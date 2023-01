Bejelentést tett Budapesten a Ryanair-vezér – O’Leary már egy oldalon áll a kormánnyal

Az ír fapados légitársaság bejelentette a 2023-as nyári menetrendjét. Ahhoz képest, hogy korábban a Ryanair budapesti kivonulásáról találgattak, most minden idők legszélesebb merítésű programját mutatták be. De ennél sokkal fontosabb dolog is történt.

2 órája | Szerző: Hecker Flórián

Hétfő kora délután bejelentette a 2023-as nyári menetrendjét a Ryanair. A részletekről az ír fapados légitársaság vezérigazgatója, Michael O’Leary személyesen számolt be Budapesten egy sajtótájékoztatón. Fotó: Kallus György / Világgazdaság A cég előszeretettel hivatkozik magára úgy, mint Magyarország első számú légitársasága. Ennek megfelelően minden eddiginél szélesebb merítésű programot hirdetett meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre érkező, illetve onnan induló járatok kapcsán: összesen 56 útvonalat repül majd, köztük egy újat Belfastba,

a budapesti bázis 8 repülőgéppel működik majd, ami 800 millió dolláros „beruházás”,

heti 500 járattal terveznek,

15 destináció kapcsán fokozzák a járatsűrűséget,

mindent egybe véve 250 munkahelyet teremtenek. O’Leary arról is beszélt, hogy továbbra is alacsony árakon kívánják kiszolgálni az ügyefeleket, illetve 22 millió dolláros beruházással olyan repülőgépeket állítanak forgalomba, amelyek 16 százalékkal kevesebb üzemanyagot égetnek, 40 százalékkal halkabbak, mégis 4 százalékkal több utast képesek szállítani. A leglényegesebb mondandója ugyanakkor az volt, amikor a Világgazdaság által részletesen bemutatott 18. kerületi légiutas-adóra reagált. Úgy fogalmazott, hogy üdvözlik, hogy a magyar kormányzat nem támogatja a helyi önkormányzat adóját, ami a budapesti utasok igazságtalan kettős adóztatását eredményezné, és veszélyeztetné a budapesti repülőtér növekedését és munkahelyteremtését. Hosszan beszélt arról, hogy Európa a Covid-járvány utáni fellendülésben van, ezért alapvető fontosságú, hogy az olyan országok, mint Magyarország, versenyképes hozzáférést biztosítsanak az olyan fapados légitársaságoknak, mint a Ryanair. Ezek a cégek ugyanis a turizmus és a munkahelyek fellendülését biztosíthatják. A Ryanair vezérigazgatója már-már szokásos módon őrültnek nevezte a 18. kerület által kivetett új adót.

