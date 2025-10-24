Vámháború ide vagy oda: gyorsult az amerikai gazdasági teljesítmény növekedése - nem erre számítottak a szakértők
Az elemzők által várt lassulás helyett gyorsult az amerikai gazdasági aktivitás növekedése októberben az S&P Global Market Intelligence gazdaságkutató intézet kompozit beszerzésimenedzser-indexének (BMI) pénteken közzétett előzetes értéke alapján.
Meglepően erős adatok érkeztek az amerikai gazdaságról
Nem végleges számítások szerint az amerikai feldolgozóipari és szolgáltatóipari adatok egyesítésével képzett kompozit BMI értéke 54,8 pontra nőtt a szeptemberi 53,9 pontról. A BMI 50 pont alatti értéke a vizsgált gazdasági tevékenység teljesítményének zsugorodását, 50 pont feletti értéke pedig a növekedését jelzi.
A szolgáltatóipari BMI a szeptemberi 54,2 pontról 55,2 pontra nőtt, míg a szakértők azzal számoltak, hogy a mutató 53,5 pontra süllyed.
Az előzetes adatok szerint az amerikai feldolgozóipari BMI októberre 52,2 pontra emelkedett a szeptemberi 52 pontról, míg az elemzői várakozások átlagában gyengülő mutató, 51,9 pont szerepelt. Az S&P Global gazdaságkutató intézet által közölt amerikai feldolgozóipari BMI idén eddig csak egyszer, júliusban volt a zsugorodást jelző 50 pont alatti tartományban.
A várt 3,1 százalék helyett 3,0 százalékkal emelkedtek Amerikában a fogyasztói árak szeptemberben, ezzel ugyan az augusztusi 2,9 százalékot felülmúlta a pénzromlás üteme, de nem érte el a piacon várt szintet. A havi alapú áremelkedés 0,3 százalékon állt meg, szintén alulmúlva a piaci konszenzust, mely 0,4 százalékos emelkedésről szólt – csakúgy, mint az augusztusi CPI inflációs tényadat.