Nemrég a Menedzserszövetség és a Volkswagen 2022. évi közös Kék Innovációs Különdíjában részesült. Az elismerés odaítélésekor úgy jellemezték, mint aki kiemelt figyelmet szentel a fenntartható innovációk bevezetésére gyártási és irodai környezetben. Mit jelent ez a gyakorlatban?

Ezt a kérdést még tovább lehet bontani, amikor a klasszikus értelemben vett fenntartható innovációról beszélünk: a fenntartható alapanyagok és energiák alkalmazásáról vagy az automatizálásról, amelynek többek között része a robotizálás és a home office is. De idesorolom a fenntartható vállalati kultúrát, szervezeti struktúrát, amellyel ebben a munkaerő-hiányos környezetben törekszünk a munkaerő megtartására. Ezenkívül a fenntartható problémamegoldást, amellyel hosszú távú megoldásokat valósítunk meg az emberi értékek figyelembevételével.

Elhangzott az is, hogy vezetői feladatai során hármas értékrend vezérli, amelynek a középpontjában a szeretet, a példamutatás, a szolgálat hármasa áll. Ezek az erkölcsi kvalitások miként illeszkednek a MAM-Hungária Kft. üzleti profiljába?

Ezeket az értékrendeket nem én, hanem a tulajdonosok fogalmazták meg, amikor elkezdtem a munkát ennél a vállalatnál. Én csak továbbgondoltam és megvalósítottam. A bizalom mindennek az alapja. Célunk, hogy a vevők megbízzanak a termékben, és tudják, hogy mindig ugyanazt a kiszámítható minőséget és szolgáltatást kapják.

Hogyan lesz egy nyolc fővel induló vállalkozásból éves szinten százmillió különböző babaterméket gyártó vállalatcsoport?

Azokra a pluszdolgokra térnék ki, amelyek megkülönböztetnek minket más vállalatoktól. Több mottónk is van, ezek közül az egyik, hogy nálunk hosszú távon érték az ember. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a jelenre, de a jövőre is koncentrálunk a munkavállalói elégedettség tekintetében. Többek között ez a fajta törődés is nagyban hozzájárulhatott ahhoz, hogy a régió egyik legvonzóbb munkahelye lettünk a három évtized alatt. A másik szempont a termékeink kimagasló minősége, hiszen egy vállalat növekedése egyfajta válaszreakció is a piaci keresletre. A fogyasztók bizalmat szavaztak a MAM-termékeknek szerte a világon, mi pedig igyekszünk nap mint nap maximálisan kiszolgálni az igényeiket.

A világon kapható MAM cumik és cumisüvegek mindegyike egy kis, néhány száz fős Vas vármegyei faluban, Vaskeresztesen készül. Miért éppen erre a településre esett a választásuk?

Vaskeresztes német ajkú falu, nem volt tehát nyelvi akadály az osztrák tulajdonos és a helyi munkavállalók között. Nem mellesleg

a korábban már említett értékek, amelyeket a tulajdonosok megfogalmaztak – a szeretet, a példamutatás és a szolgálat –, jóval inkább illettek egy vidéki környezet mentalitásához és értékrendjéhez, mint egy ipari parkhoz.

Cégük bemutatkozójában azt a kérdést feszegetik, hogy mi lehetne fenntarthatóbb, mint a következő generációnkért, a gyermekeinkért végzett munka.

Társadalmi kontextusban azt emelném ki, hogy a jövő a ma gyermekeié. Mi az ő fejlődésükhöz járulunk hozzá mindennapi munkánkkal. A termékeink biztosítják a babák egészségét, ez pedig nagyban hozzájárul a szülők nyugalmához. Ha így nézzük, a kiegyensúlyozott családok egy fenntarthatóbb társadalmat alkothatnak.

Ha viszont gazdasági szempontból közelítjük meg a fenntarthatóságot, akkor a válasz egyszerű:

mivel válságálló termékeket gyártunk, stabil munkahely vagyunk, és munkavállalóink biztosak lehetnek benne, hogy hosszú évek múlva is szükség lesz babatermékekre, így az ő munkájukra is.

Ezt az elmúlt néhány év nagyon jól példázta.

Társaságuk jelentős lépéseket tesz a család és a munkahely összeegyeztethetősége érdekében. Milyen intézkedéseket vezettek be, hogy képesek legyenek fenntartani a dolgozói elégedettséget?

Az elmúlt években több intézkedést is hoztunk, amely a munka és magánélet egyensúlyát kívánja fenntartani. Kigyermekes anyukaként nem egyszerű két műszakos munkarendben dolgozni, éppen ezért úgynevezett kismama-, vagyis állandó délelőttös műszakot biztosítunk azoknak a munkavállalóinknak, akik szülési szabadságukról tértek vissza a hétköznapokba. Irodai területen a home office és a rugalmas munkaidő jelentős segítséget nyújt bizonyos élethelyzetekben.

Az ázsiai gyártóüzemek munkáját is irányítja. Mennyiben tér el ez a feladat az európai egység vezetésétől?

Mindenben és semmiben. Mindenben, mert más a kultúra, ugyanakkor semmiben, mert nem ázsiai, hanem nemzetközi gyárként dolgozunk velük. Sokat tanulunk egymástól, szinte kistestvérnek tekintjük az ázsiai üzemünket.

Az infláció és az energiaválság milyen hatással van a MAM-Hungária Kft. mindennapjaira?

Természetesen az inflációt és az energiaárak növekedését mi is tapasztaljuk. Egyrészről csökkenteni szeretnénk az energetikai kitettségünket, ennek érdekében növelni tervezzük a napelemparkunk kapacitását, amit energia tárolására alkalmas akkumulátorokkal is kiegészítünk. A fűtési igényünk jelentős részét pedig hőszivattyús rendszer kiépítésével tervezzük kielégíteni.

Másrészről valószínűleg a „törődő munkáltató” mivoltunkból fakad. Igyekszünk ugyanis a fent említett problémákat a munkavállalói oldalról is vizsgálni. Azaz megtettünk és meg is teszünk minden tőlünk telhetőt azért, hogy a munkatársainkat minél kevésbé érintsék ezek a kedvezőtlen folyamatok.

Tavaly három alkalommal hajtottunk végre bérfejlesztést, valamint egy fix összegű rezsitámogatást is beépítettünk a bérkifizetésbe minden munkavállalónk számára.

Utóbbit nemrég vizsgáltuk felül, és vezetőtársaimmal, valamint a tulajdonosokkal egyetértésben meghosszabbítottuk az idei év végéig.

Az elmúlt évek bebizonyították a termékeink és a munkánk válságállóságát, hiszen sem a világjárvány, sem pedig a nagymértékű infláció miatt nem kellett leépítéseket alkalmaznunk. Sőt, előbbinél a megrendelésállományunk még növekedett is, a toborzás ezekben az időszakokban is aktívan zajlott.

A vaskeresztesi vállalatnál nemcsak a jelenre, de a jövőre is koncentrálnák a munkavállalói elégedettség tekintetében.

Régiós nagyköveti feladatait miként tudja beilleszteni a mindennapi munkájába?

Könnyen és nehezen. Könnyen, mert ahogyan azt a hármas értékrendemben megfogalmaztam, a szolgálat az egyik pillér, ami egyezik a saját értékrendemmel. Nehezen, mivel rengeteg a megfogalmazott cél és feladat. De

hiszek abban, hogy ha mindenki egy kicsit túltekintene a napi szükségletein, sokkal többet tudnánk elérni.