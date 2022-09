Konkrét megoldás még nincs, a kormány a jövő héten dolgozza ki, hogy pontosan mit lépjen az ISD Dunaferr Zrt. érdekében – közölte pénteki tájékoztatóján Palkovics László technológiai és ipari miniszter. A társaság szeptember 18-i közleményében jelezte, hogy már mind a két kohója áll, mert ellátásukhoz nem kap kokszot eddigi szállítójától, és csak az állami mankó segíthet rajta.

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A mentőöv majd fenntart, de nem visz ki a partra

Palkovics László azt mondta, hogy a támogatás csak ideiglenes, két hónapra szóló megoldást jelent, mindazonáltal „olyan céggel nem lehet tárgyalni, amelynek nincs legitim vezetése”. Ezzel arra utalt, hogy a Dunaferr közgyűlései sorra maradnak el a hosszabb ideje tartó tulajdonosi viták miatt, így a társaságnak nincsenek érvényes kinevezési hatályú vezetői, a korábbi vezetők megbízatása pedig lejárt. (Emiatt egyébként 2019-es a Dunaferr utoljára nyilvánosságra hozott éves beszámolója is, amely 54 milliárd forintos veszteségről adott hírt. Palkovics László arra is kitért, hogy több felszámolási eljárás is folyamatban van a társaság ellen.) A duol.hu tudósítása szerint elmondta, hogy

„sajnos a társaság működése nem egyszerű, egy elrontott privatizációval kell szembesülni (...)

Mivel ez magánvállalat, tetszőleges módon nem tudja támogatni a kormány, de megvizsgálják, hogy milyen módon nyújthatnak segítséget kívülről annak érdekében, hogy tovább működhessen a vasmű." Bár a miniszter szerint még sok lehetőséget át kell tekinteni, a társaság körülbelül 5-10 milliárd forint támogatással vészelheti át a következő két hónapot, így nagy eséllyel mind a két nagyolvasztó működhet. „Továbbá a kokszolók esetében is javaslatokat fognak tenni, például az energiahordozók engedélykötelességének átvizsgálása mentén is" – idézi a duol.hu.

A legutóbbi Kormányinfón Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, hogy a 450 milliárdos adósságot maga előtt görgető vasmű ügye már többször téma volt kormányülésen, és várhatóan az lesz a következőn is. Ugyanakkor szerinte nem biztos, hogy a Dunaferr megmenthető, mert az orosz tulajdonos és a szankciók miatt nem látszik a helyzet megoldása.

Éhes a két nagyolvasztó

A Dunaferr említett, szeptember 18-i segélykiáltása szerint a társaság egyik nagyolvasztója már több hete leállt, de azóta pedig már a másikat is pihentetni kell, mert a kokszot évtizedek óta szállító Donau Brennstoffkontor GmbH (DBK) váratlanul megtagadta a szállítást. A „váratlanság” kapcsán a VG arról nemrég azt írta, hogy árvitáról van szó, amelyben az osztrák hátterű eladó nem kíván engedni. A vasmű viszont koksz nélkül nem tud nyersvasat és acélt gyártani. A 4500 fős cég számára – akkori közleménye szerint – közép és hosszabb távon is az állami beavatkozás lehet az egyetlen megoldás a túlélés érdekében.

Három fő kérése van a városnak

Pintér Tamás, Dunaújváros polgármestere szeptember 19-én bejelentette, hogy az önkormányzat összeállított egy javaslatcsomagot a vállalat megmentésére, továbbá a tárgyalásokat kezdett a kormánnyal a helyzet megoldásáról – számolt be a Dunaújváros.com. A polgármester felidézte, hogy az önkormányzat mindent elkövet annak érdekében, hogy ne a Dunaferr legyen a megnövekedett energiaárak legnagyobb vesztese.

Már könnyítette a társaságnak az iparűzési adó befizetését, de önerőből nem képes kihúzni a Vasművet a gödörből, hiszen, míg a város saját bevétele évente mintegy 10 milliárd forint, a Dunaferré 300 milliárd körül.

Szerinte ha az államnak van a Vodafone 49 százalékának megvásárlására 715 milliárd forintja, akkor kell lenni a vasműre is.

A tűzoltást célzó három javaslat szerint a kormány szükség esetén biztosítsa a Dunaferr munkavállalóinak teljes munkabérét 2022. december 31-ig, adjon kormánygaranciát a társaság termeléshez elengedhetetlen szállítói tartozásaira, végül segítse a Dunaferrt a többszörösére nőtt rezsiköltségének megfizetésében.