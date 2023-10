A hollywoodi forgatókönyvírók és a színészek sztrájkja megbénította az álomgyárat. Rengeteg sorozat és film munkálatai leálltak, és bár az írók szakszervezete, a WGA öt hónap után megegyezett a stúdiókkal és kezet rázott a mesterséges intelligenciával, a produkciók többsége még így is áll a színészek miatt. Ráadásul a SAG-AFTRA még azt is elérheti, hogy a videojáték ipar is megbénuljon, így a közeljövőben még bőven számíthatunk várva várt filmjeink és sorozataink csúszására.

A sztrájknak pusztító hatása volt Hollywoodra, egyes alkotások hónapokkal kerültek távolabbra a naptárban.

Melyik Marvel-filmeket csúsztatták el a sztrájk miatt?

Az elmúlt években a legtermékenyebb stúdió egyértelműen a Disney volt, ami elsősorban a Marvel képregényfilmekkel töltötte ki a naptárát, amik mellé a klasszikus Disney animációs filmek élőszereplős újragondolásait küldte a mozikba. Ezek mellet természetesen voltak még más produkciók is, például a Star Wars filmek, valamint a sorozat-fronton is termékeny a stúdió.

A Disney képregényfilmjei az utolsó néhány próbálkozás alkalmával már nem arattak akkora sikert, a rajongók és a kritikusok is kezdtek kiábrándulni a szuperhősök világából. Annak érdekében, hogy a hype-ot visszaszerezze, a cég elkezdte fejleszteni a Blade című filmet, ami a híres vámpírvadászt álmodta volna újra a mozivásznakra. A Blade eredetileg 2024. szeptember 6-án debütált volna a mozikban, de a sztrájk miatt végül 2025. február 14-re tolták el, ami 5 hónap csúszást jelent. Itt viszont a vámpírvadász bemutatása üközött volna egy másik régóta várt Marvel bemutatóval, a Fantasztikus négyessel, ami így 2025. Valentin-napjáról május 2-re költözött.

A stúdiónak nagyon fájhatnak ezek a késések, hiszen pont ez a két produkció segíthetett volna visszacsábítani a Marvel sablonba belefáradt rajongókat.

A klasszikusabb Marvel filmek közül már biztos, hogy el kell tolni az Amerika Kapitány: Brave new world című filmet, amiben a legamerikaibb szuperhőst immár Anthony Mackie kelti majd életre. A Brave new world premierje 2024. július 26-ra került át, emiatt pedig egy nagyobb csúszást kellett eszközölni a Marvel moziverzum legújabb csapatfilmje esetében. Ez a Thunderbolts címre keresztelt alkotás a sötét bosszúállókként is felfogható, a Marvel-filmek antihőseit és antagonistáit tömörítené egy kalandra. Ez a kissé Suicide Squadra hajazó képregényfilm végül 2024. december 20-án kerülhet a filmvásznakra.

A Marvel moziverzum negyedik fázisa finoman szólva sem hozta a rajongók által várt eredményt. A galaxis őrzői: 3. részt leszámítva egyik ide tartozó film sem volt kifejezetten sikeres, ráadásul az eddigiektől eltérőn ezt a fázist nem zárta egy Bosszúállók kaland. Ennek oka, hogy a Disney korainak érezte Thanos után egy újabb világrengető csata megkomponálását, amihez az összes ismert hősre szükségük lett volna. Ez igazából érthető, hiszen Bosszúállók: Végjáték után a hősök száma visszaesett, szükség volt néhány új arc, illetve új rosszfiú bevezetésére. Ez utóbbi már el is elkezdődött A Hangya és a Darázs: Kvantumánia című filmben, aminek főellensége a Jonathan Majors által alakított időutazó hadúr, Kang, aki a képregények lapjain is sok fejtörést okozott a föld legnagyobb hőseinek. A Kvantumánia sajnos minőségében elmaradt a várakozásoktól, felépített karaktereit háttérbe szorította, az új arcokat nem sikerült szerethetővé tennie és Majors Kangját a színész tehetsége ellenére sem sikerült egy emlékezetes főellenségként megalkotnia. Ráadásul Majors magánéleti problémái miatt még az sem biztos, hogy visszatérhet a Marvel berkein belül Kangként.

Emiatt, illetve a sztrájk miatt a Disney úgy döntött, hogy a következő Bosszúálók filmeket nem sietik el. A Bosszúállók: A Kang-dinasztia így 2026-ra, a Bosszúállók: Titkos háborúk pedig 2027-re csúszott.

Az átszervezéseknek azonban van egy örömteli híre is, hiszen az immár a Disney-logója alatt készülő Deadpool 3-at (ami a Disney Marvel első 18-as karikás filmje lesz) előre hozták 2024. november 8-ról 2024. május 3-ra.

Természetesen a Disney égisze alatt nem csak szuperhősök vannak. A klasszikus animációs filmek élőszereplős rebootja folytatódik a stúdiónál. Annyi már most biztos, hogy az élőszereplős Vaiana majd csak 2025 júniusában debütálhat, miközben a szintén élőszereplős Lilo & Stitch film határozatlan időre lett elhalasztva.

Marvel megjelenések: Deadpool 3 – 2024. május 3.

Amerika Kapitány: Brave new world – 2024. július 26.

Thunderbolts – 2024. december 20.

Blade – 2025. február 14.

Fantasztikus négyes – 2025. május 2.

Vaiana – 2025. júniusa

Bosszúállók: A Kang-dinasztia – 2026.

