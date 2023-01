A TikTok licenceli az IMDb adatait egy új funkció bevezetésével. A tartalomgyártók linkeket és címkéket helyezhetnek el a videóikon, amelyeken keresztül a követőik tájékozódhatnak azokról a filmekről és sorozatokról, amelyek szerepelnek az adott kontentben. Az átlinkelésen keresztül az IMDb-n feltüntetett stáblistát, játékidőt, a megjelenés dátumát és még sok más információt ismerhetnek meg a TikTok-felhasználók.

Fotó: Shutterstock

A The Hollywood Reporter azt írta, hogy az új funkciót először az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban vezetik be. A videókban elhelyezett címkéken keresztül a felhasználók egy másik felületre kerülnek át, ahol az IMDb adatbázisából származó információk lesznek feltüntetve. Természetesen a linkek az adott filmről vagy sorozatról szóló más TikTok-videókhoz is elvezetik a felhasználókat.

A tartalomgyártók a profiljukon is feltüntethetik a kedvenc filmjeiket, az átlinkelés innen is működni fog.

Az új funkció bevezetésének szükségességéről a ByteDance stratégiai partnerségért felelős igazgatója beszélt. Grace Li elmondta, hogy a TikTokon a #FilmTok, #MovieTok és a #TVTok címkékkel ellátott videók együttesen több mint 25 milliárd megtekintést értek el. Ebből a cég azt a következtetést vonta le, hogy a felhasználók számára fontosak a filmes tartalmak, így mindenképpen azt szerették volna, ha ezen a területen szélesebb lehetőségekkel rendelkeznek a felhasználók.

Örömmel üdvözöljük a TikTokot mint a legújabb nagyvállalatot, amely az IMDb-adatokra támaszkodik, hogy új élményeket biztosítson ügyfelei számára

– mondta Nikki Santoro, az IMDb operatív igazgatója. Hozzátette, hogy ez az együttműködés segíti az IMDb küldetését, amely szerint minél több embert szeretnének megismertetni a lehető legtöbb nagyszerű filmmel és sorozattal.

Miközben folyamatosan keressük a TikTok-élmény gazdagításának új módjait, ez az IMDb-vel együttműködésben kifejlesztett új funkció több lehetőséget kínál közösségünknek az általuk kedvelt tartalmak felfedezésére, létrehozására és megosztására

– mondta Grace Li.