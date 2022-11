Digitális átalakulásának folytatásaként a németországi Bosch 2025-ig tízmilliárd eurót fordít digitalizációra és hálózatba kapcsolásra. Ennek kétharmadát ígéretes új technológiák fejlesztésére és bővítésére szánja, különös tekintettel a hosszú távú fenntarthatóságra, valamint a mobilitás és az Ipar 4.0 megoldásaira.

Előre kívánnak lépni a kvantum-számítástechnikában. Fotó: Bosch

„A Bosch minden területén komoly lehetőségeket kínál a digitalizáció” – idézi a cég közleménye Stefan Hartungot, a Bosch igazgatóságának elnökét, aki cégének idei, berlini iparági konferenciáján szólalt fel. Bejelentette, hogy a Bosch a jövőben együttműködik az IBM-mel a kvantum-számítástechnika területén.

A következő tíz évben az anyagok kvantum-számítástechnikai szimulációjával kívánnak helyettesítő anyagokat találni a szén-dioxid-semleges hajtásrendszerekben – az elektromos motorokban és az üzemanyagcellákban – alkalmazott nemesfémek és ritkaföldfémek kiváltására.

Hozzáférhet húsz kvantumszámítógéphez a Bosch

A Bosch az ipari alkalmazások szempontjából különösen fontos anyagok szimulációja terén rendelkezésére álló sokévi tapasztalatát viszi az együttműködésbe, cserébe pedig az IBM-felhőn keresztül az IBM több mint húsz fejlett kvantumszámítógépből álló flottájához férhet hozzá. A kvantumszámítógépek jövőbeni generációinak segítségével olyan módszerekkel tervezi kiszámítani az új anyagok tulajdonságait, amelyek a szükséges idő vagy az adott komplexitás következtében már nem alkalmazhatók praktikusan a hagyományos számítógépeken. Amint a távolabbi jövőben tovább nő a kvantumszámítógépek teljesítménye, már a hagyományos számítógépek számára szükséges idő töredéke alatt is lehetővé válhat, hogy következtetéseket vonjanak le az új anyagok jellemző tulajdonságairól. Az érdeklődésre számot tartó alkalmazások felkutatására szolgáló kvantumalgoritmusokon zajló munkában a Bosch és az IBM szakértőinek kutatásai is megjelennek. „Megosztjuk az IBM szakembereivel a kimondottan specifikus alkalmazási területekre szánt anyagok szimulációja során gyűjtött tapasztalatainkat, cserébe pedig mélyebb betekintést nyerünk a kvantum-számítástechnika – a hardvert is beleértve – teljesítményébe és alkalmazhatóságába. Együtt új szintre emelhetjük a kvantumszimulációt, és nemzetközi szinten is versenyelőnyre tehetünk szert” – hangsúlyozta Stefan Hartung.

Az üzemanyagcellákban felhasználható új anyagokon kívül a Bosch az elektromos motorokba építhető új mágnesek iránt is érdeklődik, amelyek könnyebbek, kompaktabbak, hatékonyabbak és könnyebben hozzáférhetők. Az ilyen új anyagok várhatóan környezetkímélőbbnek is ígérkeznek az elektromos járművek fontos alapanyagának számító ritkaföldfémeknél.

Hatalmas piac van épülőben

A kvantumszámítógépek szoftverei terén a németországi tudomány és ipar szilárd pozícióval rendelkezik az Amerikai Egyesült Államokkal és Kínával zajló globális versenyben – emeli ki a közlemény. A piackutató intézetek is nagy lehetőséget látnak ebben a technológiában, például a Boston Consulting Group becslése szerint a kvantum-számítástechnika piacának volumene az új termékekkel és szolgáltatásokkal együtt 850 milliárd dollár is lehet a következő 15-30 évben. Ugyancsak biztatók a kvantumérzékelő-technológia területére vonatkozó előrejelzések, a McKinsey várakozásai szerint ez a piac akár hétmilliárd dollárra is bővülhet a jövőben. „A kvantumtechnológia döntő fontosságú Európa technológiai szuverenitása szempontjából. Fontos, hogy ne más régiókra bízzuk az önálló fejlesztést, hanem új ipari alkalmazási területeket nyitva üzleti modelleket dolgozzunk ki” – emelte ki Stefan Hartung.

Széles a felhasználási terület

Jelenleg a Bosch mintegy 30 szakértője dolgozik a kvantumérzékelő-technológia és a kvantum-számítástechnika területein, az év eleje óta pedig egy Bosch startup cég igyekszik felgyorsítani a kvantumérzékelők megjelenését a kereskedelmi forgalomban. A Bosch kutatásai már évek óta zajlanak ezen a területen, és nemzetközi szinten is vezető szerepet tölt be. Akárcsak a kvantumszámítógépekben, a kvantumérzékelőkben is óriási lehetőség rejlik, amelyek mindeddig soha nem látott pontosságot kínálnak a hagyományos mikroelektromechanikai (Mikroelectromechanical System; MEMS) szenzorokhoz képest – belátható időn belül akár ezerszeres mérési pontosság is elérhető velük.

Az orvostudományban a kvantumérzékelők olyan neurológiai rendellenességek pontosabb és könnyebb diagnosztizálását segíthetik elő, mint az Alzheimer-kór.

Csak egy kattintásnyira a fenntarthatóság

A digitalizáció kínálta lehetőségek kiaknázása és a hálózatba kapcsolt világ alakításában való aktív szerepvállalás érdekében a Bosch is igyekszik megnyerni a mélyreható informatikai és szoftveres szakértelemmel rendelkező munkatársakat. A vállalat mintegy 40 ezer szoftverszakértőt alkalmaz. A Bosch új Decarbonize Industries nevű startup cégének munkatársai például olyan szoftvermegoldást fejlesztenek, amely az ipari vállalkozásokat segíti szén-dioxid-semlegességük megvalósításában. Ez a megoldás a Bosch és az EWE AG energiaszolgáltató közös fejlesztésében készülő platform, amely többek között az energiapiac és a jogi szabályozás aktuális adatai alapján segíti a vállalatokat a hosszú távú fenntarthatósági célok elérésében.

A hivatkozott konferenciáról a Bosch által közzétett videót itt láthatják.