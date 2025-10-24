Deviza
sorkatonai szolgálat
védelem
törvény

Sorkatonaság: megszavazta a parlament, déli szomszédunk visszaállítja a kötelező szolgálatot – az érintettek hamarosan a behívókat is megkapják

A térség biztonságpolitikai mozgásai újabb fordulatot vettek, miután a déli szomszédunknál a parlament visszahozta a kötelező sorkatonaság intézményét. A horvát jogszabály 2026 januárjától írja elő a két hónapos alapkiképzést, amely minden 19. életévét betöltött férfinak kötelező lesz, a nők pedig önkéntesen jelentkezhetnek.
VG/MTI
2025.10.24., 17:34

A horvát parlament elfogadta pénteken a védelmi törvény módosításait, amelyekkel visszaállítják a kötelező sorkatonai szolgálatot – írta a távirat iroda.

horvát katona
Horvát katonák egy szakasza / Fotó: AFP

A jogszabályt 84 képviselő támogatta, 30 tartózkodott, 11 pedig ellene szavazott a 151 tagú törvényhozásban. A katonai alapkiképzés – a kötelező sorkatonai szolgálat részeként – két hónapig tart majd, és 2026 januárjában indul a knini, a slunji és a pozsegai laktanyákban. Évente öt turnus kiképzését tervezik, turnusonként mintegy 800 sorkatonával.

Minden 18. életévét betöltött férfi még az év végéig behívót kap, és abban a naptári évben vonul be kiképzésre, amelyben betölti a 19. életévét. A bevonulás előtt kötelező egészségügyi alkalmassági vizsgálaton esnek át. A szolgálatra 19 és 30 éves kor között önkéntesen is lehet jelentkezni, nőknek is.

A lelkiismereti okokra hivatkozó sorkötelesek polgári szolgálatot teljesíthetnek a belügyminisztérium polgári védelmi szervezeteiben vagy a lakóhelyük szerinti önkormányzatnál. A polgári védelemnél a szolgálat három hónapig tart folyamatos munkarendben, míg a helyi tűz- és polgári védelem, környezet- és településgazdálkodás, illetve útfenntartás területén négy hónapos szolgálat teljesítendő heti ötnapos, napi nyolcórás munkarendben. A kiképzés – akár katonai, akár polgári – hallgatói jogviszony esetén 29 éves korig, élsportolók számára világ- és Európa-bajnokságon való részvétel idejére egy évig halasztható el.

A sorkatonák havi 1100 euró (mintegy 450 ezer forint) illetményt kapnak, és a szolgálat idejére munkajogi védelem illeti meg őket.

A két hónapos kiképzés beleszámít a szolgálati időbe, és előnyt jelent az állami vagy más közszolgálati állásokra való pályázáskor. A polgári szolgálat díjazása kisebb lesz a katonainál, pontos összegéről kormányrendelet rendelkezik majd.

Kötelező lesz bevonulni Horvátországban, de vannak kivételek

Felmentést kaphatnak a szolgálat alól azok, akiket alkalmatlannak minősítenek, akik legalább két évig a védelmi minisztériummal kötött szerződés alapján kadétnak tanultak, a kettős állampolgárok, akik külföldön már teljesítették a katonai szolgálatot, továbbá a rendészeti akadémia hallgatói, a büntetés-végrehajtási szolgálat tagjai, illetve a felszentelt papok vagy szerzetesek. A behívó figyelmen kívül hagyása esetén rendőri előállítás is elrendelhető, emellett 250 és 1320 euró közötti pénzbírság szabható ki azokra, akik nem jelennek meg a kiképzésen vagy a polgári szolgálaton, illetve azt igazolatlanul megszakítják. A parlamenti vitában

  • a kormányzó Horvát Demokratikus Közösség (HDZ)
  • és koalíciós partnere, a Haza Mozgalom (DP)

képviselői szükségesnek nevezték a sorkatonai kiképzés visszaállítását és a tartalékos állomány feltöltését.

Az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (SDP) arra figyelmeztetett, hogy a törvény különbséget tesz a polgári szolgálatot választók és a katonai szolgálatot teljesítők között. A parlament a fegyveres erőknél való szolgálatról szóló törvényt is módosította, és ezentúl lakhatási támogatást ír elő azoknak a hivatásos katonáknak, akik szolgálati helyükön nem rendelkeznek lakhatással, és 45 év alattiak. Emellett elfogadták a HDZ képviselőcsoportjának módosító indítványát is, amely lehetővé teszi, hogy alapfokú végzettséggel is felvegyenek valakit katonai vagy tengerészszolgálatra azzal a feltétellel, hogy az illető az első határozott idejű szerződése lejártáig – a védelmi minisztérium támogatásával – befejezi középfokú tanulmányait.

