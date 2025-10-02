Deviza
uniós csúcstalálkozó
békepártiság
diplomácia
Orbán Viktor
ukrajnai háború
Andrej Plenkovic

Fordulat: Orbán Viktor máris kibékült a horvát miniszterelnökkel – megállapodtak a folytatásról

Miközben az európai vezetők Ukrajna katonai győzelmében bíznak, Magyarország a tárgyalásos megoldást tartja járhatónak. Orbán Viktor a horvát miniszterelnökkel a feszültségek enyhítéséről egyezett meg.
VG/MTI
2025.10.02., 22:05

Az Európai Unió koppenhágai informális csúcstalálkozóján Orbán Viktor miniszterelnök határozottan szembement az európai háborús tervvel. Miközben a legtöbb vezető abban bízik, hogy Ukrajna képes lehet legyőzni Oroszországot a frontvonalon, Magyarország diplomáciai megoldást javasol – hangsúlyozta a kormányfő újságíróknak csütörtökön, hozzátéve, hogy erről szerinte a horvát kormányfőt is sikerült meggyőznie.

EU Summit: Family Photo and roundtable at Christiansborg orbán viktor
Az Orbán Viktor és Andrej Plenkovic közti heves vita a két miniszterelnök egyeztetésével véget is ért, biztosítva, hogy a jószomszédi viszony a nézeteltérések ellenére is fennmaradjon / Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

A csúcson komoly vita bontakozott ki a háborús stratégia költségeiről és időtartamáról. Orbán Viktor szerint az európai terv gyenge pontjai a bizonytalan időhorizont és a hatalmas pénzügyi terhek, amelyek elsősorban az európai gazdaságokat terhelnék, miközben az amerikai fegyveripar profitálna.

A kormányfő kiemelte, hogy Magyarország béketervet dolgozott ki, amely a tárgyalásos megoldásra épül, és az európai integrációban önállóan kívánna fellépni Oroszországgal szemben. „Mi nem akarunk háborús felekké válni, és nem kötjük össze a sorsunkat az ukránokkal” – fogalmazott.

Orbán Viktor kibékült a horvát kormányfővel

Andrej Plenkovic horvát kormányfő a csúcson egyértelműen bírálta Magyarország energiapolitikáját, arra utalva, hogy Budapest ahelyett, hogy az Adria-kőolajvezetéken keresztül vásárolna olajat, továbbra is Oroszországtól importál. Orbán Viktor válaszában jelezte, hogy a horvát javaslat nem alkalmas a teljes import kiváltására, és a magyar energiafüggetlenség védelme érdekében nem kívánják megváltoztatni a jelenlegi politikát.

A Plenkoviccal folytatott tárgyalást Orbán deeszkalációs megbeszélésként értékelte. Bár korábban feszült volt a hangulat, a kormányfő hangsúlyozta a baráti viszony megőrzését:

Horvátország a magyarok szívében sajátos helyen van, szóval vannak viták, de ezeket lehet rendezni.

A megbeszélés célja elsősorban a politikai döntések előkészítése volt, amelyekről a következő miniszterelnöki plenáris ülésen döntenek. Orbán szerint a többi ország vezetői meggyőződésből háborús tervet követnek, de a magyarok tapasztalata az orosz megszállásból adódóan egyértelműen a béke mellett szól.

A kormányfő hozzátette: Magyarország nem vesz részt a befagyasztott orosz pénzeszközök elvételében, és nem vállal felelősséget az ilyen döntésekért. „Mi ebben nem vagyunk érdekeltek, a háború nem a mi utunk” – szögezte le.

Új részletek derültek ki az EU-csúcsról: Orbán Viktort megtámadta a horvát miniszterelnök – "Kénytelen voltam hadakozni"

A miniszterelnök kemény vitákról számolt be az uniós tagállami vezetők koppenhágai csúcsa után. A magyar álláspontot támadta Horvátország, Németország, az Európai Bizottság és az ülés vendége, Ukrajna is. Orbán Viktor részletesen beszámolt a vitákról.

 