Bosszúállók: Titkos háborúk – 2027.

Lilo & Stitch – határozatlan időre elhalasztva

Melyik Sony-filmek késnek a sztrájk miatt?

A képregényfilmes műfajt jelenleg három stúdió uralja a moziban. A legsikeresebb ezen a fronton egyértelműen a Disney, aminek Marvel filmjei rendre jól muzsikálnak a mozipénztáraknál (a negyedik fázis darabjait leszámítva), illetve olyan mennyiségben gyártják a produkciókat, hogy már követni is nehéz. A 20th Century Fox megszerzésével ráadásul olyan hősök jogait kaparintották meg, mint a Fantasztikus négyes, tehát itt van még puskapor bőven.

A Disney-nek egyedül az fájhat már csak, hogy a Marvel képregények legnépszerűbb karakterének a jogait nem birtokolhatja. Igaz, hogy Marvel logó alatt készült már három Pókember film, Tom Holland főszereplésével, de a jogok továbbra is a Sony-nál vannak, akik csak súlyos pénzekért adják kölcsön a közkedvelt hálószövőt Mickey egérnek.

Az már biztos, hogy Holland negyedszer is belebújik a kezeslábasba, de erről a filmről egyelőre még semmit nem tudni, ami szerencsés, hiszen a Pókember: Nincs hazaút eseményei után a kreatívoknak sokat kell törniük a fejüket, hogyan is lehetne folytatni Peter Parker kalandjait.

A Sony viszont nem hagyta átverni magát, és a Marvel koprodukció mellett a saját pecsenyéjét is sütögeti Pókember lángja mellett. A 2018-as Pókember: Irány a Pókverzum! sikere vetekedett akármelyik élőszereplős képregényfilmmel, sőt hosszú idő után elhozta az első Oscar-díjat ennek a zsánernek. Nem is volt kérdés, hogy érkezik a második rész, aminek még az elődjét is sikerült túlszárnyalni történet és látvány terén egyaránt. A Pókember: A pókverzumon át 2023 egyik legjobb filmje lett, de az alkotók itt már alapból két filmben gondolkodtak, így az alkotást gyakorlatilag ketté vágták. Mivel a film vége így egy rendkívül izgalmas ponton ért véget, a rajongók már alig várják, hogy láthassák mit történik Miles Morales-szel. Sajnos rossz hír, hogy még bőven várhatnak, hiszen a sztrájk miatt az eredetileg 2024 márciusában érkező filmet határozatlan időre elhalasztották.

A Sony-nál más, Pókember-képregényekből ismert karakterekre felépített filmek bemutatója is változott. 2023 októberében már találkozhattunk volna a mozikban a Kraven a vadásszal, azonban ezt a filmet 2024 augusztusára tette át a stúdió. Ezzel szemben a 2024 októberében érkező Venom 3-at előrébb hozták egy kicsivel, 2024 júliusáig. Ez akár azt is jelentheti, hogy 2024 év végén a Sony egy nagyobb bemutatót tervez, amihez nem akar saját konkurenciát állítani. Lehetséges, hogy a Tom Holland féle Pókember negyedik, vagy a Pókverzum harmadik része kerülhet ekkortájt műsorra.

Sony megjelenések: Venom 3 – 2024 júliusa Kraven a vadász – 2024 augusztusa A pókverzum sorozat harmadik része – határozatlan időre elhalasztva Alcím nélküli Pókember film – nincs dátum

Az Avatar folytatásait évekre eltolták

James Cameronról köztudott, hogy nem ad ki összecsapott munkát a kezei közül. A mozizás fogalmát újradefiniáló Avatar összességében 15 éven keresztül készült. Az 1990-es években kezdte el a film munkálatait Cameron, azonban a technológia ekkor még nem érte utol a rendező vízióját, így a film csak 2009-be kerülhetett moziba. Megérte várni, hiszen az Avatar hosszú évekig a világ legtöbb bevételt hozó alkotása lett, ráadásul azóta is viszonyítási alapnak számít a vizuális effektusok területén. Újabb 13 év munka után jelent meg a folytatás Avatar: A víz útja címmel. Az eddigi tervek alapján az Avatar még 3 folytatást fog kapni és elméletileg ezekre már nem kell több mint egy évtizedet várni.

Ennek ellenére a sztrájk ezeket a filmeket sem kímélte. A harmadik rész 2024 decemberéről 2025 decemberére csúszott, a negyedik pedig 2026 decemberéről 2029 decemberére. A végső, ötödik epizódra a jelenlegi állás szerint 2031 decemberéig kell várni, eredetileg 2028 végén jelent volna meg.

Melyik sorozatok késnek a sztrájk miatt?

A sztrájkok eredetileg a streaming-dömping miatt indultak el, hiszen a forgatókönyvírók teljesen kizsigerelve dolgoztak a futószalagon gyártott sorozatok miatt.

Az HBO Max repertoárjában lévő sorozatok közül a The Last of Us, az Euphoria, a Hacks, a House of the Dragon és a The White Lotus következő évada mind átkerült 2025-re. Egy másik Trónok harca spinoff sorozat, az A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, illetve egy Batman sorozat határozatlan időre került ki a stúdió naptárából.

A Netflixnél szintén határozatlan időre csúsztatják az Emily in Paris és a Stranger Things sorozatok folytatását.

A Disney+ kínálatában a Daredevil: Born Again és a Wonder Man szériák mellől tűnt el a bemutató dátuma.