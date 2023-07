A Microsoft mesterséges intelligenciáját vizsgálja a GVH

GVH: az árfigyelő a tejtermékek árának az összehasonlíthatóságát is biztosítja Felülvizsgálja a nyers tej alapárprognózisát a Tej Terméktanács a Gazdasági Versenyhivatal fellépése nyomán. A versenyhatóság javaslatai hozzájárultak az árak csökkenéséhez, de a hatóság utalt arra is, hogy az infláció csökkentése érdekében a tejhelyettesítők áfáját is lehetne mérsékelni.