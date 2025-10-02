Kínos videó: Tusk megsemmisült Orbán Viktor mellett – a lengyel miniszterelnök megpróbálta elhallgattatni a magyart, de esélye se volt

Be-Tusk-olva – ezzel a kommentárral osztott meg egy különös videót Orbán Balázs a közösségi oldalán. Ezen az látszik, hogy Donald Tusk meglehetősen kínos helyzetbe navigálta bele magát Orbán Viktor oldalán a kamerák kereszttüzében.
A magyar miniszterelnök politikai igazgatója által közölt videó minden bizonnyal Koppenhágában készült vagy a szerdai EU-csúcson, vagy pedig csütörtökön az Európai Politikai Közösség találkozóján.
A nagyjából egyperces felvételen az látszik, hogy az események helyszínén tartózkodó sajtó Orbán Viktort szeretné kérdezni, akinek erre a piros szőnyegen tébláboló lengyel miniszterelnök hívja fel a figyelmét. A magyar kormányfő vissza is fordul, ekkor Tusk viccesen megjegyzi, hogy egy közös képet szeretnének róluk készíteni.
„Az elképzeléseket szeretnénk összehasonlítani, feltehetünk egy kérdést? Mi jelenti most az igazi fenyegetést Európának?” – hangzott el az újságírók részéről. Bár nem tőle kérdezték, Tusk reagált először, és szintén humorizálva azt mondta Orbán Viktornak, hogy „ez provokáció”. Eleinte úgy tűnt, hogy a fölöslegessé váló lengyel kilép a helyzetből, de aztán egy kézfogást követően mégis ott maradt a magyar kollégája mellett.
Orbán rövid, de érdemi választ adott: szerinte az igazi veszély
Ezután továbbhaladt volna, de a média csodálkozva visszakérdezett: „Nem Oroszország az igazi veszély?”, amire a magyar miniszterelnök inkább meggondolta magát, és visszafordult. Tusk továbbra is beleragadt a szituációba.
„Uraim, nézzék! – kezdte a magyar kormányfő. – Erősebbek vagyunk, mint az oroszok. Hasonlítsuk össze, és alapozzunk a tényekre. Mi Európában több mint 400 millióan vagyunk. Ők 130 millióan. A mi együttes GDP-nk hatalmas, az övék kicsi. Közösen 27 százalékkal többet költünk a haderőre, mint ők. Szóval, miért félnénk? Erősebbek vagyunk!” – érvelt meggyőzően.
Tusk ekkor próbálta meg megszakítani, kevés sikerrel. Azt szúrta közbe, hogy „nagyon szereti, amikor Orbán az ő érveit használja”. Hogy ez milyen kontextusban értette, az nem derült ki. A magyar miniszterelnök azonban nem zökkent ki, és folytatta:
Sokkal inkább az a kérdés, hogy van-e olyan vezetésünk, amely képviselni tudja a közös érdekeinket. Ezt kellene tennünk minden esetben
– zárult a videó, amely alább tekinthető meg teljes egészében.
Bemutattak egy tervet az oroszok legyőzésére, ezzel az Európai Unió a kétnapos koppenhágai csúcson végleg eldöntötte, hogy háborúba megy – jelentette ki Orbán Viktor csütörtök délelőtt egy nemzetközi sajtótájékoztatón, a helyszínen. A miniszterelnök kezdeményezi egy aláírásgyűjtés megindítását a brüsszeli háborús tervek ellen. Kiderült, Ukrajna tagjelölti státusza tárgyalásánál az Európai Tanács elnökének állhatatos lobbitevékenysége ellenére sem tudták megkerülni a kormányfőt, mint mondta, „ez meghalt”.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.