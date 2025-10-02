"Itt egy Duna-híd épül" – bemutatták a látványos videókat a mérnöki bravúrral

A mohácsi Duna-híd építése gyors ütemben halad, miközben a folyó két oldalán közel 30 kilométernyi új út készül. A projekt különleges mérnöki megoldásokat alkalmaz, és egyszerre szolgálja a közlekedést, a környezetvédelmet és a helyi infrastruktúra fejlesztését – írta a Mohácsi Újság.
A Duna Aszfalt Zrt. kivitelezésében zajló mohácsi Duna-híd és úthálózat építése most ér az egyik leglátványosabb fázisához, amelyről Hargitai János országgyűlési képviselő több videót is megosztott a Facebook-oldalán.
A 756 méteres, négysávos úttal és kerékpárúttal kiegészülő híd három, különböző támaszközű szerkezeti elemből áll majd – így a fokozottan védett területekre nem kerülnek támaszok. A bal parti oldalon már felállították a szerelőteret, a bárkahidat és a próbapillérekhez kapcsolódó munkákat, miközben a mederpillérek építéséhez szükséges első kéregelemet október elején tervezik behelyezni.
Ez mérföldkő, hiszen Magyarországon legutóbb 2007-ben alkalmaztak ilyen megoldást a Pentele hídnál.
A folyó jobb partján a szerelőtéren július végén megérkeztek az első acélelemek, és a bal parton is folyamatosan halad a két ívhíd szerelése. A 160 tonnás, 52 méter hosszú kéregelemek a mohácsi szabadkikötőből a Clark Ádám úszódaru segítségével jutnak el a mederpillérhez.
Közben mindkét oldalon párhuzamosan zajlik a vasbeton tológerenda építése, a hídfők kialakítása, valamint az acél keresztmetszetek összeállítása.
Az úthálózat fejlesztése szintén látványos: az alföldi oldalon Újmohács és az 51-es főút között közel 20 kilométeren zajlanak a földmunkák és töltésalapozások, míg a dunántúli oldalon a Duna-hídtól az M6-os autópályáig 8,5 kilométeren épül négysávos út.
A projekt részeként több körforgalom, főpályahíd, kerékpárhíd és keretműtárgy is készül, miközben a forgalom biztonságos fenntartása folyamatos egyeztetéssel történik.
A beruházás nemcsak mérnöki bravúrt jelent, hanem a régió közlekedési infrastruktúrájának is alapvető átalakítását hozza. A projekt tervezett befejezése 2028 októbere, de a már ideiglenesen átadott szakaszoknak köszönhetően a közlekedők részben már élvezhetik az új út- és hídkapcsolat előnyeit. A lakosság türelme és együttműködése a következő építési fázisokban is kulcsfontosságú – a hatóságok pedig folyamatos tájékoztatással segítik az előkészületeket.
Látványosan halad a mohácsi Duna-híd és a hozzá kapcsolódó gyorsforgalmi út építése: már készül a híd hatalmas mederpillére, amelynek több mint 150 tonnás elemeit csak az ország legnagyobb úszódaruja, a Clark Ádám képes megmozgatni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.