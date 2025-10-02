Deviza
Dr Hargitai János
duna-híd
Mohács
építkezés
beruházás

"Itt egy Duna-híd épül" – bemutatták a látványos videókat a mérnöki bravúrral

A Duna Aszfalt Zrt. infrastrukturális projektje fontos mérföldkőhöz érkezett. A négysávos, kerékpárúttal kiegészített mohácsi Duna-híd építése mellett a folyó mindkét partján új utak, körforgalmak és hídfők készülnek, amelyek a régió közlekedését új szintre emelik.
VG
2025.10.02., 18:45

A mohácsi Duna-híd építése gyors ütemben halad, miközben a folyó két oldalán közel 30 kilométernyi új út készül. A projekt különleges mérnöki megoldásokat alkalmaz, és egyszerre szolgálja a közlekedést, a környezetvédelmet és a helyi infrastruktúra fejlesztését – írta a Mohácsi Újság.

HARGITAI János mohácsi Duna-híd
Hargitai János országgyűlési képviselő szerint kiválóan haladnak a munkálatok a mohácsi Duna-hídnál / Fotó: Kacsúr Tamás

A Duna Aszfalt Zrt. kivitelezésében zajló mohácsi Duna-híd és úthálózat építése most ér az egyik leglátványosabb fázisához, amelyről Hargitai János országgyűlési képviselő több videót is megosztott a Facebook-oldalán.

 

A 756 méteres, négysávos úttal és kerékpárúttal kiegészülő híd három, különböző támaszközű szerkezeti elemből áll majd – így a fokozottan védett területekre nem kerülnek támaszok. A bal parti oldalon már felállították a szerelőteret, a bárkahidat és a próbapillérekhez kapcsolódó munkákat, miközben a mederpillérek építéséhez szükséges első kéregelemet október elején tervezik behelyezni

Ez mérföldkő, hiszen Magyarországon legutóbb 2007-ben alkalmaztak ilyen megoldást a Pentele hídnál.

A folyó jobb partján a szerelőtéren július végén megérkeztek az első acélelemek, és a bal parton is folyamatosan halad a két ívhíd szerelése. A 160 tonnás, 52 méter hosszú kéregelemek a mohácsi szabadkikötőből a Clark Ádám úszódaru segítségével jutnak el a mederpillérhez.

 

Közben mindkét oldalon párhuzamosan zajlik a vasbeton tológerenda építése, a hídfők kialakítása, valamint az acél keresztmetszetek összeállítása.

Nem csak a mohácsi Duna-hídról szól a projekt

Az úthálózat fejlesztése szintén látványos: az alföldi oldalon Újmohács és az 51-es főút között közel 20 kilométeren zajlanak a földmunkák és töltésalapozások, míg a dunántúli oldalon a Duna-hídtól az M6-os autópályáig 8,5 kilométeren épül négysávos út.

A projekt részeként több körforgalom, főpályahíd, kerékpárhíd és keretműtárgy is készül, miközben a forgalom biztonságos fenntartása folyamatos egyeztetéssel történik.

 

A beruházás nemcsak mérnöki bravúrt jelent, hanem a régió közlekedési infrastruktúrájának is alapvető átalakítását hozza. A projekt tervezett befejezése 2028 októbere, de a már ideiglenesen átadott szakaszoknak köszönhetően a közlekedők részben már élvezhetik az új út- és hídkapcsolat előnyeit. A lakosság türelme és együttműködése a következő építési fázisokban is kulcsfontosságú – a hatóságok pedig folyamatos tájékoztatással segítik az előkészületeket.

Új Duna-híd Magyarországon: 150 tonnás szerkezet jelent meg a parton, csak a legnagyobb daru tudja majd megmozdítani

Látványosan halad a mohácsi Duna-híd és a hozzá kapcsolódó gyorsforgalmi út építése: már készül a híd hatalmas mederpillére, amelynek több mint 150 tonnás elemeit csak az ország legnagyobb úszódaruja, a Clark Ádám képes megmozgatni.

 

duna-híd

"Itt egy Duna-híd épül" – bemutatták a látványos videókat a mérnöki bravúrral

A Duna Aszfalt Zrt. infrastrukturális projektje fontos mérföldkőhöz érkezett.
EXIM Magyarország

Annyi százmilliárd dőlt ki a Demján-programból, hogy már egy se maradt – aki vinne pénzt, iparkodjon

A program a cégek belföldi és külpiaci terveit egyaránt segíti.
migrációs válság

Magyarország követőkre lelt Koppenhágában: több tagállamnál is betelt a pohár – szövetkeznének a migráció ellen

Több uniós ország közös nyilatkozatot írt alá, amely gyorsabb kitoloncolásokat és szigorúbb együttműködést sürget.

