Az Egyesült Államokban többtucatnyi Starbucks-üzletben vasárnap sztrájkot tartottak a dolgozók, miután a szakszervezet azzal vádolta meg a kávézóláncot, hogy betiltották a szivárványos zászlókat és más Pride-dekorációkat. A vállalat és a dolgozók közötti harc azonban nem most kezdődött – írta a Reuters.

Fotó: Polyvios Anemoyannis / AFP

A Starbucks Workers United nevű szakszervezet szerint több mint 150 üzlet közel 3500 dolgozója ígérte azt, hogy csatlakoznak a sztrájkhoz, miután múlt héten a szervezet azt állította, hogy a vállalat megtiltotta az alkalmazottainak, hogy a Pride-hónap alkalmával feldíszítsék az üzleteiket.

Ez a vád sokakat meglepett, ugyanis a Starbucks sokak szerint az ország egyik legprogresszívebb cége, és eddig még soha nem mutattak ellenállást a melegjogi mozgalommal szemben.

Tiszta vizet akarunk önteni a pohárba – a Starbucks továbbra is az LMBTQ-közösség egyik legnagyobb támogatója, és nem fogunk szembemenni az elveinkkel. A vádak ellenére semmilyen változás nem történt az irányelveinkben, és mi továbbra is büszkén részt veszünk a Pride-hónapban

– jelentette Laxman Narasimhan, a vállalat vezérigazgatója pénteken.

A cég szerint a szakszervezet hamis információkat terjeszt nemcsak a Pride-dekorációk betiltásáról, hanem a juttatásaikról, a vállalat belső politikájáról és az eddigi megállapodásokról is. Szerintük ez a taktika arra szolgál, hogy megossza a Starbucks partnereit és elterelje a figyelmet arról, hogy több mint 200 üzlet nem volt hajlandó leülni a tárgyalóasztalhoz.

Bár a Workers United azt állítja, hogy a dekorációk betiltása a teljes üzletláncban problémát jelent, eddig mindössze 22 helyszínen voltak ezzel kapcsolatos esetek – ezek közül mindegyik szakszervezeti tag volt.

A sztrájk mögött sokkal valószínűbb, hogy a vállalat és a dolgozók közötti, 2021 óta elhúzódó vita áll, mivel a szakszervezet magasabb juttatásokat és rugalmasabb munkaidőt követel a dolgozóinak – annak ellenére, hogy a Starbucks ezen a területen az élvonalban jár más üzletláncokkal szemben.

A Human Rights Campaign, egy nonprofit szervezet, amely a vállalatokat az alapján értékeli, hogy az LMBTQ+ dolgozóik mennyire méltányosan kezeli, 2022-ben is tökéletes pontszámot adott a Starbucksnak. A céget más melegjogi szervezetek is dicsérni szokták, és több alkalommal megvédték azt a szakszervezettel szemben.

A Pride-hónap megünneplésére szolgáló dekorációkkal kapcsolatos nyilvános vita nem csak a Starbucksra korlátozódik: az elmúlt hónapokban más nagy márkák, többek között a Target és a Bud Light is célkeresztbe került, miután állítólag LMBTQ-ellenes politikát folytattak.