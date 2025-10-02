Zelenszkij úgy hagyta ott az EU-csúcsot, ahogy érkezett: Orbán Viktor volt az utolsó gondolata – a dán kormányfő is beleszállt Magyarországba

Volodimir Zelenszkij elnök csütörtökön Koppenhágában összegző sajtótájékoztatót tartott az Európai Politikai Közösség (EPC) hetedik csúcstalálkozója után. Ezt Mette Frederiksen dán miniszterelnökkel közösen adta.

Zelenszkij úgy hagyta ott az EU-csúcsot, ahogy érkezett / Fotó: NurPhoto via AFP

Az ukrán elnök először is kifejtette, hogy Oroszország a fronton nem érte el az idei céljait és sok hibát követ el, ezért a háború befejezése érdekében fokozni kell a nyomást Moszkvára.

Ma sokat beszéltünk a harcok helyzetéről Ukrajnában, arról, hogyan állítják meg katonáink az orosz rohamokat. Oroszország sok mindent tervezett erre az évre, de messze nem ért el sokat. Ez a mi katonáinknak és azoknak köszönhető, akik segítenek nekünk. Emellett (Oroszország) sok hibát is vét" – idézte az Ukrinform ukrán állami hírügynökség Zelenszkijt.

Hozzátette, hogy ez az egyik oka annak, miért szükséges épp most fokozni a nyomást Moszkvára. Egyúttal felszólította az európai országokat, hogy mondjanak le az Oroszországgal folytatott olajkereskedelemről.

Zelenszkij úgy hagyta ott az EU-csúcsot, ahogy érkezett

Az ukrán államfő reményét fejezte ki, hogy a Donald Trump amerikai elnökkel tartott találkozója után Ukrajna további fegyvereket kap majd távoli célpontok elleni csapások végrehajtására Oroszország területén, a saját rendszereiken felül. "Eddig csak a saját, távolsági célokra alkalmas fegyverrendszereinket használtuk". Ukrajna minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy politikai, gazdasági és katonai téren egyaránt elnyerje az Egyesült Államok támogatását.

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, Zelenszkij még meg sem érkezett a dán csúcstalálkozóra, kemény üzenetet küldött az uniós tagországok mindegyikének, hogy teljesítsék az ígéreteiket az ukrán uniós csatlakozás kapcsán. egyféle keretezésként is értelmezhető, hogy az ukrán elnök hasonló gondolatokkal búcsúzott Koppenhágától.

Újságírói kérdésre válaszolva Zelenszkij kijelentette, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök azért blokkolja Ukrajna európai integrációját, mert országában választási kampány zajlik. "Ami Ukrajna Európai Unióhoz való közeledésének blokkolását illeti,

senki sem tudja ezt megakadályozni, mert ez Ukrajna akarata, és ennek megfelelően Európa döntése, hogy a jövőben Ukrajnát az EU tagjaként lássa.

Természetesen, minden az egységen és a közös döntésen múlik" – tompitotta kemény üzenetét. Megjegyezte, hogy Oroszország Ukrajna elleni agresszióját éppen Ukrajna EU-csatlakozási törekvései váltották ki.