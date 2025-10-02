Deviza
Hiába szenved a Richter részvénye, egyesek bő 15 százalékot kaszáltak rajta - messze nincs olyan rossz formában a cég, mint sokan gondolják

A hazai gyógyszeripari vállalat részvénye ugyan bőven alulteljesíti a BÉT blue chipjeit, a forint bődületes idei rohama a dollárban elszámoló befektetőknek mégis busás hozamot termelt. A Richter esetében olyan jelentős a forinthatás, hogy a részvénnyel közel 10 százalékponttal többet kerestek a dolláralapú befektetők, mint az átfogó egészségügyi ETF-fel.
Mészáros Gergő
2025.10.02, 18:30
Frissítve: 2025.10.02, 18:32

Azt minden túlzás nélkül, teljesen nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy a 2025-ös egyelőre nem a Richter részvényének az éve: a hazai gyógyszeripari nagyvállalat árfolyamát több, egymástól független tényező is jelentős mértékben nyomás alatt tartja, és ugyan időnként fel-fel bukkan egy-egy egyértelműen jó vállalatspecifikus hír a cég háza tájáról, a befektetők nem látják a kitörési lehetőséget a papírban – még úgy sem, hogy az elemzők a blue chipek körében messze a legnagyobb felértékelődési lehetőséget látják a Richterben már hosszú hónapok óta.

richter,
Bizakodnak az elemzők a Richter részvénye kapcsán / Fotó: Róka László / MTI

Bizakodnak az elemzők a Richter részvénye kapcsán

Pedig a Richternél a szakértők szerint igazából minden adott ahhoz, hogy felülteljesítsen a részvény

  • a vállalat erős fundamentumokkal rendelkezik, 
  • egyértelműen halad stratégiájának megvalósítása felé, azaz igyekszik a cariprazine utáni időkre is bebiztosítani magát, 
  • részvénye pedig egész egyszerűen kimaradt a BÉT blue chipjeinek hatalmas ralijából, ami például az OTP-t 34, a BUX indexet pedig 25 százalékos pluszba tolta, még az elmúlt hetek relatív gyengélkedése ellenére is, így már csak ennek okán is bőven lenne tere felfelé a papírnak.

 

A Richter részvényét követő elemzők közül hatan vételt, ketten pedig tartást ajánlottak, a célárak átlaga pedig 12 300 forint környékén van, tehát egy 25 százalékos diszkont mindenféleképpen benne van jelenleg a papírban – már a szakértők várakozásai szerint. Érdemes kiemelni, hogy vannak azért, akik még ennél is jóval többet várnak a részvénytől, 

a Concorde célára például 14 ezer forint, 

így bőven találnak fogódzkodót azok a befektetők is, akik szintén optimisták a vállalat kapcsán.

A BÉT-et alulteljesíti a Richter, de a devizaárfolyamok megmentik nemzetközi vonatkozásban

Első ránézésre azt mondhatnák, hogy a Richterrel nem csak a magyar befektetők maradtak ki egy hatalmas raliból, de a nemzetközi befektetők is rosszabbul jártak vele, mint ha például megvették volna az iShares globális egészségügyi ETF-ét (IXJ). 

 

Ez azonban nem ennyire egyszerű, hiszen az említett ETF-et dollárban jegyzik, míg a Richtert forintban – itt pedig máris belépnek az egyenletbe a devizaárfolyamok, melyeknek az idén hatalmas kihatásuk van a tőkepiaci hozamokra.

A dollár ugyanis 16,5 százalékot vesztett értékéből a forinttal szemben az idén, 

ezért a dollárban elszámoló befektetők a Richter alulteljesítése ellenére is nagy nyerőben vannak, ami azt illeti, sokkal nagyobban, mint lennének egy dolláros ETF-fel:

  • az IXJ hiába emelkedett 6,6 százalékot az idén (ebből több mint 6 százalékpontot az elmúlt napokban a Pfizer és az amerikai kormányzat egyezsége nyomán),
  • a Richter még mínusz 4 százalékos nominális teljesítményével is több mint 15 százalékos pluszt csinált dollárban,

vagyis dollárban nézve sokkal jobb vétel volt a Richter, mint az átfogó egészségügyi szektor.

Gyenge év, nagy nyomás, kétarcú forinthatás

Azt persze nem lehet mondani, hogy bármilyen relációban is erős éve lenne a Richternek: a gyógyszeripari cég közel 30 százalékponttal marad el a BUX, és közel 40 százalékponttal az OTP teljesítményétől. Ahogy az egészségügyi szektor sem remekel egyébként tágabb értelemben, az S&P szektorális indexe például mindössze 4,3 százalékos pluszban jár az idén, szemben a tech szektor 22, vagy akár a közművek 16 százalékos futamával. Az egészségügy egyébként olyannyira nem remekel az idén, hogy mindössze két szektor tudta alulteljesíteni az idén Amerikában.

Az egészségügy gyengélkedése ugyanakkor érthető, a Pfizer-deal előtt maga Trump is célkeresztjébe vette a szektort a vámok belengetésével, valamint a gyógyszerárak csökkentésére való felszólításaival, így a befektetők máshová vitték a pénzüket. A Richtert azonban ezenfelül a cariprazine szabadalmi védettségének kifutása utáni időszakkal kapcsolatos befektetői bizonytalanság (amit a cég rendre próbál enyhíteni) és a régiónkat érintő, változó intenzitású geopolitikai eszkalációs félelmek mellett

a brutálisan erős forint is nyomás alatt tartja. 

Az erős deviza azért fáj nagyon a Richternek (főleg a dollárral szembeni rali), mert a cég eredményének túlnyomó többségét külföldön, kiváltképp Amerikában termeli meg, dollárban – elszámolni viszont forintban számol el. A forint 16,5 százalékos ralija így hatalmasat nyes le a cég már megtermelt profitjából a devizaátváltáson keresztül, ezt pedig a befektetők is tudják, ezért nem is rohamozzák szüntelenül a papírt. 

Messze nem rosszak a Richter kilátásai
A gyógyszeripari vállalat a héten is számolt már be hatalmas előrelépésről, ezt pedig a befektetők is értékelik.

