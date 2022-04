Pletykák keringenek az iPhone-előfizetési szolgáltatásáról, amely lehetővé teszi a havonta való fizetést a legújabb Apple termékekhez, például az iPhone 13-hoz. Mindez pedig kedvező árakkal párosulhat – írja a Techradar.

Az információ Mark Gurmantól, a Bloomberg Apple-lel kapcsolatos gurujától származik, aki az iPhone előfizetéses szolgáltatásainak várható árazását taglalja, a telefon típusától függően. Az általa ismertetett számok jócskán alábuknak az iPhone Upgrade Program eddig megszokott áraihoz képest, mindez pedig arra utal, hogy az almás vállalat a szolgáltatásában is hasonlóra készül.

Fotó: Shutterstock

Az Apple iPhone Upgrade Programja egy olyan szolgáltatás, amely új iPhone vásárlásánál lehetővé teszi a fizetés későbbre ütemezését – és bár ezzel összességében nem spórolnak a tulajdonosok, de a részletfizetés könnyebbséget jelent nekik anyagilag.

Gurman hozzáteszi, hogy az Apple vásárlómegtartó akciói közé tartozik az előfizetők régi iPhone-jainak eladását célzó program, amely a fenntarthatóság irányába viszi el a vállalatot.

Gurman kiemeli, hogy az Apple által a különböző termékeire és szolgáltatásaira megszabott végleges árak még az általa előirányozottaknál is kedvezőbbek lehetnek.

Megdöbbentő az iPhone-ok fölénye Az iPhone 12 volt tavaly a legnépszerűbb modell.

„A vállalat további bevételre tehet szert, amennyiben új programját hozzákapcsolja az Apple One digitális szolgáltatáscsomaghoz, illetve az AppleCare-hez. Mindez azt jelenti, hogy az előfizető számára olyan alkalmazások is elérhetők lesznek, mint az Apple TV Plus, az Arcade, a Fitness Plus, illetve más előfizetéses Apple-szolgáltatások. Ez azonban nyilván többe kerül” – fejtette ki.

Hatalmas céges bónusszal marasztalja fejlesztőit az Apple Egyre kiélezettebb a verseny a Szilícium-völgy vállalatai között, az Apple a jutalommal a Meta, a Google és a Microsoft fizetéseivel rivalizál.

Az Apple egyelőre nem kommentálta a Gurman által megszellőztetetteket, a vállalattal kapcsolatos információi azonban döntő részben helytállók szoktak lenni – jegyzi meg a cikk.

Fotó: SVEN HOPPE / AFP

Termékcsaládi összefonódás

Az egyik legfontosabb ok, amiért az emberek Apple eszközöket vásárolnak, hogy a vállalat különböző termékeinek – okostelefon, táblagép, laptop stb. – használatát kiválóan egymásba lehet integrálni, vagy használatuk szorosan kapcsolódik egymáshoz.

A felhasználói élmény pedig kiváló ügyfélmegtartónak bizonyul, mert ha csak egy dolgot kicserélünk, akkor az gyenge láncszám lesz a gépezetben. Például, ha az iPhone-t lecseréljük például egy androidos Samsung telefonra, akkor az a többi Apple eszközzel nem lesz kompatibilis.

Az Apple ezt a „köteléket” szeretné erősíteni az új előfizetési szolgáltatáscsomagjával. Mivel a felhasználók rendszeresen fizetnek (havonta), ezért motiváltak abban, hogy ragaszkodjanak Apple termékükhöz. A vállalat emellett azt is szeretné elérni, hogy ügyfelei szintén ragaszkodjanak a cég virtuális szervizéhez, az iDeviceshez, amelyet a cikk az Apple „nagy bankjaként” aposztrofál.

Már egyáltalán nem éri meg iPhone-t lopni Az Apple mindent megtesz az ügyfelei biztonságáért.

Bár ezt az új előfizetési szolgáltatást egyelőre csak pletykának tekinthetjük, meglepő lenne, ha a valóságban nem így nézne ki.