Egy zseniális ötlettel megsokszorozzák a trópusi paradicsomok számát

Balitól keletre, Lombok szigete ugyanazokkal az azúrkék strandokkal és lenyűgöző tájakkal büszkélkedhet, mint híres szomszédja, de a turisták zavaró méretű tömege nélkül. Strandjai még mindig rejtett kincsek például a szörfösök körében, akárcsak a vulkanikus Rindzsani-hegy a túrázók számára. Az utazási oldalakon előszeretettel használják az „érintetlen” szót a sziget jellemzésére – írja az Origo.

Lombok sziget lehet az egyik új „Bali” / Fotó: Unsplash

Ezek alapján nem meglepő, hogy az indonéz kormány megérezte a lehetőséget, hogy egy újabb jövedelmező turisztikai paradicsomot hozzon létre. Sőt, több „Bali” létrehozásáról van szó – és Lombok ezek egyike lesz. A szigetlakók számára a „balifikáció” ígérete üdvözlendő lehetőség, de óvatosak is azzal kapcsolatban, hogy mit hoz magával.

Lombok szigetére csábítanák Baliról a turistákat

A BBC cikkéből kiderül, hogy a déli Mandalika üdülőövezetet jelölték ki az „új Bali” szívének. Elsősorban fehér homokos tengerpartjairól és a vízi sportokról ismert, de van itt versenypálya is, amely MotoGP- és a Superbike World Championship-futamoknak ad otthont. Sokáig érintetlen partvonalán ma már fényűző üdülőhelyek, kávézók sorakoznak a helyi turizmus fellendítését szolgáló nagyszabású projekt részeként. A fejlesztések árnyoldala, hogy 2019 és 2021 között több tíz családot lakoltattak ki otthonukból a versenypálya építése miatt.

A Lombok átalakítására irányuló törekvés része annak a szélesebb körű erőfeszítésnek, hogy elcsábítsák az utazókat Baliról, amelynek szerepe évtizedek óta túlméretezett Indonézia turisztikai iparában.

Mert míg ez a trópusi paradicsom az ország szárazföldi területének kevesebb mint 1 százalékát és több mint 280 milliós lakosságának nem egészen 2 százalékát teszi ki, addig tavaly az Indonéziát felkereső turisták csaknem fele ide érkezett. Bali zsúfoltsága és a környezet szennyezettsége ráadásul egyre inkább csalódást okoz azoknak a turistáknak, akik az „utolsó földi paradicsomot” keresik.

Eközben egyre több utazó ismeri fel Lombok vonzerejét: tavaly 81 500 külföldi turistát regisztráltak a repülőtéren, ami 40 százalékos növekedés az előző évhez képest – bár ez még mindig messze van a Balira özönlő 6,3 millió külfölditől.