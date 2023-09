A Revolut nemrég egy megújulási fázisba lépett. Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, szeptember elején már Magyarországon is elérhetővé vált a népszerű neobank alkalmazás új felülete, amely mindenkinek elérhető. A cég most egy új, ingyenesen elérhető tanfolyamot tett közzé az alkalmazásban, amelyben a ügyfelek felvilágosítást kapnak különböző csalásokról, valamint újfajta eszközöket kínálnak, amelyekkel a felhasználók könnyebben védhetik meg pénzüket.

Fotó: Shutterstock

A kurzust hirdető blogbejegyzésben az áll, hogy a tanfolyam öt leckéből és öt hozzájuk tartozó kvízből áll, amelyek elengedhetetlen tippekkel szolgálnak a csalók ellen. A tanfolyam könnyen elérhető az alkalmazáson belül: az Irányítóközpont menüpont alatt található a Tanulás funkció, ahol rögtön el is érhető a kurzus.

A Revolut és a hozzá hasonló megoldások egyre népszerűbbek, főleg, ha külföldi utazásról és azzal járó pénzváltásról van szó. Az egyszerű valutaváltás, a könnyű elérhetőség és kezelés mind a Revolut mellett szólnak. Ám sajnos előfordul, hogy nagyobb összegű fizetéseknél fogadják el a kártyát, esetleg egy szállásfoglalásnál nem tudják zárolni a kifizetett összeget.

A Világgazdaság korábban már beszámolt az egyre gyarapodó online csalásokról. 2022 harmadik negyedében 1,26 milliárd forintnyi értékben voltak visszaélések, amely több mint duplája az egy évvel korábbra kimutatott 568 milliós értéknek, ezek 51 százaléka az internetes vásárlásokhoz köthetők. A hazai hitelintézetek rendszeresen adnak ki figyelmeztetéseket az éppen aktuális online csalási módszerek ellen. Ugyanitt nem győzik hangsúlyozni, hogy a csalások legtöbbször az emberek hiszékenységének és figyelmetlenségének következményei.