a látogatók igényeit, hanem a kereskedelem érdekeit is szolgálja. A vállalatok népszerűsíthetik a márkáikat, miközben új bevételi forrásokat is teremtenek, így várhatóan a feltörekvő iparágak cégei is követni fogják a példát.
A legnépszerűbb kínai sört gyártó, a hazai piacból 12 százalékkal részesedő Tsingtao Brewery múzeumát és gyártósorait tavaly több mint 1,8 millióan tekintették meg, és a cég ezzel 200 millió jüanos bevételre tett szert.
A helyi önkormányzatok is felkarolták a kezdeményezést.
Pekingben a minap fogadtak el egy akciótervet az ipari turizmus népszerűsítésére, amelyben arra ösztönzik a vállalkozásokat, hogy gyárterületeket, ipari parkokat és örökségi komplexumokat alakítsanak át olyan új nevezetességekké, amelyek ötvözik a turizmust, a vásárlást és az interaktív élményeket.
A kínai főváros már tavaly mintegy 15 millió ipari turistát fogadott, ami 1,7 milliárd jüan bevételt generált. A cél 2027-re elérni a 20 millió turistát és hárommilliárd jüanos éves bevételt.
„Lehet, hogy ezek a gyárlátogatások propagandacélokat szolgálnak, de valóban érdekesek. A látogatók – legyenek kínaiak vagy külföldiek – betekintést nyerhetnek Kína ipari és gazdasági átalakulásába” – mondta Susan Zhu, egy New York-i turista.