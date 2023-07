Túl vagyunk a felén az idei nyári fesztiválszezonnak, a legnagyobb események közül lement a Sopron Fest, a Fishing on Orfű, a Balaton Sound, a Kolorádó és a Bánkitó is. A java még persze most jön – élén a Szigettel –, a legaktuálisabb fesztivál pedig a szerdán, július 19-én rajtoló Campus Fesztivál a debreceni Nagyerdőben.

Fesztiválarc fesztiválkellékekkel: úgy megdrágultak a belépők, hogy egyre terjed a fapados bulizás. Fotó: Bach Máté / Mediaworks

A Világgazdaság arról már korábban beszámolt, hogy az idei fesztiválszezon nem olcsó mulatság: tavaly egy teljes bérlet átlagosan 41 720 forintba került, ugyanez jelenleg 54 476 forint.

Vagyis 12 hónap alatt mintegy 31 százalékkal drágultak a belépők.

Már csak ezért sem mindegy, hogy a fesztiválozók mennyit kénytelenek a helyszínen költeni a legfőbb szükségleteikre, evésre és ivásra. Ebből a szempontból vonzó különösen a Campus, amelyen valamilyen csoda folytán már-már békeidőket idéző árakat találni.

Olcsóság mint védjegy

A 2007 óta működő debreceni fesztivál most július 23-ig, vasárnapig tart, és nagyon úgy tűnik, hogy ezt a négy napot ki lehet hozni fapados költségvetéssel, ha úgy tetszik low budgetből. Talán ez is az egyik oka, hogy meglehetősen elöl helyezkedik el a fesztiválok népszerűségi listáján. Az olcsóság persze nem a véletlen műve. Magyarország a könnyűzenei fesztiválok országa, a nyári időszakban kis túlzással minden hétvégére jut egy rendezvény. Kitűnni nem könnyű, pedig ez lenne minden szervezőnek az alapvető célja.

Persze a tavaly több mint 116 ezer látogatót vonzó Campus egyrészt a lokációnak, másrészt a magas minőségű programnak (ezúttal kilenc élőzenei színpadon több mint 300 zenei produkciót terveznek) köszönheti, hogy megkerülhetetlen eseménnyé nőtte ki magát. Ugyanakkor az is tény, hogy minden fesztivál célközönsége más-más árszínvonalat tolerál, a Campus esetében pedig főképp a diákok, de a családok pénztárcájához is kellett igazítani az árakat. Az utóbbi kapcsán pozitívum, hogy a rendezvény 12 éves korig ingyenesen látogatható.

Idén is a már jól bevált készpénzmentes fizetés lesz érvényben. A résztvevők 70 százaléka bankkártyát használ, de 500 forintért fesztiválkártya is igényelhető, ami vissza is váltható, ha már nincs rá szükség. A debreceni egyetemisták az úgynevezett UniPass kártyát részesítik előnyben, amely nemcsak személyazonosításra jó, hanem lehetőség van fizetőeszközként is használni az egyetemi éttermek, büfék, klubok és a Debreceni Kft. által szervezett rendezvényeken, így a Campus Fesztiválon is­­.

Mennyibe kerül a sör és a lángos a Campus Fesztiválon?

Visszatérve az árazásra, ebben nem hibáztak a szervezők. Jól tudják, hogy vannak igazán kényes termékek, amelyek ára alapvetően meghatároz egy-egy fesztivált. Ennek megfelelően

mindenhol 1000 forint alatt lesz a sör, sőt a Soproni standjainál mind a négy napon át 690 forintért adnak egy korsót.

A többi fesztivállal ellentétben – nem beszélve a balatoni helyzetről –

890 forintból kijön egy sima fokhagymás lángos,

2000 forint alatt lehet hamburgerezni,

egy szelet óriáspizza pedig 1200 forint.

A bulizók szerencséjére most már megszokott, hogy a nagyobb fesztiválokon van valamilyen élelmiszerbolt is. Ezek a kitelepülések kitűnően ellátják a feladatukat, azonos vagy szinte azonos áron árusítanak, mint a bulizónán kívül. Igaz, a választék némiképp korlátozott. Mindebből az látszik, hogy Debrecenben hagyományosan figyelnek azokra, akik szerényebb büdzsével érkeznek, de ez nem jelenti azt, hogy ne létezne a magasabb, prémiumkategória is: a Campuson akár angusmarha-burgert és luxusitalokat is lehet fogyasztani.

Miért ilyen olcsó a Campus Fesztivál?

Adja magát a kérdés, hogy minek tudhatók be a nagyerdei nyomott árak. Fontos tudni, hogy a debreceni Campus Fesztivál nem tartott szünetet a Covid alatt sem, hanem igazodott az egészségügyi korlátozásokhoz: még 2020-ban és 2021-ben is színházi előadásokat, koncerteket, családi és kertmoziprogramokat szerveztek, így tudták megtartani az érdeklődést. Másrészt a pénzügyi modell szempontjából nagyon lényeges elem, hogy a szervezőknek nincs szükségük külsős vállalkozók bevonására, az ellátást teljes egészében a szervező Debreceni Kft. látja el.

A 2023-as költségvetésük mintegy 1,3 milliárd forint.

Nagy segítség, hogy a helyi vállalkozások is támogatják a rendezvényt, többek között a BMW is.