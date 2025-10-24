Deviza
Rengeteg Guinness-rekordot tart a világ egyik legelzártabb országának titokzatos fővárosa

Türkmenisztán a világ legelzártabb országai közé tartozik, ahová csak szigorú procedúra után juthatnak be a turisták. A fővárosban, Asgabatban mindenfelé fehér márvánnyal borított épületek sorakoznak – az ilyen épületek számát tekintve a város abszolút világrekordernek számít. De számos más furcsasággal is szerepel a Guinness Rekordok Könyvében.
Világgazdaság
2025.10.24, 19:27

Türkmenisztán fővárosa, a sivatag közepén található Asgabat fehérmárvány épületeiről és grandiózus építészetéről a legismertebb, aminek alapján a „fehér márvány fővárosának” is nevezik – írja az Origo

Asgabad, Türkmenisztán, Aşgabat
A Wedding Palace, azaz az Esküvői Palota Asgabatban / Fotó: Wikipédia

Asgabat furcsa világrekordjai 

A türkmén főváros különlegességei a fehér márvánnyal borított, monumentális épületek, amelyek az 1990-es évek óta épültek a korábbi államelnök utasítására, aki imádta a fehér színt. A volt szovjet tagköztársaság legnagyobb városa drámai változáson ment keresztül a 2006-ban meghalt türkménbasi, Szaparmurat Nyijazov vezetése alatt. A régi betonépületeket márványborítású házakkal váltották fel, hogy jelképezzék az ország földgázvagyonból származó gazdagságát. Asgabat tartja a Guinness-rekordot a „fehér márványburkolatú épületek legnagyobb sűrűsége” kategóriában.

Az utcákat mindenütt szökőkutak, aranyszobrok díszítik, hatalmas, szimmetrikus terekkel, a városkép egyszerre nyújt futurisztikus és szürreális látványt, a fényűző épületek és tágas utak és terek ugyanis teljesen kihaltak. 

A várost gyakran a „futurisztikus csoda” és a „titokzatos város” jelzőkkel is illetik.

Számos nevezetesség található Türkmenisztán fővárosában, köztük a Függetlenség emlékműve, a hatalmas Turkmenbashi Ruhy mecset, valamint az Alem Kulturális és Szabadidőközpont, ahol egy Guinness-rekorder beltéri óriáskerék van. 

Az előzőek alapján nem csoda, hogy  a türkmén fővárosban található a világ legnagyobb szökőkútkomplexuma is, amivel szintén szerepel a Guinness-rekordok könyvében. Korábban itt volt a világ legmagasabb támaszték nélküli zászlópóznája is, sőt 2015-ben kánonéneklési világrekordot állítottak fel, amikor 4166-an énekelték közösen az államfő által írt himnuszt, de itt készült a világ legnagyobb kézzel kötött szőnyege is, amely a nemzetközi repülőtéren látható. A világ legnagyobb, több mint negyven méter magas lófejszobra szintén a közép-ázsiai országhoz kötődik.

A jövőben liberálisabbá válnak a beutazási szabályok Türkmenisztánba – erről itt olvashat bővebben.

 

