Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója szerint négy óra alatt mintegy ötmillió felhasználót regisztráltak a Threads elindítását követően. A Twitter riválisának szánt felület a hosszabb bejegyzések lehetőségével, valamint néhány híresség támogató ajánlatával próbálja elcsábítani a felhasználókat Elon Musk platformjától.

A Facebook és az Instagram tulajdonosa 15 órával előrehozta az Egyesült Államokban az alkalmazás bemutatását, amely éjfélkor élesedett az Egyesült Királyságban, így összesen 100 országban vált szabadon elérhetővé az Apple és a Google alkalmazásboltjaiban, bár a szabályozási aggályok miatt

az Európai Unió tagállamai kivételt képeznek

– írja a The Guardian.

Fotó: Shutterstock

Az olyan márkák, mint a Billboard, az HBO, az NPR és a Netflix, az indulás után perceken belül létrehozták a saját fiójukat az új platformon. A Meta közölte, hogy már nemcsak a cégvezető, de olyan sztárok is megtalálhatók rajta, mint Shakira vagy Gordon Ramsey, egy friss jelentés szerint pedig Oprah Winfrey-t és a dalai lámát is megkeresték, hogy regisztráljanak ők is.

Az elmúlt években több, a Twitterre feltűnően hasonlító alkalmazás is felbukkant, például a Donald Trump-féle Truth Social és a Mastodon. Egy másik ilyen, a Bluesky pedig azt állította, hogy rekordforgalmat ért el, miután a Tweetdeck-használat korlátozását bejelentette. Ezek a próbálkozások azonban még mindig kismiskák a más cégek ötleteit rutinszerűen megvalósító Mark Zuckerberg Metája mellett.