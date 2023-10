A NASA következő Hold-programjának részét képezi az a terv, hogy tartós házat építenek a Holdra. Mindezt 2040-re tervezik elérni, ezzel pedig nemcsak egy oda-vissza útra terveznek, hanem valószínűsíthető, hogy több asztronauta maradna a Holdon.

Fotó: Vadim Sadovski / Shutterstock

Több mint ötven évvel ezelőtt az Apollo–17 legénysége járt utoljára a Hold felszínén és majdnem 75 óráig maradtak. Azóta egyik űrközpont sem küldött embert a Holdra, a NASA viszont most tervezi a visszatérést az Artemis program keretén belül. Az első legénységgel ellátott út egyelőre 2024. novemberére van tervezve. A The New York Times beszámolója szerint a távlati cél viszont több annál, hogy az asztronauták pár napot a Hold felszínén tölthessenek.

Nem csak „látogatóba” mennének, hanem hosszabban maradnának is a felszínen, ennek eléréséhez pedig a NASA egy 3-D nyomtatót fog küldeni a Holdra, ahol egy speciális holdbetonból építenének szerkezeteket.

Mindezek után már a Mars elérése és a marsi élet kiépítése sem tűnik olyan távolinak.

Sorsdöntő pillanat ez, és valamennyire álomnak is tűnik. Más szempontból viszont úgy érződik, hogy elkerülhetetlen volt, hogy elérjünk idáig

– mondta Niki Werkheiser, a NASA technológiai fejlődésért felelős igazgatója.

Rekordot állított fel Frank Rubio űrhajós: 371 nap után tért vissza Földre Rekordhosszúságú idő után tért vissza Frank Rubio a Nemzetközi Űrállomásról. Az asztronauta 371 nap után az Orosz Szövetségi Űrügynökség két űrhajósával, Szergej Prokofjevvel és Dmitirij Petelinnel közösen ejtőernyővel landolt Kazahsztánban.

A NASA jelenleg nyitott minden tudós és kutató meglátására, hogy minél előbb elérjék céljaikat. Természetesen a más űrközpontokkal – mint a SpaceX-szel – való együttműködés is része a stratégiának.

Minden szükséges ember rendelkezésünkre áll a megfelelő időben ahhoz, hogy elérjük a közös célokat, ezért tartott ott, ahol. Mindenki készen áll, hogy közösen tegyük meg ezt a lépést

– tette hozzá Werkheiser.