Hiába szenved a Richter részvénye, egyesek bő 15 százalékot kaszáltak rajta - messze nincs olyan rossz formában a cég, mint sokan gondolják

Azt minden túlzás nélkül, teljesen nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy a 2025-ös egyelőre nem a Richter részvényének az éve: a hazai gyógyszeripari nagyvállalat árfolyamát több, egymástól független tényező is jelentős mértékben nyomás alatt tartja, és ugyan időnként fel-fel bukkan egy-egy egyértelműen jó vállalatspecifikus hír a cég háza tájáról, a befektetők nem látják a kitörési lehetőséget a papírban – még úgy sem, hogy az elemzők a blue chipek körében messze a legnagyobb felértékelődési lehetőséget látják a Richterben már hosszú hónapok óta.

Bizakodnak az elemzők a Richter részvénye kapcsán / Fotó: Róka László / MTI

Pedig a Richternél a szakértők szerint igazából minden adott ahhoz, hogy felülteljesítsen a részvény:

a vállalat erős fundamentumokkal rendelkezik,

egyértelműen halad stratégiájának megvalósítása felé, azaz igyekszik a cariprazine utáni időkre is bebiztosítani magát,

részvénye pedig egész egyszerűen kimaradt a BÉT blue chipjeinek hatalmas ralijából, ami például az OTP-t 34, a BUX indexet pedig 25 százalékos pluszba tolta, még az elmúlt hetek relatív gyengélkedése ellenére is, így már csak ennek okán is bőven lenne tere felfelé a papírnak.

A Richter részvényét követő elemzők közül hatan vételt, ketten pedig tartást ajánlottak, a célárak átlaga pedig 12 300 forint környékén van, tehát egy 25 százalékos diszkont mindenféleképpen benne van jelenleg a papírban – már a szakértők várakozásai szerint. Érdemes kiemelni, hogy vannak azért, akik még ennél is jóval többet várnak a részvénytől,

a Concorde célára például 14 ezer forint,

így bőven találnak fogódzkodót azok a befektetők is, akik szintén optimisták a vállalat kapcsán.