munkahelyteremtés
adócsökkentés
átadó ünnepség
Szijjártó Péter
Ózd
szórakoztatóelektronika

Kivonult a vidéki nagyvárosból az autóipari multi, hivatalosan is beköltözött végre a helyére az új gyár: Európa egyik leggazdagabb országából érkezett

A 3,7 milliárd forintos beruházást a magyar állam 1,4 milliárd forinttal támogatta, Szijjártó Péter pedig hangsúlyozta: a kormány folytatja a munkahelyteremtésre és adócsökkentésre épülő stratégiát. Ózdon adták át a liechtensteini Neutrik Hungary Kft. új üzemét, amely több száz új állást hoz a térségbe.
VG/MTI
2025.10.02., 21:30

Újabb ipari beruházás indult el Borsodban: a liechtensteini központú Neutrik Hungary Kft. gyárát adták át Ózdon, amely 260 új munkahelyet teremt a városban. A 3,7 milliárd forintos projektet a magyar állam 1,4 milliárd forinttal támogatta, a cég pedig a szórakoztatóiparban használt elektronikai csatlakozók összeszerelését végzi majd Magyarországon.

SZIJJÁRTÓ Péter Neutrik Hungary Kft
A Neutrik Hungary Kft. üzemátadóján Szijjártó Péter bejelentette, a kormány kitart a munkahelyteremtés és adócsökkentés mellett / Fotó: Vajda János

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a megnyitón kiemelte

a vállalat a nemrég bezárt Johnson Electric üzemének helyére települt, a felújított gyártócsarnok energiatakarékos módon működik, és az előző cég több dolgozóját is átvették. 

A miniszter szerint ez is mutatja, hogy a kormány célja nemcsak új munkahelyek létrehozása, hanem a meglévő tapasztalatok hasznosítása.

A Neutrik Hungary egy újabb pillér a borsodi ipar reneszánszában

Az elmúlt évtizedben Borsod-Abaúj-Zemplén ipari termelése megduplázódott: 2200 milliárd forintról 4400 milliárd forintra nőtt. A munkanélküliségi ráta pedig a tíz százalék feletti szintről hét százalék közelébe csökkent, kormányzati támogatással 151 beruházás valósult meg, amelyek több mint tízezer munkahelyet teremtettek a vármegyében.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: a kormány a jövőben is fenntartja a munkahelyteremtésre, beruházások ösztönzésére és adócsökkentésre épülő gazdasági stratégiát, mert – mint fogalmazott – „aki ma Magyarországon dolgozni akar, az tud is dolgozni”. A tárcavezető hozzátette: 

az adóemelések mindig veszélyt jelentenek a munkahelyekre és az ország versenyképességére, ezért a kabinet elutasítja az ilyen irányú lépéseket.

A mostani ózdi beruházás nemcsak a helyi munkaerőpiacot erősíti, hanem illeszkedik abba a kormányzati törekvésbe is, amely a teljes foglalkoztatottság fenntartására és a gazdasági növekedés biztosítására irányul a jelenlegi bizonytalan nemzetközi környezetben.

A Neutrik Hungary azonban csak egy a héten átadott üzemek közül, jelezve, hogy Magyarország népszerűsége a külföldi befektetők között folyamatosan emelkedik. Kedden ugyanis Nyíregyházán ünnepélyesen megnyitotta kapuit a Lego új gyára, ahol több mint 300 új munkahely jött létre a 54 milliárd forintos beruházás keretében.

A kormány 4,3 milliárd forinttal támogatta a projektet, amelynek célja, hogy a gyár teljes értéklánccal működjön a granulátumtól a kész dobozokig, fenntartható és energiatakarékos módon. Ez a fejlesztés is jól mutatja, hogy a hazai ipar több ponton erősödik, és a kormány stratégiai célja a munkahelyek bővítése országszerte.

Kivonul a vidéki nagyvárosból az autóipari multi, hivatalosan is beköltözött végre a helyére az új gyár: Európa egyik leggazdagabb országából érkezett

A 3,7 milliárd forintos beruházást a magyar állam 1,4 milliárd forinttal támogatta, Szijjártó Péter pedig hangsúlyozta: a kormány folytatja a munkahelyteremtésre és adócsökkentésre épülő stratégiát.
Egyetlen pillanat alatt 21 százalékkal drágulhat a gáz Magyarországon és sokkal rosszabb is jöhet: ez az oka, hogy még nem kell kifizetni

Az európai gázárak drágulása újra rávilágított Brüsszel hibás energiapolitikájára.
Európa hétfőn bejelenti a nagy csapást Kínára: erre még Trump is csettintene, de Peking válasza elsöprő lehet

A cél a kínai túlkínálat ellensúlyozása és a hazai ipar védelme.

