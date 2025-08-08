Deviza
Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
mesterséges intelligencia
OpenAI
ChatGPT-5

Vége a várakozásnak: megérkezett az OpenAI várva várt GPT-5 modellje

A GPT-5 érkezése megerősítheti a szektor élén a Sam Altman vezette cég pozícióját. Az OpenAI a mesterséges intelligenciára épített alkalmazások terén is megverheti nagy versenytársát, az Anthropicot.
K. B. G.
2025.08.08, 09:31
Frissítve: 2025.08.08, 10:55

Bemutatta a ChatGPT mögött álló modell legújabb változatát, a GPT-5-öt az OpenAI csütörtökön, amelyet a startup élén álló Sam Altman nagy előrelépésnek minősített a mesterségesintelligencia- (MI) szektor Szent Grálja, az általános mesterséges intelligencia felé.

China: Illustration OpenAI GPT-5
Az OpenAI régóta fejleszti a GPT-5-öt, most végre megérkezett / Fotó: CFoto / Sipa USA via Reuters 

Az OpenAI új modellje főként a matematikában és a kódolásban erős

A legújabb, az OpenAI szerint a modell főként a matematika, tudomány és programozás terén minden felhasználó számára elérhető, ám az ingyenes változat használata korlátozott. A GPT-5 két és fél évvel, az eredeti várakozásoknál jóval később követi a GPT-4 megjelenését, ám jelentős előrelépésnek számít a modell képességeiben. Az OpenAI szerint az új modell különösen erős a promptok alapján működő programozásban, az úgynevezett vibe kódolásban, mely a laikusok számára is elérhetővé teszi szoftverek létrehozását.

Ez különösen azért lehet fontos, mert 

míg a közvetlen felhasználóknak kínált MI-modellek terén a ChatGPT eddigi is piacvezető volt, addig a programozási feladatokban és az arra épített alkalmazásokban a versenytárs Anthropic vitte a prímet. 

Az utóbbi egyik legnagyobb üzleti felhasználója, a Cursor nevű MI-programozási segítséget kiadó Anysphere vezérigazgatója, Michael Truell is méltatta a GPT-5-öt, mely egy fontos iparági teszten is marginálisan jobban teljesített az Anthropic legújabb modelljénél.

A programozás segítésében leginkább sikeres kereskedelmi szempontból az MI

A vezető MI-modelleken alapuló Cursor elnyerése ügyfélként tovább erősítheti az OpenAI üzleti helyzetét és növelheti a cég bevételét, mely már most is eléri az évesített 12 milliárd dollárt, és az év végére elérheti a 20 milliárd dollárt is. Azonban a vezető MI-startup így is csak 2027-től számít arra, hogy képes lesz nyereséges működésre, noha a dolgozói számára már 500 milliárd dolláros cégérték mellett szervez értékesítést – idézi fel a Financial Times.

A programozási képességekben elért fejlődés azért is fontos lehet, mert ez az a terület, ahol az MI-modellek kereskedelmi szempontból a leginkább életképesnek látszanak. Azonban az OpenAI frissen megszerzett előnye az Anthropickal szemben – amit egyébként pont a Sam Altman cégéből távozók alapítottak – kérészéletű lehet, hiszen az utóbbihoz jelentős mennyiségű friss tőke érkezhet a közeljövőben. 

A Goldman Sachs elemzői szerint a mesterséges intelligencia hatása a munkaerőpiacon egyelőre pont a programozói álláshelyeken látható.

A Gartner elemzője, Chirag Dekate szerint a GPT-5 bizonyos területeken felülmúlja a várakozásokat, ám más területeken alulteljesít, inkább csak lépcsőzetes fejlődést jelent, és nem nevezhető még általános mesterséges intelligenciának. Tesztek szerint ugyanakkor a GPT-5 pontosabb, mint a korábbi modellek, és kevesebbet hallucinál, ami az iparági szakkifejezés a tévedésre.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
