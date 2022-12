Milliárdokat osztanak szét a magyar bankok

A sokkoló novemberi inflációs adat nem csupán a minimálbérrel kapcsolatos tárgyalásokat érinti: az elmúlt hónapok brutális áremelkedése minden szektorban megnehezítette a munkavállalók helyzetét, a Világgazdaság pedig arra volt kíváncsi, a magyarországi bankok hogyan kezelik a helyzetet. Körképünkből kiderül, hogy

az általános béremeléseken túl a fizetés nagyságától függő kompenzáció is a népszerű intézkedések között volt – a pénzintézetek összességében milliárdokkal támogatták dolgozóikat.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A K&H az áprilisi, átlagosan 6 százalékos általános béremelés után októbertől további extra béremelést nyújtott munkavállalóinak. Ezzel a kétlépcsős bérfejlesztéssel 2022-ben a dolgozók bérszinttől függően 9–11 százalékos átlagos éves béremelésben részesültek.

Emellett minden dolgozó az éves teljesítményfüggő jutalmán túl további bruttó 1000 eurónak megfelelő extra jutalomban is részesült.

A vezetők döntésére bízott további évközi egyéni béremelési kerettel együtt ezek a lépések

4 milliárd forinttal magasabb éves javadalmazási keretet jelentenek a tavalyi évhez képest.

A Magyar Bankholdingnál jött a második kör

„Idén kivételesen – a gazdasági helyzet változása miatt – a szokásos egyszeri béremelés helyett két körben hajtottunk végre bérkorrekciót, nyáron, illetve októberben” – közölte a Magyar Bankholding, amely megjegyezte, a nyári rendes bérkorrekció mértéke átlagosan 10 százalék volt, ennek nyomán több mint nyolcezren részesültek béremelésben. A növekvő inflációs környezet tette indokolttá az újabb, második körös, rendkívüli bérkorrekciót, amelyet október 1-jétől vezettek be, ez a munkatársak jelentős részét érintette, ugyanakkor szelektíven, teljesítményalapon hajtották végre.

A bérek kétkörös emelésén túl egy átfogó, vállalati szinten 3 milliárd forint értékű juttatási csomaggal segítjük kollégáinkat, emellett egy egyszeri, nettó 100 ezer forintos rezsitámogatást adtunk októberben

– írta a Bankholding, amellyel kapcsolatban hír, hogy az MKB Bank és a Takarékbank közgyűlése pénteken elfogadta a Magyar Bankholding fúziós menetrendjének második lépését, ennek értelmében 2023. május 1-jén egyesül a bankcsoport két tagbankja, az MKB Bank és a Takarékbank, és május 1. után MBH Bank Nyrt. néven, egységes márkanévvel és arculattal folytatja működését. Az így létrejövő nagybank Magyarország második legnagyobb piaci szereplője lesz, közel 11 ezermilliárd forintos mérlegfőösszeggel, 2,3 millió ügyféllel és számos területen piacvezető pozícióval.

A Raiffeisennél a csapatépítésre is figyeltek

A Raiffeisen Bank azt írta, idén többmilliárdos összeget fordított éves és rendkívüli béremelésére egyaránt: júliusban átlagosan 8 százalékos általános emelést hajtottak végre, míg ősszel sávos alapú rendkívüli béremelést, átlagosan csaknem 5 százalékos mértékben – az alacsonyabb bérűek akár 10 százalékot is kaphattak. A pénzintézet nyíregyházi háttérműveleti központjában szintén két lépésben, nyáron átlagosan 16 százalékkal, majd ősszel újabb átlagosan 7 százalékkal növelték a béreket, januártól pedig a cafeteriakereteket is megemelik minden dolgozónak.

A Raiffeisen Bank továbbra is minden olyan jóléti juttatást biztosít munkavállalóinak, amelyeket a korábbi években, ideértve a közös csapatépítő rendezvényeket, az egyéni és csapaszintű elismeréseket és ünneplési lehetőségeket, valamint a rendkívül széles cafeteriapalettát és a well-being szolgáltatásokat is – közölte a bank.

Az Erste is százezreket utalt

Az Erste Bank idén júliusban emelt legutóbb fizetést, emellett szeptemberben extra juttatással támogatta munkavállalóit a magas inflációs környezet és az energiaárak drasztikus megugrása miatt. A bank egyszeri támogatást nyújtott minden olyan alkalmazottjának, akinek a teljes munkaidőre vetített bére nem haladja meg a bruttó egymillió forintot.

Az 500 ezer forint alatti béreknél ez bruttó 300 ezer forintot, tehát a havi kereset legalább 60 százalékának megfelelő mértékű juttatást, míg az 500 ezer és 1 millió forint közötti fizetések esetében bruttó 200 ezer forintot tett ki.

Az Erste vezetése arról is döntött, hogy a jövő évre tervezett – átlagosan két számjegyű – fizetésemelés felét már januárra előrehozza, a béremelések következő köre júliusban lesz.

Az UniCredit felülvizsgálta folyamatait

„Az UniCredit Banknál az idei kompenzációs felülvizsgálati folyamatunkat nyáron zártuk le, akkor sok kollégánk fizetését sikerült megemelnünk. Annak érdekében, hogy ebben a gazdaságilag kihívásokkal teli időszakban további támogatást nyújthassunk munkavállalóinknak, kora ősszel már végrehajtottunk egy egyszeri kifizetést, amelynek során meghatározott kompenzációs szint alatti kollégákra összpontosítottunk. Most decemberben egy további jelentős egyszeri kifizetést fogunk teljesíteni, ám ezúttal valamennyi munkavállalónk számára” – ezt írta válaszában a pénzintézet. A Világgazdaság információi szerint az UniCredit magyarországi leánybankjának dolgozói 200 ezer forintos juttatást kaptak, de csak azok, akiknek a bruttó alapbére nem haladja meg az egymillió forintot.

Az OTP Bank egyszeri juttatást biztosít

Cikkünk megjelenését követően az OTP Bank is elküldte válaszát, amelyben azt írja, folyamatosan nyomon követi és elemzi a gyorsan változó környezetet, és korábban is megtette, illetve a jövőben is megteszi a szükséges intézkedéseket munkatársai érdekében.

„Egyéb intézkedések mellett segítséget nyújtunk a megugró rezsiköltségek kezelésére is, egyszeri juttatást biztosítunk a legtöbb munkavállalónknak” – árulta el a piacvezető pénzintézet.