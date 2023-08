Gyorsított ágazati vizsgálatot indít a Gazdasági Versenyhivatal a Booking-botrány miatt – erről a hatóság elnöke, Rigó Csaba beszélt a turisztikai albiztottság keddi rendkívüli ülésén. Ezt azért hívták össze, mert a világ egyik legnagyobb szálláshely-közvetítője majdnem két hónapja nem fizet legalább háromezer magyar szálláshely-szolgáltatónak.

Booking-botrány: vizsgálatot indít a GVH. Fotó: Shutterstock

A GVH egyébként még 2016-ban egyszer már vizsgálta az online szállásfoglalások piacát. Akkor abból nem lett versenyfelügyeleti eljárás. Azonban eddig is figyelték a szegmenst, és most újra elérkezett az ideje egy vizsgálatnak. Nemcsak a nemfizetések miatt, hanem egyébként is, mert fel kell tárni, hogy torzult-e ez a piac. Ezúttal akár konkrét felügyeleti eljárás megindítására is szükség lehet, ha a hatóság arra az álláspontra jut, hogy a Booking visszaélt az erőfölényével. Rigó Csaba közölte, hogy a szálláshely-szolgáltatási piac vizsgálatának előkészítése folyamatban van, és

még augusztusban megkezdődik.

Ennek lefolytatására 30 nap áll a rendelkezésükre, de ez kétszer 30-30 nappal meghosszabbítható. Így tehát a vizsgálat elindításától számított legfeljebb 90 nap múlva a GVH letesz a törvényalkotók asztalára egy elemzést, amely konkrét javaslatokat fog tartalmazni, hogy ilyen eset még egyszer ne fordulhasson elő. Ezt a célt ugyanis az albizottság levezető elnöke, Szatmáry Kristóf (a Fidesz vállalkozásfejlesztési kabinetjének vezetője) fogalmazta meg. Ő arról tájékoztatott, hogy a Booking-botrány kedd kora délutánig sem oldódott meg: ugyan egyes tartozásokat rendeztek, de továbbra is sok szállásadóhoz nem érkezett meg a pénz a szállásfoglalások után.

Nincs nyugvópont, nem igaz, hogy a vonatkozó magyarországi szolgáltatás piacon 60-65 százalékos résszel bíró világcég rendezte a tartozásait

– húzta alá. Szerinte ha a mostani botrány elsimul is, akkor is felmerül, hogy mit tehetnek a hatóságok és az Országgyűlés, hogy a jövőben megelőzzék a hasonló eseteket. Ezért azt üzente, hogy az albizottság folytatni fogja az erre irányuló munkáját.

Hány magyar szálláshelynek tartozik a Booking?

Suhajda-Molnár Anikó, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgató-helyettese arról beszélt, hogy a turizmus stratégiai ágazat, mivel a GDP 13 százalékát adja. Éppen ezért illetékes állami szervként azonnal léptek. Augusztus 4-én 40 ezer magyar szálláshely-szolgáltatót kerestek meg, hogy felmérjék, mennyire kiterjedt az anomália a késedelmes fizetés miatt. Mintegy 6200 válasz futott be, ezek 90 százalékban magánszemélyek és családok által üzemeltetett vállalkozások. Közülük körülbelül 3000-en nyilatkoztak úgy, hogy valamilyen formában érinti őket a Booking magatartása: 80 százalékuk egyszerűen nem kapta meg a cégtől a szállásdíjat, sokan több mint egy hónapja. A visszatartott pénzek nagy szórást mutatnak a 100 ezer forint alatti és az egymillió forint fölötti összegekig. De a jellemző az 500 ezer forintot meghaladó tartozás.

Az MTÜ jogsegélyszolgálatot indított, azt ígérte, minden érintettet megkeresnek. A Booking.com illetékeseivel is felvette a kapcsolatot. A cseh, a szlovák és a magyar piacért felelős területi igazgatótól azt a választ kapta, hogy augusztus 15-ig, azaz máig eleget tesznek a kifizetéseknek, és sajnálattal tapasztalták, hogy Magyarországon több partnerüket érinti a kialakult helyzet, ami egy informatikai átállásból fakad. Az MTÜ szerint felháborító és elfogadhatatlan, hogy a nyári szezon közepén hajtanak végre szoftveres frissítést, és hogy nem gondoskodtak magyar ügyfélszolgálatról, amely tájékoztatást tudott volna adni.

Be lehet-e perelni a Bookingot?

Perneki Judit, az MTÜ által felkért jogi szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy segítenek az érintetteknek abban, hogy panaszt tudjanak tenni a Booking.com belső rendszerében. Ugyanakkor rámutatott:

a világcég ellen magyar bíróságon fellépni, úgy tűnik, nem lehet,

mivel az ÁSZF-ben rögzíti, hogy csak a holland jogot és az amszterdami bíróságot tartja irányadónak magára nézve. A Booking arról is gondoskodott, hogy a platformjának a hibája miatt ne lehessen kárigényt támasztani vele szemben, ezt szintén az ÁSZF-ben kötötte ki. Ettől függetlenül az erre vonatkozó magyar igényeket felmérik. Továbbá az MTÜ és az igazságügyi tárca bevonásával azt a lehetőséget is vizsgálják, hogy az ügyészség megvizsgálja a Booking.com ÁSZF-ének jogszerűségét.