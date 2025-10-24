Vámháború ide vagy oda: gyorsult az amerikai gazdasági teljesítmény növekedése - nem erre számítottak a szakértők

Az elemzők által várt lassulás helyett gyorsult az amerikai gazdasági aktivitás növekedése októberben az S&P Global Market Intelligence gazdaságkutató intézet kompozit beszerzésimenedzser-indexének (BMI) pénteken közzétett előzetes értéke alapján.

Meglepően erős adatok érkeztek az amerikai gazdaságról / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

Meglepően erős adatok érkeztek az amerikai gazdaságról

Nem végleges számítások szerint az amerikai feldolgozóipari és szolgáltatóipari adatok egyesítésével képzett kompozit BMI értéke 54,8 pontra nőtt a szeptemberi 53,9 pontról. A BMI 50 pont alatti értéke a vizsgált gazdasági tevékenység teljesítményének zsugorodását, 50 pont feletti értéke pedig a növekedését jelzi.

A szolgáltatóipari BMI a szeptemberi 54,2 pontról 55,2 pontra nőtt, míg a szakértők azzal számoltak, hogy a mutató 53,5 pontra süllyed.

Az előzetes adatok szerint az amerikai feldolgozóipari BMI októberre 52,2 pontra emelkedett a szeptemberi 52 pontról, míg az elemzői várakozások átlagában gyengülő mutató, 51,9 pont szerepelt. Az S&P Global gazdaságkutató intézet által közölt amerikai feldolgozóipari BMI idén eddig csak egyszer, júliusban volt a zsugorodást jelző 50 pont alatti tartományban.