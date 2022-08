Több mint 5 ezer tonna öntvény előállításával Magyarország legnagyobb vasöntödéje szinte a teljes rendelkezésre álló termelési kapacitását kihasználta júniusban. A Busch-Hungária győri üzeme tavaly története egyik legsikeresebb évét zárta, de még így is sikerült az idén kétszer megdöntenie korábbi termelési és hatékonysági csúcsait. A várakozásokat meghaladó eredményeket következetes beruházási stratégia alapozta meg, és műszaki, technológiai, valamint a munkavégzést megkönnyítő beruházások teszik lehetővé.

Termelési kapacitásaink évente hatvanezer tonna gömbgrafitos öntvény előállítását teszik lehetővé, így 2022 júniusában az 5037 tonna, a vevői igényeknek megfelelő termék gyártásával megközelítettük a maximumot

– mondta Hegymegi Dávid, a Busch-Hungária Kft. ügyvezető igazgatója. Arról is beszélt, hogy június hónapban 38 százalékkal magasabb volt a termelési volumen, mint az év első öt hónapjában. Hegymegi szerint ehhez szükség volt műszaki és hatékonyságnövelő fejlesztésekre, például a robotizálás fokának emelésére.

Fotó: Busch-Hungária Kft. / Facebook

A Busch-Hungária tizenöt éves működésében abszolút rekord a júniusban előállított 5037 tonna késztermék. Ez volt ugyanis az első alkalom, hogy a termelés meghaladta az ötezer tonnát egy hónapban. Az idei március hatékonysági szempontból szintén kiemelkedő volt, akkor a cég formázósora állított fel új csúcsot, átlagos napi 2111 formázott és öntött szekrénnyel. A Busch-Hungária Kft. 2022 első hat hónapjában már több mint 23 ezer tonna öntvényt gyártott, ami a tavalyi csúcsdöntő év 43 ezer tonnás összeredményéhez képest is volumennövekedést vetít előre.

Magyarország legnagyobb öntödéjét világszínvonalúra fejlesztjük, amit folyamatos, komplex beruházási stratégiával valósítunk meg. Idén egy újabb hosszú távú beruházási és fejlesztési ciklust indítottunk el, melynek fókuszában a hatékonyságnövelés és a munkakörülmények javítása áll. Az üzemi munkavégzést megkönnyítő fejlesztések közül több fontos projekt már a megvalósítás szakaszában jár

– fejtette ki Hegymegi Dávid. Elmondta, hogy egyes tevékenységeket robotizáltak az üzemben, és az eszközpark fejlesztése is folyamatban van. A levegőminőséget és az öntöde világítását is javítani fogják. Hegymegi szerint az újítások a kollégáik számára is megmutatják majd, hogy a cég az ő munkájuknak köszönhetően fejlődik. Kiemelte, hogy több területen optimalizálják az üzemi folyamatokat, és további nagy értékű technológiai beruházások előkészítésén is dolgoznak.

A Busch-Hungária Kft. az előző, 2021-ben lezárt beruházási periódusban több mint 19 millió euró értékben hajtott végre fejlesztéseket.

Ennek eredményeként a vállalat tavaly több mint 30 százalékkal növelte a vasöntöde olvasztási kapacitását, iparági viszonylatban is élvonalbelinek számító szintre, 80 százalék fölé emelte a formázósor üzemi hatékonyságát, többek közt a kimagasló műszaki rendelkezésre állással. A Busch-Hungária pénzügyi értelemben is erős évet tudhat maga mögött, árbevétele 2021-ben csaknem 66,5 millió euró volt.