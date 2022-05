Az emberek végre felhagytak a pánikvásárlással

Ahogy egyre jobban kiismerte az emberiség a covidot, kiderült, hogy megalapozatlan volt az a kezdeti félelem, miszerint a vírus a szennyezett felületeken keresztül is terjed. Ám mire ez a bizonyítást nyert, a legtöbben hozzászoktak ahhoz, hogy rendszeresen fertőtlenítsék az asztalokat, kilincseket, illetve minden, gyakran használt felületet, ehhez pedig rengeteg Cloroxot felhasználtak az emberek.

Akadtak olyanok is, akik a fertőzéstől való félelmükben megitták a vegyszert, és végül mégis kórházban kötöttek ki.

Fotó: Shutterstock

Bár felesleges volt a rengeteg Cloroxot felvásárolni, azt el kell ismerni, hogy a termék forgalma jó mutatójává vált a pánikvásárlásoknak, különösen a cég fő piacán, az Egyesült Államokban – derült ki a Quartz összeállításából. Ahogy nőtt a koronavírusos esetek száma, úgy emelkedett a gyártó forgalma is. A Clorox iránti keresleten az egészségügyi intézmények és a wellness-szállók is nagyot lendítettek, hiszen ezek már a járvány előtt is rengeteg fertőtlenítőszert használtak, a megváltozott egészségügyi előírások miatt pedig még többre volt szükségük.

2020-ban akkora volt a kereslet a különböző fertőtlenítőszerek iránt, hogy a boltok polcairól hiányoztak ezek a termékek. A Clorox ekkor ázsiai gyártókkal szerződött a termelés fokozására. Most azonban, hogy a fertőtlenítőszerek iránti kereslet "normalizálódott", a vállalat felbontotta ezeket a szerződéseket. A Clorox a tavalyi utolsó negyedévben még növelni tudta forgalmát az omikron variánstól való félelem miatt, de az idén már arra számít, hogy a fertőtlenítőszerek iránti kereslet visszarendeződik a járvány előtti szintre.

Annak ellenére, hogy a vírustól való félelem növelte a Clorox eladásait, a koronavírus-járvány mégsem volt akkora áldás a cég számára, mint az gondolni lehetne. Az ellátási láncok akadozása miatt a vállalat a lezárások első hónapjaiban nem tudta kiszolgálni a hatalmas keresletet, emiatt hatalmas bevételtől esett el. Később – az ázsiai szerződéses gyártóknak köszönhetően – elegendő terméke volt ugyan, de a profitja egy része elúszott a tengeri szállítás dráguló költségei. Emiatt a cég kamat- és adófizetés előtti bruttó haszonkulcsa beesett a járvány alatt. Most, hogy a vállalat csökkenti a gyártási kapacitását azt remélik, hogy a költségeik is csökkenhetnek. Amennyiben ez sikerül, akkor ismét növelheti a nyereségét a cég.