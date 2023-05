A Nanushka, a Vanguards és a GB & Partners portfólióvállalata bejelentette a növekedésfinanszírozási tranzakciójának sikeres lezárását. Május 4-én a Nanushka finanszírozási megállapodást írt alá a svájci székhelyű magánhitel-befektetési céggel, a SIG-i Capital AG-vel. A tranzakció 10 millió eurós, több részletben elérhető finanszírozást foglal magában mezzanine-konstrukció formájában – olvasható a Nanushka közleményében.

Fotó: Robert Szaniszlo / AFP

A tranzakcióból befolyt összeget a meglévő hitelállomány refinanszírozására és a növekedési kezdeményezések finanszírozására fordítják, felgyorsítva a növekedés és terjeszkedés következő szakaszát, elsősorban Ázsiában és az Egyesült Államokban.

„Ez egy fontos mérföldkő a Nanushka számára, amely hozzájárul ahhoz, hogy végleg magunk mögött hagyjuk az ellátásilánc közelmúltbéli kihívásait. A SIG-i Capital finanszírozása révén készen állunk arra, hogy új növekedési kezdeményezésekbe vágjunk bele, és folytassuk az üzlet stratégiai fejlesztését annak a bizonyosságával, hogy jól felkészültünk a gazdasági bizonytalanságokra” – mondta Baldaszti Péter vezérigazgató.

„A Nanushka a befektetési portfóliónk egyik zászlóshajója, és ez a tranzakció fontos lépést jelent a teljes növekedési potenciáljának felszabadítása felé.

Hiszünk abban, hogy az ágazati szakértelmünk és a SIG-i Capital strukturált és személyre szabott pénzügyi megközelítése tovább segítheti a vállalatvezetést a megalapozott stratégiai elképzeléseik megvalósításában” – tette hozzá Bürchner Gábor, a GB & Partners stratégiai fejlesztésért felelős vezetője.

Jakub Topp, a SIG-i Capital befektetési igazgatója így nyilatkozott: „A SIG-i Capital büszke arra, hogy a Nanushka a portfólióvállalatai közé került. Különösen is fontos számunkra a Nanushka vezetőségének odaadása és elkötelezett, minden részletében a kiválóságra törekvő munkája. Biztosak vagyunk abban is, hogy a Nanushka szilárd növekedési alappal rendelkezik: a márka támogatása és elismerése erőteljesen megmutatkozott a Nanushka néhány legnagyobb, globális ügyfelével folytatott beszélgetésünk során. Tiszteletben tartjuk a Nanushka csapatának lendületét és ambícióit, és izgatottan állunk elébe, hogy támogassuk a menedzsmentet és a részvényeseket az üzlet tovább előmozdításában.”

A Nanushka egy mára globálisan is ismert divatház, amelyet Sándor Szandra alapított 2006-ban Budapesten. Baldaszti Péter 2016-ban csatlakozott a Nanushkához társtulajdonosként és vezérigazgatóként, a GB & Partners által lebonyolított első befektetésekor. Közösen 5 év alatt 1 millió euróról 50 millió euró értékűre növelte a vállalatot. A Nanushka úttörő szerepet vállalt az új luxus területén, férfiruházattal, szemüveggel és kiegészítőkkel bővítette kategória kínálatát, több mint 400-ra növelte globális kereskedőinek számát, és önálló márkaüzletet nyitott New Yorkban, Londonban, Chengduban és Sanghajban is a budapesti bázisa mellett. Irodát működtet Budapesten, Londonban és New Yorkban. A Nanushka tanácsadója a Dentons, míg a SIG-i tanácsadója az ENS Africa és a [Noerr] voltak a tranzakció folyamán.