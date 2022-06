Kiemelkedő évet zárt a BioTech USA, a nettó árbevétele tavaly meghaladta az 54,5 milliárd forintot, amely lényeges növekedés a 2020-as 35 milliárdos bevétele után – derült ki a vállalat pénzügyi beszámolójából. Ehhez a növekedéshez hozzájárult az is, hogy ismét stabil, növekvő pályára állították a nemrég felvásárolt Scitec Nutritiont és folytatták a BioTech USA-val való összehangolását. A cég többcsatornás értékesítési stratégiával igyekszik tartani piaci pozícióját, jelenleg ugyanis Európa top öt étrend-kiegészítő gyártója és forgalmazója, több mint 100 országban, 24 webshoppal, 270 franchise üzlettel és 4500 partnerrel van jelen. A vállalat bevételének 76 százaléka exportból származott, a legnagyobb volumenben Németországban értékesített, amelyet Franciaország, Spanyolország, Lengyelország, Szlovákia, Olaszország, Csehország, Ausztria, Svédország majd Görögország követ. Az export mellett egyébként a belföldi kereskedelem is jelentősen növekedett, amelyhez hozzájárult az is, hogy elindult a Scitec törzsvásárlói program, megnyitották első új designos Scitec üzletüket az Etele Plázában, illetve első új designos Builder üzletüket Miskolcon.

A vállalat üzemi eredménye is emelkedett, 2,9 milliárd forintot ért el a 2020-as 2,7 milliárd után, illetve az adózott eredménye elérte a hárommilliárd forintot, vagyis félmilliárd forinttal haladta meg a cégcsoport 2020-as nyereségét.

A saját tőkét mintegy 600 millió forinttal emelte a vállalat, miközben a hosszú lejáratú kötelezettsége 2,1 milliárd forintról félmillió forintra csökkent. A vállalat korábban arról tájékoztatta lapunkat, hogy tavaly a munkavállalóinak 7,42 milliárd forint bruttó bért fizetett, és 15,88 milliárd forint értékben szerződött magyar alvállalkozóival. A cég beszámolója szerint az átlagos állományi létszám tavaly 1257 fő volt, köztük 711 fő szellemi és 546 fő fizikai alkalmazott volt.

Fotó: Szilveszter_Zoltan

Várhatóan az idei is erős év lesz a cégcsoportnak, megkezdte ugyanis minden korábbinál nagyobb beruházási hullámát, amelynek együttes értéke 11,5 milliárd forint, és amelyhez az állam 2,7 milliárd forintos támogatást biztosít. A fejlesztés során a vállalat létrehoz egy 18 ezer négyzetméter alapterületű, új szeletgyártó üzemet Szadán, amelyben évi 100 millió darab prémium fehérjeszeletet gyárt, és száz új munkahelyet is teremt. A szeletgyárat, valamint a hozzá tartozó raktári és szociális épületrészeket a Szada Ipari Park területén építik a meglévő logisztikai központ és gyártóüzem közelségébe. A beruházás a tervek szerint 2024 végére fog majd elkészülni. A szeletgyártó üzem építése mellett az év végéig befejezi a vállalat a Huszti úti irodaépületének rekreációs helyiségekkel és több száz további munkaállomással való bővítését, amely munkálatait tavaly kezdte el. Ezen felül a vállalat felállítja automata raktárát Szadán, illetve a cégnek a településen lévő központja a közeljövőben mintegy 7000 négyzetméterrel bővül, amely lehetővé teszi az optimális készletezést. Párhuzamosan zajlik a dunakeszi gyártóbázis korszerűsítése, valamint egyéb gyártástechnológiai beruházások is.