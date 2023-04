Kis késéssel, de végül felháborodott az Alkotmánybíróság döntésén is a Ryanair

A Ryanair légitársaság sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az Alkotmánybíróság megváltoztatta azt a korábbi döntését, amelyben elfogadta az ír légicég alkotmányossági kifogását a magyar kormány által a veszteséges légitársaságokra kivetett extraprofitadóval szemben.

Ezúttal az Alkotmánybíróság döntésén háborodott fel a Ryanair.

Fotó: Shutterstock

A Ryanair szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében kiemelte, hogy az Alkotmánybíróság döntésének nincs különösebb jelentősége, mivel a kormány már felváltotta az extraprofitadót egy másik adónemmel, az ökoadóval.

Az ír fapados légitársaság szerint ez a kísérlet arra irányul, hogy ökoadónak álcázzák a pénzrablást, miközben ez csak egy túlzott mértékű adó a turizmusra, a látogatókra és a magyar családokra.

A kommüniké kitért arra is, hogy az olyan légitársaságok, mint a Ryanair, már most is több millió eurót fizetnek évről évre az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszere keretében, amely a Magyarországra érkező és onnan induló járatok károsanyag-kibocsátására is vonatkozik.

A vállalat szerint ez csupán egy úgynevezett zöldmosás (greenwashing) egy olyan időszakban, amikor a Magyarországra érkező és onnan induló fapados légi közlekedés elengedhetetlen a rekordinflációval küzdő magyar gazdaság versenyképessége szempontjából. Az adó miatt a cég szerint árat is kell majd emelnie.

A Ryanair már nyolc útvonalat törölt, és további hét útvonalon csökkentette a Budapestről induló és oda érkező járatok számát 2022 óta, válaszul az extraprofitadóra, majd az azt követő ökoadóra.

Ismételten felszólítjuk a magyar kormányt, hogy törölje el ezt az ostoba ökoadót a Magyarországról induló és oda érkező járatokra, amely károsítja a turizmust és a munkahelyeket, miközben a magyar látogatókat és állampolgárokat bünteti

– hangsúlyozta a Ryanair szóvivője.