Egy magyar céget választottak a brit védelmi minisztérium beszállítójának – ez a társaság közösségi médiás bejegyzéséből derült ki.

Magyar védelmi ipari cég, a Pro Patria radarjait rendelte meg a brit védelmi minisztérium. Fotó: Pro Patria / Pro Patria

A Pro Patria Electronics Kft. azt írja, hogy ők az alvállalkozói annak a szerződésnek, amelyet az Elbit Systems UK – ez a jó nevű izraeli hadiipari és elektronikai termékeket fejlesztő és gyártó vállalat helyi leánya – kötött az Egyesült Királyság Védelmi Minisztériumával földi megfigyelő radarok szállítására. A megrendelés 90 darab PGSR-3i Beagle hordozható földi felderítő radarról szól, további 40 berendezés pedig opcionális tétel. A radarokat a terv szerint jövőre szállítják le.

Az ügylet súlyát jól mutatja, hogy arról az European Security & Defence (ESD) szakportál is beszámolt, ami igencsak meghatározó hírforrás a kontinens védelmi ipari történéseiben. Ők azt írták, hogy a brit védelmi minisztérium beszerzése azt a célt szolgálja, hogy az eddigiekhez képest

jobban lehessen támogatni a brit fegyveres erők esetleges frontvonalbeli fenyegetéseinek felderítését.

Erre a feladatra pedig a magyar Pro Patria Electronics saját fejlesztésű radarjait találták a legalkalmasabbnak. Az Elbit Systems UK nyilatkozott is az ESD-nek, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a PGSR-3i Beagle számos előnnyel bír: könnyen hordozható és digitális jelfeldolgozásra képes mind a talajon vagy a talaj közelében mozgó célpontok észlelésére, illetve követésére. A brit cégnek minimális testre szabást kell csak elvégeznie ahhoz, hogy a magyar eszközök integrálhatók legyenek a brit rendszerekbe. Martin Fausset, az Elbit Systems UK vezérigazgatója úgy nyilatkozott, hogy a társaságuk maximálisan ismeri azt a fenyegetési környezetet, amelyben katonák tevékenykednek. „Azzal, hogy immár hordozható megoldást kínálunk közép- és kis hatótávolságú célfelderítéshez, képesek vagyunk segíteni az Egyesült Királyság Védelmi Minisztériumát abban, hogy az elérhető legjobb technológiát használja fel a frontvonalban szolgálók védelmére” – emelte ki.

Mit kell tudni a Pro Patria Electronics hadiipari cégről?

Meglepőnek tűnhet, de a Pro Patriának nem ez az egyetlen külföldi megrendelése. Március elején jelentette be a Twitteren Christopher Platek, a lengyel fegyverkezési ügynökség szóvivője, hogy 13 millió zloty (mintegy egymilliárd forint) értékű szerződést kötöttek a Pro Patria Electronics Kft.-vel február végén. A lengyel haderő 18 PGSR–3i Beagle MK II. földfelszíni felderítő radart rendelt a magyar cégtől kiképzési és logisztikai csomagokkal együtt. A vállalás értelmében a radarokat még ebben az évben leszállítják.

A magántulajdonban lévő Pro Patria több mint húszéves múltra tekint vissza. Teljes egészében magyar cég, amely magyar hadiipari technológiát állít elő. Körülbelül 50 főt foglalkoztat budapesti székhelyén. Egy 1500 négyzetméteres irodában zajlik a tervezés, a fejlesztés és a gyártás. Az eszközök zömében exportra mennek, a világ több pontjára értékesítenek. Információink szerint a cég berendezései ott vannak Ausztriában, Írországban, Magyarország déli határán, de Romániában és Bulgáriában is erős a jelenlétük. Afrikában is egyre több piacot sikerült meghódítani, ahogy Ázsiában is. Fontos megrendeléseik vannak a posztszovjet országoktól. Új régióként az indokínai térségben jelenhetnek meg.

Mit kell tudni a magyar radarokról?

A Pro Patria radarjainak használatát könnyű elsajátítani, és a megrendelő igényeinek megfelelően bármilyen nyelv és térkép alkalmazható a saját fejlesztésű kezelőfelületén. Ki lehet jelölni benne veszélyzónákat, amelybe ha belépnek, a szoftver automatikusan jelzést ad a kezelőnek. A britek által rendelt PGSR–3i Beagle egy hordozható földfelszíni megfigyelőradar. Mindössze 50 kilogramm körüli tömegéből adódóan két operátor két hátizsákban könnyedén képes szállítani. Öt percen belül felállítható és használatra kész. Egy, a harctéren bevált radarrendszerről van szó a földi célok és opcionálisan tüzérségi tűz megfigyeléshez. Képes

a felszínen mozgó emberek,

járművek

vagy az alacsonyan szálló objektumok, célok

észlelésére, megfigyelésére és követésére. Ráadásul olyan frekvencián működik, amely a szélsőséges időjárási körülmények között is hatékony. A Pro Patria működéséről a közelmúltban a Világgazdaság részletes cikket közölt, ami alább olvasható.