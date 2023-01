Nem félünk eltérni a megszokottól. Meg szeretnénk mutatni, hogy az ember a bankját szeretheti is. Ehhez közelebb kell hoznunk a bankolást az emberekhez minden szempontból

– közölte Blaumann Debóra, az Erste marketing- és PR-területének vezetője. Kiemelte: ez az új szellemiség nemcsak a bank megjelenésében, de az ügyfelekkel folytatott kommunikációjában és a szolgáltatásaiban is megjelenik majd.

Fotó: Erste

A tavaly elindult változást ezentúl a bank megjelenése is tükrözi. Az Erste Bank Hungary például mostantól egyszerűen csak Erste lesz. A bank közleménye szerint emellett az Erste csoport arculatát is teljesen modernizálták, amely

2023-tól a digitális korba lép. A monokróm logóval és a nyolc új dizájnszínnel kombinálva az Erste megjelenése frissebbé, modernebbé válik a jövőben, valamint tükrözi a George online banki platform szerethető dizájnját is.

Magyarország mellett az Erste csoport más országaiban, Ausztriában, Horvátországban, Csehországban, Romániában, Szerbiában és Szlovákiában is az új megjelenést vezetik be. Az új bankfiókok, így a készülő budapesti Corvin Palace-fiók a Blaha Lujza téren, már az új arculattal várják majd az ügyfeleket, de a többi fiók is fokozatosan megújul, és a bank honlapja, digitális felületei is modernebb külsőt kapnak az év során.