A Netflix tervei között van a hirdetésmentes előfizetésének áremelése. A változtatást azután vezetnék be pár hónappal, miután vége a SAG-AFTRA sztrájknak és a színészek is újra munkába álltak, írja a The Wall Street Journal.

Fotó: Shutterstock

Jelenleg nem tudni mennyivel növekednének az előfizetésárak, sem azt, hogy pontosan mikor történne a változás. Először, mint általában minden áremelés, ezek is az Egyesült Államokban és Kanadában történnének.

Az elmúlt egy évben a hirdetésmentes streaming-előfizetések ára 25 százalékkal drágult annak érdekében, hogy jövedelmezőek legyenek. Ennek eredményeképpen a felhasználók az új olcsóbb, hirdetésekkel járó előfizetések felé fordultak.

A Warner Bros. Discovery alatt futó Discovery+ hirdetésmentes előfizetése 2 dollárral drágult, a hirdetésekkel járó előfizetés pedig 4,99 dollár áron indult el, amelyre egyre többen fizetnek elő. A Netflix állítólag addig tervez várni az emelés bejelentésével, ameddig a színészek meg nem egyeznek a nagy hollywoodi stúdiókkal és nem rendeződnek a szerződések feltételei.

Júliusban a Netflix megszüntette a 9,99 dolláros hirdetésmentes előfizetését, amely így nagy szakadékot hagyott a hirdetésekkel járó 6,99 dolláros és a standard hirdetésmentes 15,49 dolláros lehetőségek között.

A közelmúltban keletkezett áremelkedési hullám annak köszönhető, hogy a streamingszolgáltatók többet költöttek exkluzív tartalmakra, miközben akciós árakkal bombázták a felhasználókat.

Az árképzési stratégiánkkal nyilvánvalóan arra törekszünk, hogy több előfizetőt helyezzünk át a hirdetők által támogatott szintre

– nyilatkozott Bob Iger, a Disney vezérigazgatója. Kijelentése pedig nem csak a Disneyre vonatkozik, úgy tűnik, hogy a többi vezető streamingszolgáltató cég is ezt a stratégiát szeretné követni.

Nem csak a mozik, a streamingplatformok is megérzik a jelenlegi színész sztrájkot, ugyanis megannyi film és sorozat gyártása leállt. Nem csoda, hogy egy ilyen kényelmetlen helyzetben a nagyvállalatok inkább a meglévő tartalmakra és új előfizetésekre szeretnének alapozni annak érdekében, hogy ne menjenek tönkre.