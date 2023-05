Miből áll össze egy fesztivál költségvetése, melyek a legnagyobb tételek, mennyibe kerülnek a legnagyobb sztárok, és mikor írják alá a szerződéseket? A kérdésekre választ Európa egyik legnagyobb zenei fesztiválja, a Sziget illetékes vezetőitől kapott a Világgazdaság.

A technikai feltételek megteremtése egy-egy fesztiválon hasonló összeg, mint a program költsége.

Fotó: Mészáros Mátyás / Kisalföld

Általában több tényező befolyásolhatja a fesztiválok költségvetését, az adott rendezvény profiljától, a szponzori vagy akár az állami támogatások mértékétől függően

– mondta Kádár Tamás, a Sziget Zrt. vezérigazgatója, aki az idei terveik példáján modellezte a költségvetés összetételét.

A cégvezető rámutatott, hogy a kiadási oldalon a legnagyobb tétel a program és a technikai feltételek megteremtésének költsége.

E kettő adja a teljes költés nagyjából 90 százalékát, megközelítőleg fele-fele arányban – tudtuk meg.

A teljes büdzsé mintegy 7-8 százalékát a fesztivál marketingjére fordítják a Sziget szervezői, az egyéb költségek pedig a teljes kiadás cirka 2 százalékát teszik ki.

A jegybevétel rizikós, egy-egy napot lenullázhat a rossz idő is.

Fotó: Mónus Márton / MTI

Bevételi oldalon magasan a jegybevétel vezet, ami a Sziget esetében nagy rizikóvállalást is jelent – tette hozzá Kádár –, hiszen a vásárlási szándékot nem csupán a rendezvény jó hírneve, szolgáltatásainak minősége és a változatos programok befolyásolják, hanem nagyban függ olyan tényezőktől is, mint a gazdasági helyzet vagy akár a közelben folyó háború, továbbá az időjárás.

Mindez a napijegyek tekintetében akár nagyon hamar komoly mínuszba is fordíthatja a fesztivál eredményét

– mutatott rá a vezérigazgató.

Összességében a program kiadásainak 78 százalékát a jegybevételnek kell fedeznie, ezt követik a vendéglátásból származó bevételek, mintegy 12 százalékos aránnyal kalkulálva. Mindezek után jönnek arányaiban a szponzori bevételek, mintegy 8 százalékban, míg 2 százalékot az egyéb bevételekből várnak.

A Sziget esetében állami támogatásról egyáltalán nem beszélhetünk

– hangsúlyozta Kádár Tamás.

Titoktartási szerződés mellett születnek a legizgalmasabb megállapodások a fellépőkkel, illetve menedzsereikkel, ügynökeikkel. A fesztiválszervező csapat néhány munkatársa a legnagyobb világsztárok személyes adatait és személyes kívánságait is megismeri a fellépés részleteinek egyeztetése során. Csiszár Virág, a Sziget Kulturális Menedzseriroda Zrt. nemzetközi booking menedzsere egyike azon keveseknek, akik mindent tudnak a sztárokról, de nem beszélnek róla. Gyakorlatilag minden bizalmas információnak minősül, a fellépő művész és a rendezvény érdekében.

Annyit azonban elárult, hogy

a Covid után a szakma összefogott, és nyomott áron jutottak élvonalbeli produkciókhoz az életben maradt rendezvények,

hiszen hatalmas veszteségeket kellett és kell leküzdeniük az elmaradt fesztiválok, bevételek miatt.

Eurómilliókat költenek a közönségvonzó fellépőkre.

Fotó: Bach Máté

Idén ráadásul megemelkedtek a gázsik, és az infláció miatt nőttek az egyéb költségek is. Ha marad az erős forint, az költségcsökkentő hatású lehet, hiszen a fellépés előtt egy hónappal szokták az első részletet, utána a fennmaradó részt kifizetni a fellépőknek – euróban vagy dollárban. Összességében egyébként is minden drágult, Csiszár Virág pedig eurómilliókat költ el annak érdekében, hogy a legkedveltebb művészeket szerződtesse.

Még el sem kezdődött az idei Sziget, de a booking menedzser fejében már megvan a jövő évi négy nagy helyszín fellépőinek tervezett listája.

Jellemzően legalább 15 hónappal az adott időpont előtt szoktak elindulni az egyeztetések,

de volt már példa néhány hét alatt letárgyalt megállapodásra is, és olyanra is, amelyet bár megkötöttek, mégsem lett belőle koncert. Ilyen többnyire egy váratlan esemény, jellemzően betegség miatt fordulhat elő, de megtörtént az is, hogy egy kihagyhatatlannak ítélt tévéshow-szereplés miatt mondtak le fesztiválfellépést.

A zenerajongókat egyestés koncertek és fesztiválok egész sora várja idén nyáron is.

Fotó: Mészáros Mátyás / Kisalföld

A kölcsönös elégedettség minden további jó üzlet alapja, ráadásul a zeneipar zárt világ.

A legtöbb ügynök és menedzser több sztárt is képvisel, a jó élmény híre ugyanolyan gyorsan elterjed, és hasznot hoz, mint amilyen káros lehet a rossz tapasztalat

– jelezte Csiszár Virág.

A közösségi média hatalmas reklám a fellépőnek és a rendezvényhelyszínnek egyaránt,

a feltörekvő új sztároknak és az élvonalbeli nagy ikonoknak ugyanolyan fontos a marketing.

Csiszár Virág szerint a telített piacon most a kicsikért és a legnagyobbakért alakult ki szoros verseny, az ő naptáruk telik be a leghamarabb, és őket fizetik meg idén a legjobban.

A húzónevekért folyó versengés tétje az adott rendezvény vonzereje, hiszen a jegyeket és bérleteket konkrét fellépőkért vásárolják meg a rajongók. Az idei év erősnek ígérkezik, legalábbis ami a kínálatot illeti, egyelőre a keresletet is biztatónak tartják a Sziget szervezői.