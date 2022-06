Nem ritkák az olyan bevásárlóközpontok Oroszországban, ahol mintegy 30 százalékkal kevesebb potenciális vásárló fordul azóta, hogy a nyugati márkák egymás után jelentették be: az Ukrajna ellen indított háború ellen tiltakozva, és a nyugati szankcióknak engedve bezárják üzleteiket és kivonulnak az országból. Az sem kizárható, hogy bevásárlóközpontokat kell majd bezárni az országban, hiszen a távozó bérlők helyére nehéz újakat találni, főleg olyanokat, amelyek képesek betölteni a nyugati húzónevek távoztával keletkezett űrt.

A két legnagyobb oroszországi pláza-láncot, a Vegast és a Crocus City-t építtető és üzemeltető Crocus Group alapító-vezérigazgatójának fia, Emin Agalarov egy hétfői interjúban arról beszélt: a Vegas szerű, luxuscikkekre szakosodó plázákból hiányoznak a Prada, a Chanel, a Louis Vutton boltjai, de a középosztály igényeire szabott Crocus City bevásárlóközpontok is személytelenekké váltak azóta, hogy kivonult például a Zara, a H&M, a Rebook és Adidas.

Fotó: Sergey Mamontov / Sputnik via AFP

Agalarov szerint a Moszkva környéki plázák forgalma 30 százalékkal csökkent március eleje óta. Előfordulhat, hogy az üzemeltetőnek kényszer megoldásokat kell alkalmaznia, hogy az üresen maradt üzlethelyiségeket hasznosítani tudja; Agalarov szerint szóba jött, hogy tekepályákat nyitnak a boltok helyén, vagy egyszerűen kiadják raktárnak az üresen maradt helyiségeket.

Számos nyugati cég döntött úgy, hogy teljesen kivonul Oroszországból, de sokan zárták be az üzleteiket határozatlan időre, abban a reményben, hogy a háború végével és a nemzetközi helyzet rendezésével visszatérhetnek az orosz piacra. Van olyan nagyvállalat is, mint például a McDonald's, amelynek néhány étterme már újra is nyílt. Igaz, más néven, és orosz tulajdonban, de egyelőre a nyugati elődhöz hasonló sikerrel.