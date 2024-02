Az eddiginél jóval szűkebb körben lehet majd kereskedni a TUI papírjaival, ugyanis Európa legnagyobb utazásszervezőjének részvényeit még az idén kivezetik a londoni tőzsdéről. Legalábbis ezt szorgalmazza a részvényeseknek írt levelében a társaság, amelynek vezetése és felügyelőbizottsága egyaránt ezt javasolja a ma tartandó rendkívüli közgyűlés legfontosabb napirendi pontjaként megszavaztatni.

Sebastian Ebel TUI-vezérigazgató is a londoni exit mellett érvel közönségének.

Fotó: Moritz Frankenberg / DPA / AFP

Indoklásuk szerint a londoni exittel a német társaság tiszta vizet önt a pohárba, a kettős jelenlét helyett a frankfurti parkettre fókuszál. A döntéshez 75 százalék plusz egy szavazat szükséges. A cég számára a brit First Choice Holidays utazási iroda 2017-es akvizíciójakor az ügylet engedélyezésének feltételéül szabták a londoni tőzsdei bevezetést, ez indokolta a kettős jegyzést.

Frankfurtban érzik otthon magukat

Ennek mostani felszámolását egyrészt a tőkepiaci viszonyok egyszerűsítésével és a költségek csökkentésével, másrészt a TUI német gyökereivel indokolták, arról nem is szólva, hogy a részvénykereskedés 77 százalékban már eleve a frankfurti tőzsdén zajlott. A londoni kivezetést nyilván megszavazza a közgyűlés, közte Alekszej Mordasov képviselője is.

Az orosz oligarchának nem jött jól a „főnöke”, Vlagyimir Putyin által Ukrajna ellen indított háború,

hiszen a nyugati, személyre szóló szankciók már az első körben elérték, miközben lázasan azon fáradozott, hogy a leányára, Marina Mordasovára írassa a 30 százalék körüli meghatározó TUI-részesedését.

Ám a pakettet közvetetten birtokló, Virgin-szigeteken bejegyzett Ondero Limiteden belüli trükközésre hamar fény derült, a német tőkepiaci hatóság vagyonátjátszásként értékelve felfüggesztette, egyben kizárta a szankcionált Mordasovékat a soron következő tőkeemelésből, melynek levezénylése után az orosz befolyás 10 százalékra olvadt a TUI-ban. Az orosz leányvállalatot pedig azóta értékesítették.

Mordasovéknál is cseng a kassza

Mordasovék azonban így is tarthatják a markukat, részesedhetnek az utazásszervező társaság nyereségéből, s most éppen van is miből. A kedd reggel publikált negyedéves gyorsjelentés szerint a 2022 évzáró negyedévéről kimutatott 153 millió eurós üzemi veszteség 6 milliós nyereségbe csapott át az utazási szolgáltatások iránti igények robusztus növekedése, valamint az inflációs hatások ügyfelekre történt áthárítása miatt – írja a Reuters.

A TUI csoport flottájában 143 repülő hozza-viszi a turistákat.

Fotó: Karl-Josef Hildenbrand / DPA / AFP

Az LSEG elemzői konszenzusa még 102 millió eurós üzemi veszteséggel számolt az október–decemberi negyedévre. Az eltérés annak a 200 ezer ügyfélnek köszönhető, akik a piac által várt 3,3 milliós utasszámot meghaladóan jelentkeztek utazási igényükkel a TUI irodáiban.

A 3,5 millió megszerzett ügyfél 6 százalékkal több az egy évvel korábbinál.

Ők egyébként többet is hagytak a TUI kasszájában, a 4,3 milliárd eurós negyedéves bevétel 15 százalékkal haladja meg a bázisidőszakét. A TUI csoport 143 repülőgépből álló charterflottát üzemeltet.

Az erős tavalyi nyári–őszi szezont követően az októberrel záruló 2024-es üzleti év további kasszasikerekkel kecsegtet, a TUI fenntartotta a 25 százalékos profitnövekedési előrejelzését, míg középtávon a 7–10 százalék közötti sávban stabilizálódhat az éves nyereségnövekedési tempó.

Határtalan az optimizmus

A TUI számításai szerint az idei nyári szezonban az utazások iránti kereslet már meghaladja a pandémia előtti utolsó, kirobbanó eredményeket felmutató 2019-es évben regisztráltat.

A saját repülőgépflottát üzemeltető TUI vezetése szerint sem az inflációs kérdőjelek, sem a kerozin drágulása, sem a repülőgép-szállítások csúszásával fellépő kapacitásszűke, de még a geopolitikai konfliktusok sem tudják eltántorítani az embereket attól, hogy bepótolják azokat az élményeket, amelyeket a pandémia vett el tőlük. Sokak anyagi helyzete csak most teszi ezt lehetővé.

A TUI gyorsjelentését és a londoni kivezetésről szóló megelőlegezett döntést 8 százalékos erősödéssel honorálta a részvényárfolyam.