A csehországi központú, de magyarországi érdekeltségekkel, például a Yettel Magyarország 75 százalékos részvénycsomagjával rendelkező PPF csoport a Packeta megvásárlására készül. Az ügylet – ha létrejön – a Packeta Group több elemét is érintheti, így a csomagküldő szolgáltatási platform mellett a Zásilkovna nevű logisztikai céget is – írta pénteken a Ceské Nowiny.

A jelek szerint a 2010-ben alapított Packeta Group ígéretes falat, az alapítók – Simona és Jaromír Kijonko, akik 48,6 százalékát birtokolják a Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon és Romániában is hálózatot üzemeltető Packetának – a múlt hónapban jelezték, hogy eladnák részesedésüket. A gyors reakció annak is köszönhető a lehetséges vevők oldaláról, hogy a Packeta Group stabilan nyereséges, árbevételük pedig tavaly 23 százalékkal, 6,1 milliárd koronára (1 cseh korona = 15,7 forint) nőtt, a csomagponti kiszállítások mellett a házhoz vitt küldemények száma is negyedével nőtt. A terv is ambiciózus, a két számjegyű bevételnövekedés fenntartása.

A hírek szerint a főtulajdonosok a potenciális befektetők régóta tartó érdeklődése miatt adták be a derekukat. Ha a PPF lesz a befutó, az akvizíciókért felelős vezető kitesz magáért: májusban ugyanis 15 százalékos részt (plusz 15 százalékra opciót szerezve) vettek a lengyel InPost vállalatban, amely logisztikai központokat üzemeltet, elsősorban online üzletek számára Nyugat-Európában.

A GKID piackutató reprezentatív felmérése szerint a Packeta a fixponti kiszállításban 14,82 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik Magyarországon, amivel a 4. helyen áll – írta a múlt héten a Trans.Info.

Tavaly a Packeta megközelítően 4,5 millió csomagot kezelt, árbevétele pedig meghaladta az 5,3 milliárd forintot, 88,6 százalékkal nőtt egy év alatt.

Magyarországon további befektetéseket terveznek, 2023-ban szeretnék hálózatukat tovább bővíteni, 3000 fölé növelni átvevőhelyeik, csomagautomatáik számát a jelenlegi 2000 felettiről.