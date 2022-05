Számtalan kihívásokkal szembesülhetnek azok, akik mellékállásban indítanának vállalkozást. A DollarSprout 2021. októberi felmérése szerint a vállalkozók több mint egynegyedének gondot okoz a megfelelő ötlet megtalálása, 30 százalékuknak pedig a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy az új projektjükre elegendő időt tudjanak felszabadítani. A passzív jövedelemforrást kínáló munkák – például az e-könyvek írása, helyiségek bérbeadása vagy akár YouTube-csatornák – eleinte sok erőfeszítést igényelnek, de a későbbiekben kevesebb ráfordítással is sikeres vállalkozást lehet fenntartani.

Passzív jövedelemmel járó mellékfoglalkozásnak tekinthető az Etsy webáruházban indított vállalkozás is, ahol az ötletgazdák különféle kinyomtatható anyagokat, például letölthető költségvetési szetteket, naptárakat, kártyákat árulnak, és amellyel a sikeres vállalkozók akár milliókat is kereshetnek havonta.

Online sztrájkra készülnek az Etsy kereskedői, egy hétig leállítják az áruk értékesítését Már közel 17 ezren írták alá a petíciót.

A leánybúcsús termékek havi 1000 dollárnyi passzív jövedelmet is biztosítanak

Julie Berninger 2017-ben indította el saját vállalkozását az Etsy-n, ahol leánybúcsú-kellékeket kezdett árulni.

A húszas éveim végén rengeteg lánybúcsúra jártam, és biztos voltam abban, hogy lenne kereslet a termékekre

– mondta a Grownak.

A jelenleg 33 éves Julie kezdetben lemosható tetoválásokat értékesített, azonban a vásárlók nem vettek meg minden dizájnt, így sokszor doboznyi tetoválások maradtak a nyakán. Ezért áttért a nyomtatható lánybúcsús termékek, például a kincskereső vadászatok értékesítésére. A világjárvány idején pedig újévi tervezőszettekkel és az Airbnb házigazdák által keresett sablonokkal is kiegészítette a repertoárját. A The Swag Elephant nevű üzlet havonta 1000 dollár (3,7 millió forint) passzív bevételt jelent Julienak. Később úgy döntött, hogy másokkal is megosztaná az Etsy-n szerzett tapasztalatait, így ma már saját tanfolyam is elérhető a platformján.

Esküvői meghívókkal akár havonta 3500 dollárt is lehet keresni

2018-ban Jennifer Goncalves éppen a kaliforniai Sacrament megyében dolgozott irodai szakemberként évekig, amikor felismerte, hogy mások helyett inkább magának szeretne dolgozni. Goncalves éppen az új szakmai kihívást kereste, amikor belefutott Berninger tanfolyamába. Mivel túlságosan is jól ismerte az esküvőszervezéssel járó anyagi nehézségeket, a tanfolyam elvégzése után úgy döntött, hogy nyomtatható esküvői meghívókat kínál a spórolni vágyó pároknak. Az eredeti csomagjai körülbelül 24 dollárba kerültek.

Goncalves 2020 márciusában, közvetlenül a világjárvány előtt mondott fel a munkahelyén, hogy teljes munkaidejében saját vállalkozására koncentrálhasson. A 34 éves vállalkozó az esküvői nyomtatható anyagokról az ünnepi termékekre, például a Valentin-napi kuponokra is kiterjesztette a termékcsaládját. Jelenleg havonta közel 3500 dollár (1,3 millió dollár) passzív jövedelemhez jut az oldalon értékesített termékeknek köszönhetően.

Fotó: Antoine Wdo / Hans Lucas via AFP

A keresőoptimalázás is nagy szerepet játszhat abban, mennyire lesz sikeres egy Etsy-bolt

Rachel Jones 2018-ban kezdett el új pénzkereseti lehetőség után nézni, azonban időbe telt, mire kitalálta, mit is kínáljon az Etsy-üzletében, végül az ünnepi nyomtatványoknál kötött ki.

Mindig is az volt a célom, hogy legyen egy mellékállásom is, és szükség esetén bármikor felmondhassak egy teljes munkaidős állást, hogy magamra is támaszkodni tudjak

– mondta korábban a Grownak.

Goncalveshez hasonlóan Rachel is elvégezte Berninger tanfolyamát, melynek elvégzése után megnyitotta saját Etsy-üzletét. A bolt kínálatában először költségvetési tervezőszettek és megtakarításkövető eszközök szerepeltek, darabonként 2-10 dollárért.

A vállalkozás ugyan lassan indult be, de

a 34 éves Jones hamar felismerte, hogy mindössze pár termékkel folytonos erőfeszítések nélkül is körülbelül 50 dollárt tud keresni havonta.

2020-ban eldöntötte, hogy olyan hiánypótló termékeket kínál majd, melyek állandó ügyfélkört biztosítanak. Most már a keresőoptimalizálást is és a trends.google.com-hoz hasonló eszközöket is alkalmazza, hogy egyértelműbb kapjon arról, mely termékek iránt a legnagyobb kereslet.

A boltjában már több mint 200 nyomtatott termék található, mellyel havonta – passzív bevétel formájában – átlagosan 12 500 dollárt (4,6 millió forintot) keres.

Magyarországon is egyre népszerűbb, de fontos figyelni az adózásra

Az Etsy Magyarországon is kezdi megtalálni vevőkörét, egyre többen árulják itt kézműves termékeiket, de több honlapon is felhívják a figyelmet, hogy ezek után az értékesítések után is adózni kell. Fontos ilyenkor a számlaképesség, azaz legalább egyéni vállalkozónak szükséges lennie az eladónak, vagy céget is alapíthat. Szintén gyakori probléma az internetes árusításkor, hogy regisztrációkor az eladó nem adja meg az adószámát.