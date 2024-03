Mérföldkőhöz ért a szegedi autógyár-beruházásán dolgozó BYD, amely hétfőn legyártotta és rögtön meg is ünnepelte a hétmilliomodik autóját. Megadták a módját, hiszen a jubileumi példány az egyik luxusmárkájuk, a Denza N7-es elektromos városi terepjáró volt, amelynek 2024-es modellévi felfrissített változatának hivatalos értékesítése Kínában csak április 1-jén indul – közölte a társaság a Weibo közösségi oldalon.

A BYD hétfőn ünnepelte meg hétmilliomodik autójának a legyártását / Fotó: BYD Global

A BYD 2003-ban szállt be az autóiparba, az első elektromos hajtású autóját 2008-ban dobta a piacra, azóta dinamikusan növeli termelését és értékesítését, s tavalyi évzáró negyedévben meg is előzte a Teslát a világ legnagyobb darabszámban értékesített villanyautó-gyártója címéért vívott küzdelemben.

BYD-mérföldkövek – luxuskivitelben

Az első mérföldkövet 2021. május 19-én érték el, akkor gördült le a szalagról az egymilliomodik autó, az egy Han volt, amely az executive-szegmensbe, azaz a vezérigazgatói luxuslimuzin kategóriájába tartozott. Az új generációs autók gyártói közül a BYD elsőként érte el az egymilliós tételt. Rá alig két évre, 2023. augusztus 9-én már az ötmilliomodik autójukat ünnepelhették, az szintén egy Denza N7-es e-SUV volt. Tavaly november 24-én a BYD Fang Cheng Bao luxusmárkájának első „fecskéje”, egy Bao 5-ös volt a hatmilliós ünnepség alanya.

A tízmilliós darabszám sincs már messze, azt az ősszel érhetik el, ha ütemesen haladnak

az idei évre megcélzott négymillió darabos gyártási terv teljesítésében. Az autókat persze el is kell közben adni, és ebben is jól áll a BYD, amely tavaly 3 024 417 hibrid és elektromos hajtású járművet értékesített, ez 62,3 százalékos éves bővülés volt. Az idei évre viszont csak 32,3 százalékos dinamikával kalkuláltak.

Az idei gyártási terv négymillió autóról szól a BYD-nél / Fotó: BYD Global

A BYD luxusmárka-portfóliójára sem lehet panasz, bár az marketingszempontból aligha véletlen, hogy mindig épp közülük kerül ki a megünnepelendő példány. A mostaniban, a Denza N7-ben a Mercedes keze is vastagon benne van, hiszen a SUV a németek és a BYD közös vállalatának, a Shenzhen BYD New Energy Co.-nak, az édesgyermeke.

A 2010-ben még 50-50 százalékos tulajdonosi arányban megalapított cégben mára 90 százalék a hazaiak részesedése, a németeknek 10 százalékuk maradt. A Denza N7-et 2023. július 3. óta gyártják, s a Tesla Model Y crossover riválisaként tekintenek rá. Akkor 41 920 dollárért lehetett hazavinni.

Azóta megszületett a nagy testvér is, a Denza N8 SUV, amelyre 44 478 dolláros árcédulát aggattak. A felfrissített Denza N7-est múlt szombattól lehet megtekinteni a Kína hetven városában megtalálható Denza szalonokban, hazavinni viszont csak az avatóünnepség zárulta után, azaz április első napjaitól lehet.

Az új Denza N7-et most csak stírölni szabad, hazavinni csak április elejétől lehet / Fotó: Tada Images

Az ár is kérdéses, a BYD most éppen jelentős árcsökkentési hullámban van, hogy fenn tudja tartani a keresletet, a profitjából is hajlandó engedni. Az idei ráncfelvarrott modelljei esetében szokásos az 5 százalékos árcsökkentés, s mivel a cégnek többtucatnyi típusa van, sűrűn követik egymást a fogyasztók számára kedves bejelentések.

Dicsőséges árcsökkentés-sorozat

A magyar piacon 18 millió forint környékén árult BYD Seal szedán volt a legutóbbi páciens, a szokásosan Glory Editionnek elnevezett új modellvariáció is ötöst kapott: a hétfői bejelentés szerint a Seal elektromos változata innentől 5,27 százalékkal olcsóbban, 8,9 millió forintnyi jüanért szerezhető meg.

A Seal EV-t 2022 júliusában mutatták be, a Tesla Model 3-nak riválist teremtve, ám hibrid változatával, a Seal DM-mel csak tavaly szeptemberben álltak ki, eleget téve a hibridek felé eltolódó igényeknek. A modell árát február végét vágták meg 10 százalékkal, az átszámítva 7,4 millió forintos hibrid autó a saját elektromos változatának egyik konkurense lett a kínai piacon.

Mindkét hajtáshoz öt-ötféle kivitel tatozik, a legolcsóbb a Glory Edition, a csúcsmodell viszont 12,4 milliót kóstál az EV esetében. Tavaly a Seal modelljeiből 127 323 darabot adtak el, ez 4,2 százalékot tesz ki a BYD teljes értékesítésében.

A Seal még messze van a luxuskategóriától, ahol a BYD tavaly januárban bevezetett Yangwang márkája már-már oszlopos tagnak tekinthető.

A tavaly szeptemberben kihozott első ultraluxus modelljükből, az U8-as SUV-ból a szállítások novemberi megkezdése után 132 nap alatt adták át az első ötezer darabot, ezzel a brutális küllemű és tudású jármű az egymillió jüanos (50 millió forint) kategória győztese lett, nála hamarabb egyik gyártónak sem sikerült elérnie ezt a szintet.

Yangwang: 1200 lóerő a nagyvárosban

A cég nyilvánosságra hozta vevőinek a státuszát, ebből kiderül, hogy 55 százalékuk nagyvárosban él, több mint 80 százalékuknak saját vállalkozása van, vagy topmenedzseri munkát végez. Az U8-as megszállottjai közül 90 százaléknak már korábban is több mint két autója volt, 20 százaléknál öt vagy ennél is több jármű állt a garázsban, és 70 százaléknak már volt legalább egy 50 millió feletti ultraluxus járgánya.