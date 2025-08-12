Rögtön reagált Kína Amerika rendkívüli döntésére: ez Peking válasza

Az Egyesült Államok és Kína hétfőn újabb 90 nappal meghosszabbították a vámfegyverszünetet, ami jelentős segítséget jelent a versenyszférának a kereskedelem csúcsidőszakában.

Kína és az Egyesült Államok is meghosszabbította a maga részéről az embargónak is beillő magas vámok felfüggesztését / Fotó: Shutterstock

Donald Trump amerikai elnök a Truth Social platformon jelentette be, hogy aláírta a rendeletet, amely november 10-ig felfüggeszti a magasabb vámok bevezetését, miközben a fegyverszünet minden egyéb eleme változatlan marad.

Ezzel párhuzamosan Kína kereskedelmi minisztériuma is bejelentette kedden hajnalban a magasabb vámok 90 napos elhalasztását, valamint azon amerikai vállalatok listára vételének késleltetését, amelyeket áprilisban célba vett kereskedelmi és befektetési korlátozásokkal.

Szakértők szerint ez mindkét félnek időt ad a régi vitás kereskedelmi kérdések rendezésére, és csökkenti a bizonytalanságot.

A vámháború szüneteltetése kulcsfontosságú időt ad a kereskedőknek az őszi importcsúcsban – főleg elektronikai cikkek, ruházat és játékok esetében.

Trump hétfőn egy sajtótájékoztatón kiemelte „jó kapcsolatát” Hszi Csin-ping kínai elnökkel, míg Peking szerint a hosszabbítás „a június 5-i államfői egyeztetésen elért fontos konszenzus végrehajtását szolgálja”, és stabilitást ad a világgazdaságnak – idézte a Reuters az amerikai elnököt.

Az amerikai kereskedelmi minisztérium adatai szerint a kínai import az év elején megugrott a vámemelés elkerülése érdekében, majd júniusban meredeken visszaesett. Az Egyesült Államok kereskedelmi mérlegének hiánya Kínával júniusban harmadával csökkent, 9,5 milliárd dollárra, ami 2004 februárja óta a legalacsonyabb érték.

Donald Trump egyik legfontosabb érve a vámháború megindítására az volt, hogy Amerikának túlságosan nagy a kereskedelmi hiánya. Mint az adatokból látható ez az intézkedéssorozat kezdete óta csökkent. Ez azonban még nem elég Trumpnak, az elnök vasárnap azt mondta, azt szeretné, ha Kína „gyorsan megnégyszerezné” az amerikai szójababvásárlásait.

A hírügynökség a cikkében rámutatott, hogy az amerikai elnök másik fontos céljára is használná a vámfegyverét: a Kínára való nyomásgyakorlásra, hogy hagyjon fel az orosz olaj vásárlásával. Trump másodlagos vámok bevezetésével fenyegette meg Pekinget, ha ezt nem teljesíti.