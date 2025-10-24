Deviza
Egy zseniális ötlettel megsokszorozzák a trópusi paradicsomok számát

Bali, ez a földi paradicsom egyre zsúfoltabb, és az indonéz kormány szerint aránytalanul nagy szerepet játszik az ország turizmusában. Ezért úgy döntöttek, hogy az Indonéziához tartozó más festői, trópusi szigeteken is létrehoznak újabb „Balikat”. Ezek egyike lesz Lombok sziget, ahol jelentős turisztikai fejlesztéseket indítottak.
2025.10.24, 21:33

Balitól keletre, Lombok szigete ugyanazokkal az azúrkék strandokkal és lenyűgöző tájakkal büszkélkedhet, mint híres szomszédja, de a turisták zavaró méretű tömege nélkül. Strandjai még mindig rejtett kincsek például a szörfösök körében, akárcsak a vulkanikus Rindzsani-hegy a túrázók számára. Az utazási oldalakon előszeretettel használják az „érintetlen” szót a sziget jellemzésére – írja az Origo

Lombok sziget
Lombok sziget lehet az egyik új „Bali” / Fotó: Unsplash

Ezek alapján nem meglepő, hogy az indonéz kormány megérezte a lehetőséget, hogy egy újabb jövedelmező turisztikai paradicsomot hozzon létre. Sőt, több „Bali” létrehozásáról van szó – és Lombok ezek egyike lesz. A szigetlakók számára a „balifikáció” ígérete üdvözlendő lehetőség, de óvatosak is azzal kapcsolatban, hogy mit hoz magával.

Lombok szigetére csábítanák Baliról a turistákat

A BBC cikkéből kiderül, hogy a déli Mandalika üdülőövezetet jelölték ki az „új Bali” szívének. Elsősorban fehér homokos tengerpartjairól és a vízi sportokról ismert, de van itt versenypálya is, amely MotoGP- és a Superbike World Championship-futamoknak ad otthont. Sokáig érintetlen partvonalán ma már fényűző üdülőhelyek, kávézók sorakoznak a helyi turizmus fellendítését szolgáló nagyszabású projekt részeként. A fejlesztések árnyoldala, hogy 2019 és 2021 között több tíz családot lakoltattak ki otthonukból a versenypálya építése miatt.

A Lombok átalakítására irányuló törekvés része annak a szélesebb körű erőfeszítésnek, hogy elcsábítsák az utazókat Baliról, amelynek szerepe évtizedek óta túlméretezett Indonézia turisztikai iparában. 

Mert míg ez a trópusi paradicsom az ország szárazföldi területének kevesebb mint 1 százalékát és több mint 280 milliós lakosságának nem egészen 2 százalékát teszi ki, addig tavaly az Indonéziát felkereső turisták csaknem fele ide érkezett. Bali zsúfoltsága és a környezet szennyezettsége ráadásul egyre inkább csalódást okoz azoknak a turistáknak, akik az „utolsó földi paradicsomot” keresik.

Eközben egyre több utazó ismeri fel Lombok vonzerejét: tavaly 81 500 külföldi turistát regisztráltak a repülőtéren, ami 40 százalékos növekedés az előző évhez képest – bár ez még mindig messze van a Balira özönlő 6,3 millió külfölditől

Míg a kormányzat Lombok fejlesztését sikertörténetként üdvözli, egyesek intő példát látnak benne – ennek okairól további részleteket itt olvashat.

 

