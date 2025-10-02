Hiába szenved a Richter részvénye, egyesek bő 15 százalékot kaszáltak rajta - messze nincs olyan rossz formában a cég, mint sokan gondolják

Azt minden túlzás nélkül, teljesen nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy a 2025-ös egyelőre nem a Richter részvényének az éve: a hazai gyógyszeripari nagyvállalat árfolyamát több, egymástól független tényező is jelentős mértékben nyomás alatt tartja, és ugyan időnként fel-fel bukkan egy-egy egyértelműen jó vállalatspecifikus hír a cég háza tájáról, a befektetők nem látják a kitörési lehetőséget a papírban – még úgy sem, hogy az elemzők a blue chipek körében messze a legnagyobb felértékelődési lehetőséget látják a Richterben már hosszú hónapok óta.
Pedig a Richternél a szakértők szerint igazából minden adott ahhoz, hogy felülteljesítsen a részvény:
A Richter részvényét követő elemzők közül hatan vételt, ketten pedig tartást ajánlottak, a célárak átlaga pedig 12 300 forint környékén van, tehát egy 25 százalékos diszkont mindenféleképpen benne van jelenleg a papírban – már a szakértők várakozásai szerint. Érdemes kiemelni, hogy vannak azért, akik még ennél is jóval többet várnak a részvénytől,
a Concorde célára például 14 ezer forint,
így bőven találnak fogódzkodót azok a befektetők is, akik szintén optimisták a vállalat kapcsán.
Első ránézésre azt mondhatnák, hogy a Richterrel nem csak a magyar befektetők maradtak ki egy hatalmas raliból, de a nemzetközi befektetők is rosszabbul jártak vele, mint ha például megvették volna az iShares globális egészségügyi ETF-ét (IXJ).
Ez azonban nem ennyire egyszerű, hiszen az említett ETF-et dollárban jegyzik, míg a Richtert forintban – itt pedig máris belépnek az egyenletbe a devizaárfolyamok, melyeknek az idén hatalmas kihatásuk van a tőkepiaci hozamokra.
A dollár ugyanis 16,5 százalékot vesztett értékéből a forinttal szemben az idén,
ezért a dollárban elszámoló befektetők a Richter alulteljesítése ellenére is nagy nyerőben vannak, ami azt illeti, sokkal nagyobban, mint lennének egy dolláros ETF-fel:
vagyis dollárban nézve sokkal jobb vétel volt a Richter, mint az átfogó egészségügyi szektor.
Azt persze nem lehet mondani, hogy bármilyen relációban is erős éve lenne a Richternek: a gyógyszeripari cég közel 30 százalékponttal marad el a BUX, és közel 40 százalékponttal az OTP teljesítményétől. Ahogy az egészségügyi szektor sem remekel egyébként tágabb értelemben, az S&P szektorális indexe például mindössze 4,3 százalékos pluszban jár az idén, szemben a tech szektor 22, vagy akár a közművek 16 százalékos futamával. Az egészségügy egyébként olyannyira nem remekel az idén, hogy mindössze két szektor tudta alulteljesíteni az idén Amerikában.
Az egészségügy gyengélkedése ugyanakkor érthető, a Pfizer-deal előtt maga Trump is célkeresztjébe vette a szektort a vámok belengetésével, valamint a gyógyszerárak csökkentésére való felszólításaival, így a befektetők máshová vitték a pénzüket. A Richtert azonban ezenfelül a cariprazine szabadalmi védettségének kifutása utáni időszakkal kapcsolatos befektetői bizonytalanság (amit a cég rendre próbál enyhíteni) és a régiónkat érintő, változó intenzitású geopolitikai eszkalációs félelmek mellett
a brutálisan erős forint is nyomás alatt tartja.
Az erős deviza azért fáj nagyon a Richternek (főleg a dollárral szembeni rali), mert a cég eredményének túlnyomó többségét külföldön, kiváltképp Amerikában termeli meg, dollárban – elszámolni viszont forintban számol el. A forint 16,5 százalékos ralija így hatalmasat nyes le a cég már megtermelt profitjából a devizaátváltáson keresztül, ezt pedig a befektetők is tudják, ezért nem is rohamozzák szüntelenül a papírt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.