Évente körülbelül 180 milliárd fontot, azaz 78 ezer milliárd forintot veszítenek az emberek azzal, hogy nemzetközi pénzügyeiket bankoknál intézik – hangzott el a Wise nemzetközi utalásokra szakosodott cég sajtótájékoztatóján.

Kristo Käärmann szerint horrorösszegeket bukunk a hagyományos bankolással.

Fotó: Wise

A 2011-ben alapított észt cég 2021-ben módosította a nevét TransferWise-ról csak Wise-ra, mert kibővült a szolgáltatások köre, a ma is alapnak számító nemzetközi átutalás mellett az ügyfelek megfogalmaztak egyéb igényeket is. Ezekre adott válaszul létrejött a személyes, illetve céges számla-, valamint a platformszolgáltatás.

Húsz másodpercen belül jön a pénz

A céges szolgáltatásokat negyedévente több mint 300 ezer vállalkozás használja, a platformon pedig több mint 60 bankkal és nagyvállalattal kiépített partnerség révén kínálnak megoldásokat. A cég beszámolója szerint

hetente százezer új felhasználót regisztrálnak, így már elérték a 16 millió ügyfelet világszerte. Ebből 6 millió aktív ügyfél negyedévente 10,8 ezer milliárd forint értékben utal, aminek több mint a fele azonnali utalás, ami 20 másodpercen belüli érkezést jelent.

„Akinek nemzetközi pénzmozgatásra van szüksége, több mint 50 pénznemben – közte a forinttal – megteheti ezt nálunk” – mondta Horányi Gergő product director. „Az MNB-vel való integrációnak is hála a Wise-é akármilyen számlával egyenértékű, a fizetés is kiutalható rá.”

A magyar ügyfélkör mérete titok

Kérdésre felelve kifejtette: nem banki, hanem e-money licenccel működnek, és jelenleg nem is látnák előnyét a váltásnak. Sőt, a nagy bankokat látják ellenfélnek, velük szemben igyekeznek hatékony és olcsó alternatívát kínálni. Erre példaként hozta, hogy az Egyesült Királyságban és Szingapúrban már bevezetett és hamarosan Európában is elérhető Vagyon elnevezésű funkcióhoz tartozó Kamatok-szolgáltatás, illetve az Európában elérhető egyenleg-visszatérítés lehetővé teszi, hogy az ügyfelek a számlájukon tartott pénzükön hozamot érjenek el anélkül, hogy azt lekötnék.

Ugyancsak kérdésre felelve elmondta: habár vannak adataik a magyar ügyfélkör méretéről, ezen számok nem publikusak - viszont szokatlan emelkedésről be tudott számolni.

2019-ben megugrottak a magyar felhasználói számok, mert az egyik bank a Wise-t ajánlotta a nemzetközi utalásokhoz

– emlékeztetett Horányi Gergő. Kifejtette: annak érdekében, hogy a felhasználónak ne kelljen teljesen kilépnie a bankból, inkább ők integrálódtak a banki rendszerbe. Az ilyesfajta együttműködések pedig gyümölcsözők és sokasodnak, immár Indonézia legnagyobb eszközállományú bankjával is együttműködnek.

További terjeszkedés, új design

A cég további globális terjeszkedési elképzelésekről számolt be, ezzel összhangban egységesíteni szeretné az ügyfélélményt – a teljes vizuális átalakítás mától érvényes világszerte.

Az eddigi kékes színvilágból a fenntarthatóságot is jelképező zöldre válta cég.

Fotó: Wise

A rebranding apropóján Budapestre érkezett a cég társalapítója, Kristo Käärmann, aki a sajtóeseményre betoppanva elmondta: az Európai Unió területén a Tallinban található központ után

Budapesten van a második legnagyobb iroda, amely 2016-ban mindössze 20 fővel indult, ma viszont már 700-an dolgoznak itt, világszerte pedig több mint ötezer alkalmazottja van a vállalatnak.

„Magyarország nem a legnagyobb a területét vagy a gazdaságát nézve, a Wise penetrációja arányában viszont nagyobb, mint Európában, ez is oka annak, hogy itt van az egyik bázis” – fejtegette Kristo Käärmann. „Aki járt Tallinnban, tudja, milyen hideg van, ezért is kisebb az esély arra, hogy bárki odaköltözzön. Budapesten ráadásul eleve nagy a nemzetközi jelenlét, és azt vártuk, ez tovább erősödik. A politikai környezet kényesebb, mint öt-tíz éve, ám sok fejlesztés, cégépítő-lépés és háttértámogatás is a budapesti irodából ered.”