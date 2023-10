Várhatóan október közepétől forgalomba állnak a MÁV első „új” mozdonyai. Az idézőjel azért indokolt, mert voltaképpen 2004-es évjáratú, tehát 18-19 éves vontatójárművekről van szó. A hírek szerint az állami vasúti társaság flottáját erősítő gépek eddig már több millió kilométert futottak, de félreértés ne essék: egy mozdony esetében ezek a számok távolról sem számítanak soknak.

Egyike az Akiemtől bérelt MÁV-mozdonyoknak. Fotó: MÁV

Sőt, a MÁV egyenesen azt írta, hogy bár használt, de

kiváló műszaki állapotú mozdonyok érkeznek a járműparkjába.

Az is kifejtésre szorul, mit kell érteni az „érkeznek” szó alatt. Ebben az esetben ugyanis nem vásárlásról van szó, hanem bérlésről: a társaság összesen 15 mozdonyt vesz bérbe az Akiemtől, hogy pontosan mennyiért, milyen időtávra és milyen konstrukcióban, az egyelőre nem ismert. A bérbeadó viszont egyáltalán nem ismeretlen. Ez egy francia székhelyű cég, tevékenysége szerint mozdonylízing-vállalat. Nem kicsi társaságról beszélünk, hiszen az Akiem az egyik vezető mozdony-lízingbeadó az európai vasúti piacon. Összesen több mint 600 mozdonnyal rendelkezik, és irodát működtet Düsseldorfban, Varsóban és egyébként Budapesten is. Meglehetősen erőteljes növekedést produkál, a legutóbbi hírek szerint 2025-től akár száz Traxx MS3-as villanymozdonyt is beszerezhet az Alstomtól mintegy 500 millió euró értékben.

Visszatérve a Máv-bérlésre, a vállalat a folyamatosan növekvő utasforgalom jobb kiszolgálásával indokolta a döntés szükségességét. Arról tájékoztattak, hogy a 15 darab vontatójármű segítségével javítható a pontosság, illetve stabilabbá és kiszámíthatóbbá válik a vonatközlekedés. Mindez nem csupán kincstári optimizmus, hiszen valóban jó minőségű mozdonyokra tett szert a MÁV. Egészen pontosan a Simenes ES64 U2 V7 típusú modelljeire, amelyek

kétáramrendszerűek,

6400 kilowatt teljesítményűek, ami nagyjából 8600 lóerőt jelent,

és ETCS, azaz az egyik legkorszerűbb vonatbefolyásoló járműfedélzeti berendezéssel is felszereltek.

Ezek a vasúti járművek nem teljesen ismeretlenek Magyarországon, hiszen majdnem azonos kivitelűek a hazai vasutakon közlekedő 470-es sorozatú Siemens Taurus mozdonyokkal, amelyekből a MÁV-Start flottájában tíz, a GYSEV-nél pedig öt darab teljesít szolgálatot. Az ES64 U2 V7 a Siemens EuroSprinter mozdonycsaládjába tartozik. Ezt kifejezetten a kontinentális piacra fejlesztették ki. A 2000-es évek elejétől gyártják, eddig már mintegy félezer univerzális használatra készített típus gördült ki a gyártósorokról.

Kifejezetten erős mozdonyokról van szó, a 80-90 tonnás járművek maximális végsebessége 230 kilométer per óra. Érdekesség, hogy az ES64U4 sorozat egy példánya, amelyet később 1216 025-ös számon szállították le az osztrák vasútnak, az ÖBB-nek 2006. szeptember 2-án a Nürnberg–Ingolstadt nagy sebességű vonalon, Kinding és Allersberg vasútállomás között 357 kilométer per órás végsebességet ért el, amivel új világrekordot állított fel a mozdonyok terén.

Magyarországon ekkora tempóra nem kell számítani, de arra igen, hogy ezek a mozdonyok belföldön óránként 160 kilométeres sebességgel közlekedhetnek majd. Miután közlekedési engedéllyel rendelkeznek Németországban, Ausztriában, Romániában, Horvátországban és Szerbiában is, a MÁV-Start aktív szereplő maradhat a nemzetközi vonatok vontatása terén. De a bérelt mozdonyok érkezése azért is jó hír, mert egy részük felhasználható az elöregedett V43-es típusú, csak 120 kilométer per órás maximális sebességű vontatójárművek kiváltására. Ezzel pedig érzékelhető energiaköltség-megtakarítás érhető el. De nemcsak az utasok örülhetnek, hanem a mozdonyvezetők is. A Simens ES64 U2 V7 ugyanis a MÁV ergonómiakövetelményeinek is eleget tesz, így a mozdonyvezetők kényelmes, biztonságos munkakörnyezetben teljesíthetik az akár több száz kilométeres szolgálataikat.

Már nem kell sokat várni, hogy a gépek élőben is bemutatkozzanak. A MÁV megjelenésének megfelelő felmatricázásuk javában zajlik a vasúttörténeti parkban, majd a tervek szerint október második felétől szolgálatba is állnak a belföldi InterCity és a Bécsbe közlekedő EuroCity viszonylatokban. Ez tehát egyértelműen jó hír, ami rá is fér az állami vasúttársaságra. Az elmúlt időszakban ugyanis megszaporodtak a kedvezőtlen fejlemények, a napokban éppen az váltott ki botrányt, hogy az ÖBB átmenetileg korlátozásokat vezetett be egyoldalúan a Budapestre tartó RailJet járatokra az 1-es fővonal felújítása miatti késésekre hivatkozva.