Tiltott kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt indult vizsgálat a Meta ellen.

Az amerikai Virginia állam ügyészei vizsgálják, hogy a Meta a közösségimédia-platformjain keresztül elősegíthette-e az illegális kábítószer-kereskedelmet az Egyesült Álamokban – derült ki a Wall Street Journal jelentéséből.

Fotó: NurPhoto via AFP

A jelentésből kiderült, az ügyészek már tavaly megküldték az első kérdéseiket a Metanak, levelükben azt firtatták, hogy az olyan oldalukon, mint a Facebook, a cég elősegítette-e a kábítószer-kereskedelmet, valamint profitált be ebből – írja a Reuters. A nyomozásban az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság is részt vett. A WSJ arról is beszámolt, hogy egyelőre nem bizonyítottak semmilyen jogsértést.

Az üggyel kapcsolatban a Meta szóvivője azt mondta, hogy

a kábítószer-kereskedelem szembe megy a vállalat irányelveivel és folyamatosan dolgoznak azon, hogy a platformjaikról eltávolítsák az ilyen tartalmakat.

Hozzátette: mindenben együtt működnek a hatóágokkal annak érdekében, hogy gátat szabjanak a tiltott kábítószer-kereskedelemnek.

Újságírók közben az ügyészséget is megkeresték az ügyben, de nem kaptak választ a kérdéseikre.

A Meta globális ügyekért felelős elnöke, Nick Clegg pénteken az X-en tett közé egy posztot, melyben azt írja, cége csatlakozik az Egyesült Államok külügyminisztériumához, az Egyesült Nemzetek Kábítószer- és Bűnügyi Hivatalához és a Snapchathez, hogy közösen megakaszthassák a szervezett online kábítószer-kereskedelmet. Emellett olyan felvilágosító kampányt is szerveznek, amely prevenciós jelleggel tájékoztatná a felhasználókat a kábítószerekről.