Kivonult a vidéki nagyvárosból az autóipari multi, hivatalosan is beköltözött végre a helyére az új gyár: Európa egyik leggazdagabb országából érkezett

Újabb ipari beruházás indult el Borsodban: a liechtensteini központú Neutrik Hungary Kft. gyárát adták át Ózdon, amely 260 új munkahelyet teremt a városban. A 3,7 milliárd forintos projektet a magyar állam 1,4 milliárd forinttal támogatta, a cég pedig a szórakoztatóiparban használt elektronikai csatlakozók összeszerelését végzi majd Magyarországon.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a megnyitón kiemelte:
a vállalat a nemrég bezárt Johnson Electric üzemének helyére települt, a felújított gyártócsarnok energiatakarékos módon működik, és az előző cég több dolgozóját is átvették.
A miniszter szerint ez is mutatja, hogy a kormány célja nemcsak új munkahelyek létrehozása, hanem a meglévő tapasztalatok hasznosítása.
Az elmúlt évtizedben Borsod-Abaúj-Zemplén ipari termelése megduplázódott: 2200 milliárd forintról 4400 milliárd forintra nőtt. A munkanélküliségi ráta pedig a tíz százalék feletti szintről hét százalék közelébe csökkent, kormányzati támogatással 151 beruházás valósult meg, amelyek több mint tízezer munkahelyet teremtettek a vármegyében.
Szijjártó Péter hangsúlyozta: a kormány a jövőben is fenntartja a munkahelyteremtésre, beruházások ösztönzésére és adócsökkentésre épülő gazdasági stratégiát, mert – mint fogalmazott – „aki ma Magyarországon dolgozni akar, az tud is dolgozni”. A tárcavezető hozzátette:
az adóemelések mindig veszélyt jelentenek a munkahelyekre és az ország versenyképességére, ezért a kabinet elutasítja az ilyen irányú lépéseket.
A mostani ózdi beruházás nemcsak a helyi munkaerőpiacot erősíti, hanem illeszkedik abba a kormányzati törekvésbe is, amely a teljes foglalkoztatottság fenntartására és a gazdasági növekedés biztosítására irányul a jelenlegi bizonytalan nemzetközi környezetben.
A Neutrik Hungary azonban csak egy a héten átadott üzemek közül, jelezve, hogy Magyarország népszerűsége a külföldi befektetők között folyamatosan emelkedik. Kedden ugyanis Nyíregyházán ünnepélyesen megnyitotta kapuit a Lego új gyára, ahol több mint 300 új munkahely jött létre a 54 milliárd forintos beruházás keretében.
A kormány 4,3 milliárd forinttal támogatta a projektet, amelynek célja, hogy a gyár teljes értéklánccal működjön a granulátumtól a kész dobozokig, fenntartható és energiatakarékos módon. Ez a fejlesztés is jól mutatja, hogy a hazai ipar több ponton erősödik, és a kormány stratégiai célja a munkahelyek bővítése országszerte.
